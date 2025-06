A horas de la tragedia en India, cuáles son los 5 desastres aéreos que marcaron la historia

Un avión de Air India se estrelló tras despegar rumbo a Londres con 242 personas a bordo

Los viajes en avión, considerados uno de los medios de transporte más seguros, ocasionalmente se ven sacudidos por incidentes que capturan la atención mundial debido a su letalidad. En este contexto, el accidente ocurrido en India el 12 de junio de 2025, en el que una aeronave con 240 personas a bordo se estrelló y un gran número en tierra, reavivó el recuerdo de catástrofes pasadas.

Este nuevo siniestro, que afectó profundamente tanto a las familias de las víctimas como a la opinión pública global, trajo a la memoria algunos de los desastres aéreos más trágicos del último siglo. Como menciona National Geographic, a pesar de los avances en tecnología y protocolos de seguridad, estos episodios demuestran que el riesgo nunca desaparece por completo y que aún persisten variables que escapan al control humano.

Según la última información suministrada los medios internacionales, un alto funcionario de la Policía estatal, Vidhi Chaudhary, le señaló a Reuters que “aproximadamente 294 murieron. Esto incluye a algunos estudiantes, ya que el avión se estrelló en el edificio donde se hospedaban”.

1. La tragedia de Tenerife: el accidente aéreo más letal de la historia

El accidente aéreo de Tenerife en 1977 es el más mortal del siglo XX, con casi 600 víctimas fatales

Considerado el accidente aéreo más mortal del siglo XX, el desastre del 27 de marzo de 1977 en la isla de Tenerife sigue siendo una referencia clave en la historia de la aviación. De acuerdo con Encyclopedia Britannica, el siniestro ocurrió cuando dos Boeing 747, uno de KLM y otro de Pan American World Airways (Pan Am), colisionaron en la pista del aeropuerto de Los Rodeos.

Ambos aviones se dirigían originalmente a Las Palmas, Gran Canaria, pero un atentado terrorista en ese aeropuerto los obligó a desviarse hacia Tenerife. Allí, las condiciones eran desfavorables: la densa niebla, la presencia de una sola pista operativa y la saturación del tráfico aéreo provocaron un escenario caótico.

Mientras el vuelo 4805 de KLM avanzaba por la pista, colisionó con el avión de Pan Am, que aún no había despegado. La fuerza del impacto y el incendio posterior resultaron en la muerte de aproximadamente 580 personas. Solo alrededor de 60 pasajeros del vuelo de Pan Am sobrevivieron, escapando a través de un agujero en el fuselaje.

Este accidente marcó un punto de inflexión en los protocolos de comunicación aérea. Investigadores identificaron como causas principales la mala visibilidad, errores humanos y fallas en la comunicación entre la torre de control y los pilotos.

El impacto y el incendio posterior causaron la muerte de aproximadamente 580 personas en el accidente

Otros accidentes aéreos destacados

2. Vuelo 17 de Malaysia Airlines, 2014

El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue derribado mientras sobrevolaba el este de Ucrania con 298 personas a bordo. Una investigación encabezada por autoridades neerlandesas concluyó que la aeronave fue alcanzada por un misil antiaéreo. Este hecho intensificó las tensiones geopolíticas en la región.

3. Desaparición del vuelo MH370, 2014

En otro trágico episodio, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014 durante su ruta entre Kuala Lumpur y Pekín. Según la BBC, se presume que el avión cayó en el océano Índico, pero sus restos nunca fueron hallados. El misterio que rodea este caso ha generado múltiples teorías y críticas sobre la transparencia de las investigaciones.

4. Explosión del Concorde, 2000

El 25 de julio de 2000, el vuelo 4590 de Air France, operado por un Concorde, se estrelló poco después del despegue en Gonesse, cerca de París. Murieron las 109 personas a bordo y cuatro personas en tierra, según datos de Britannica. Este accidente marcó el inicio del fin para el servicio comercial del avión supersónico.

5. Tragedia de los Andes, 1972

Uno de los casos más conocidos por su dimensión humana fue el accidente de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972. De 45 pasajeros, 16 sobrevivieron tras 72 días en condiciones extremas. Su historia, que incluyó decisiones difíciles para sobrevivir, fue narrada posteriormente en libros y películas.

Solo 16 de los 45 pasajeros sobrevivieron tras 72 días en condiciones extremas en la cordillera de los Andes

Cada uno de estos accidentes contribuyó a reformas en los estándares de seguridad aérea, impulsando mejoras en la comunicación, diseño de aeronaves y gestión de emergencias. A pesar de que volar sigue siendo estadísticamente seguro, estos episodios sirven como recordatorio de que la aviación requiere vigilancia constante, aprendizaje continuo y resiliencia frente a lo imprevisto.