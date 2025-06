Hallaron seis posibles descendientes vivos de Leonardo Da Vinci tras reconstruir su árbol familiar

El árbol genealógico de Da Vinci se remonta a 1331 y documenta 21 generaciones familiares (Imagen ilustrativa Infobae)

La tecnología avanzó a pasos agigantados. Hoy, con tan solo un click podemos conocer nuestro árbol genealógico a través de internet. Ahora, unos investigadores iniciaron un arduo trabajo para dar con los posibles descendientes de Leonardo Da Vinci. Tras reconstruir el perfil genético del artista, los historiadores identificaron seis familiares vivos del genio florentino.

Los hallazgos se encuentran escritos en el libro “Genìa da Vinci. Genealogía y genética para el ADN de Leonardo”. La obra ofrece información inédita sobre el árbol genealógico del célebre pintor. Los autores revelan datos exclusivos sobre los linajes directos, y métodos de extracción de ADN de documentos de época e implicaciones de los descubrimientos para comprender la herencia biológica del maestro renacentista.

Los investigadores presentaron evidencias de 30 años de investigación del ADN con un seguimiento del árbol genealógico de Da Vinci hasta 1331. Además confirmaron que dieron con familiares vivos del inventor. Los segmentos del cromosoma Y de 6 hombres vivos pertenecen al linaje de la familia. Se trata, según detallaron los expertos, de la 15° generación.

“Nuestro objetivo al reconstruir el linaje de la familia Da Vinci hasta nuestros días, preservando y valorando también los lugares vinculados a Leonardo, es posibilitar la investigación científica sobre su ADN”, afirmó Alessandro Vezzosi, uno de los autores del libro. Y agregó: “A través de la recuperación del ADN de Leonardo Da Vinci, esperamos comprender las raíces biológicas de su extraordinaria agudeza visual, su creatividad y, posiblemente incluso aspectos de su salud y las causas de su muerte”.

El árbol genealógico de Da Vinci se remonta a 1331 y documenta 21 generaciones familiares (Wikimedia/Dominio Público)

Según detalló National Geographic, el trabajo documenta un elaborado árbol genealógico de Da Vinci que se remonta a casi 700 años y abarca 21 generaciones con más de 400 individuos. Durante el proceso, los investigadores identificaron a 15 descendientes de la línea masculina vinculados tanto a su padre como a su medio hermano, Domenico Benedetto.

A pesar de los hallazgos anunciados sobre los posibles descendientes de Leonardo da Vinci, es crucial abordar estas afirmaciones con cierto escepticismo, ya que no se trata de un estudio revisado por pares. Hasta la fecha, no se confirmó la existencia de ADN genuino del propio da Vinci. Dado que Leonardo jamás contrajo matrimonio ni se le conoce descendencia oficial, existe una baja probabilidad de que aquellos identificados como sus descendientes directos realmente lo sean, aunque no se puede descartar por completo la idea de que haya tenido descendencia no registrada.

Un reciente libro sobre Leonardo da Vinci se adentra más allá de la genética, al desvelar el descubrimiento de un intrigante dibujo al carboncillo hallado en la repisa de una chimenea en un viejo edificio donde residió Da Vinci. Por primera vez, este dibujo fue atribuido al prodigioso florentino.

Denominado “Dragón Unicornio”, se tata de la imagen de una criatura mítica con características asombrosas: un cuerno espiralado, un alargado hocico, un pico curvado, una lengua de fuego, orejas afiladas y, finaliza esta fantasía, una cola sinuosa junto a una majestuosa ala. Los expertos sugieren que podría tratarse de una obra temprana de Leonardo. Actualmente, el dibujo se encuentra en proceso de análisis y restauración.