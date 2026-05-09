Donald Trump dijo que aguarda la respuesta de Irán a su propuesta para la paz y advirtió que analiza “un camino diferente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado, este 6 de mayo, durante un acto en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Shawn Thew

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que aguardaba una respuesta de Irán a la propuesta más reciente de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Medio Oriente. “Supuestamente recibiré una carta esta noche, así que veremos qué pasa”, declaró Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca. Consultado sobre un posible retraso intencionado por parte de Teherán, el mandatario respondió: “Pronto lo sabremos”. Trump sostuvo que, si no se concreta el acuerdo, su gobierno consideraría “un camino diferente”, mencionando el “Proyecto Libertad Plus”, que ampliaría la iniciativa anterior con nuevos elementos. También señaló que Pakistán, país que cumple funciones de mediador, pidió a Estados Unidos que no abandone la vía negociadora.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó este viernes que la propuesta estadounidense sigue en evaluación. “La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, manifestó Bagaei, según recogió la agencia Tasnim. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó desde Roma que esperaba una contestación de Irán a lo largo del día y manifestó su esperanza de que se trate de “algo que pueda ponernos en un proceso serio de negociación”.

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En las últimas horas, la tensión entre ambos países creció tras un intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz, el incidente más grave desde el inicio de la tregua el 8 de abril. Tanto Irán como Estados Unidos se responsabilizan mutuamente por la escalada. Bagaei advirtió que las fuerzas armadas iraníes responderán “con toda su fuerza ante cualquier agresión o aventura”. Trump, en cambio, minimizó el alcance del enfrentamiento y defendió que “el alto el fuego sigue vigente”, calificando el episodio como un “golpecito de amor”.

A man holds an Iranian flag near an anti-U.S. billboard depicting U.S. President Donald Trump and the Strait of Hormuz, in Tehran, Iran, May 2, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

Estados Unidos aguarda la respuesta oficial de Irán a un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas. La administración Trump ha enviado la propuesta a través de mediadores paquistaníes, en el contexto de un cese al fuego frágil y marcadas hostilidades recientes en la región.

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Mientras Washington espera la decisión iraní, el vicepresidente estadounidense Vance se reunió este viernes en la capital estadounidense con el primer ministro de Qatar, jeque Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani, uno de los mediadores clave. Aunque Pakistán mantiene el rol oficial de mediador desde el inicio del conflicto, fuentes estadounidenses consideran que los qataríes han sido especialmente efectivos en el diálogo con Irán.

El primer ministro qatarí viajó exclusivamente a Washington para el encuentro y partió poco después. Según dos fuentes conocedoras de las gestiones, Qatar actúa como uno de al menos tres canales paralelos de comunicación entre Estados Unidos e Irán. Estas gestiones incluyen contacto directo con altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El jueves, el mandatario qatarí conversó con su homólogo paquistaní antes de partir hacia Estados Unidos.

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Donald Trump espera una respuesta de Irán a la propuesta de acuerdo para terminar la guerra en Oriente Medio.

De acuerdo con la cancillería qatarí, durante la reunión en la Casa Blanca, el primer ministro destacó la necesidad de que todas las partes “respondan positivamente a los esfuerzos de mediación en curso” para encaminar una solución pacífica y duradera.

La madrugada del viernes, un caza estadounidense inutilizó dos petroleros con bandera iraní en el Golfo de Omán, acción que motivó ataques de represalia y puso en jaque la tregua. Funcionarios iraníes acusaron a Washington de violar el alto el fuego y de obstaculizar los esfuerzos diplomáticos. Un responsable militar iraní declaró a medios locales que la marina de su país respondió “a la violación del alto el fuego y al terrorismo estadounidense con ataques”, asegurando que los enfrentamientos han cesado.

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El incidente ocurrió tras otra escalada en el estratégico estrecho, cuya importancia fue comparada por un asesor del líder supremo iraní con la de “una bomba atómica”. Rubio, desde Roma, reiteró que es “inaceptable” que Irán controle ese paso clave para el transporte petrolero mundial.

En paralelo, la situación en Líbano se deterioró. El grupo Hezbolá, apoyado por Irán, lanzó misiles y drones contra bases militares en Israel en represalia por ataques recientes en Beirut y en el sur del país. Autoridades libanesas reportaron 11 personas fallecidas durante la jornada.

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Estados Unidos presentó la propuesta de extender la tregua con el objetivo de permitir negociaciones hacia un arreglo definitivo para el conflicto iniciado hace diez semanas con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. Según informó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, la propuesta estadounidense sigue siendo objeto de análisis por parte de Teherán.