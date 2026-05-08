El grupo terrorista Hezbollah reivindicó su primer ataque contra territorio israelí desde que comenzó la tregua

Destruction in a Lebanese village near the border with Israel, amid escalation between Iran-backed Hezbollah and Israel, and amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from northern Israel, March 17, 2026. REUTERS/Ammar Awad

Hezbollah lanzó misiles contra una base militar israelí al sur de Nahariya este viernes, en lo que constituye el primer ataque que el grupo terrorista respaldado por Irán reivindica públicamente desde que entró en vigor la tregua entre Israel y el Líbano el 17 de abril. El grupo lo calificó como respuesta a “violaciones del alto el fuego por parte del enemigo israelí”, incluyendo ataques sobre los suburbios del sur de Beirut y ofensivas contra aldeas y civiles en el sur del Líbano.

El ejército israelí informó que interceptó uno de los lanzamientos y que los restantes cayeron en zonas abiertas, sin que se registraran heridos. En un comunicado, las fuerzas armadas calificaron el episodio como “otra violación del alto el fuego” por parte de Hezbollah.

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Horas antes del lanzamiento de cohetes, la Fuerza Aérea israelí ejecutó una serie de ataques en el sur del país. El Ministerio de Salud libanés informó que la ofensiva sobre la localidad de Toura, en el distrito de Tiro, mató a cuatro personas —entre ellas dos mujeres— y dejó ocho heridos en un balance preliminar.

Un quinto fallecido fue confirmado por la Defensa Civil libanesa: un paramédico de la organización murió en otro ataque israelí en el sur. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, de gestión estatal, también reportó bombardeos cerca de la aldea suroriental de Kfar Chouba y en las proximidades de Nabi Sheet, en el este del país.

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Los ataques se produjeron horas después de que el portavoz árabe del ejército israelí emitiera advertencias de evacuación para los residentes de seis aldeas en la provincia de Tiro, incluida Toura. Israel afirmó además haber matado el jueves al comandante Ahmed Balout, identificado como integrante de la Fuerza Radwan de élite de Hezbollah, junto a otros dos milicianos, sin que el grupo emitiera comentario inmediato al respecto.

Smoke rises from a village in Lebanon following an Israeli strike, amid escalation between Hezbollah and Israel, and amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from northern Israel, March 16, 2026. REUTERS/Shir Torem

La tregua, anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 16 de abril y vigente desde la medianoche del 17 de abril, fue prorrogada por tres semanas a finales de ese mismo mes. Sus términos permiten a Israel actuar contra ataques de Hezbollah que sean “planificados, inminentes o en curso”. Tanto Israel como Hezbollah se acusan mutuamente de incumplir el acuerdo, y el ejército israelí aseguró haber eliminado a más de 85 milicianos y atacado 180 posiciones del grupo en la última semana, sin aportar pruebas que lo respalden.

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El presidente libanés Joseph Aoun recibió este viernes a una delegación de la Unión Europea y les pidió que presionen a Israel para que respete el alto el fuego y cese la demolición de viviendas en aldeas bajo ocupación israelí. Aoun subrayó que el Líbano mantiene su compromiso con la tregua a fin de iniciar negociaciones que pongan fin a las condiciones actuales.

La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, declaró a la prensa tras el encuentro que Israel y Hezbollah están tomando al Líbano “como rehén”. “Hezbollah debe detener sus ataques y desarmarse, e Israel debe poner límites a sus ataques aéreos que tienen como objetivo centros humanitarios”, sostuvo.

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Rubble lies at a site damaged in an Israeli strike, amid escalating hostilities between Israel and Hezbollah, as the U.S.-Israeli conflict with Iran continues, in Nabatieh, Lebanon, March 25, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Aoun se reunió posteriormente con Simon Karam, jefe de la delegación libanesa en las conversaciones con Israel en Washington, previstas para el jueves y viernes de la próxima semana. Serían las primeras negociaciones directas entre ambos países en más de tres décadas, en un conflicto que se remonta formalmente a la fundación del Estado de Israel en 1948.

La última guerra entre Israel y Hezbollah comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo disparó cohetes sobre el norte de Israel, dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva contra Irán, principal patrocinador de la milicia. Desde entonces, Israel ejecutó cientos de ataques aéreos e inició una invasión terrestre del sur del Líbano, tomando control de decenas de localidades fronterizas.

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(Con información de AFP y AP)