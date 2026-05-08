La justicia de Estados Unidos condenó a cuatro implicados en el asesinato de Jovenel Moïse

Un mural con el rostro de Jovenel Moïse, pintado por un artista local cerca de la residencia presidencial en Pétion-Ville, recuerda el magnicidio ocurrido dos años atrás en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo)

La condena en Estados Unidos de cuatro hombres acusados de conspirar para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, marca un nuevo capítulo en el caso que sacudió a la nación caribeña en 2021. El fallo judicial, emitido en Miami tras un extenso juicio federal, se suma a una serie de sentencias previas que ya han alcanzado a otros implicados en el atentado.

Un jurado federal del sur de Florida declaró culpables a Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, quienes se habían declarado inocentes durante el proceso. Los cuatro afrontan ahora la posibilidad de cadena perpetua. El veredicto, resultado de 39 días de audiencias, estuvo a cargo de la jueza Jacqueline Becerra.

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Cada uno de los condenados desempeñó un rol central en la conspiración. Intriago y Pretel Ortiz dirigían una empresa de seguridad privada con sede en Florida, desde donde se coordinó la logística del operativo. Veintemilla ofreció financiamiento a través de su compañía de inversiones, mientras que Solages actuó como enlace en Haití, facilitando la comunicación entre los participantes y el entorno local.

La investigación determinó que el sur de Florida fue el centro de planificación del operativo que terminó en la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando Moïse fue asesinado en su residencia privada en Pétion-Ville, próximo a Puerto Príncipe.

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La violencia y la inestabilidad dominan la vida cotidiana en Puerto Príncipe tras el asesinato de Jovenel Moïse. (AP Foto/Odelyn Joseph)

Según la fiscalía federal de Estados Unidos y los documentos judiciales, el objetivo del plan era derrocar a Moïse para colocar en el poder a Christian Sanon, un médico haitiano-estadounidense cuyo juicio fue separado por razones de salud. Los conspiradores aspiraban a instaurar un gobierno favorable a sus intereses, asegurándose contratos y beneficios económicos tras el cambio.

Durante el juicio, la defensa alegó que la investigación fue caótica y que los acusados fueron manipulados para cargar con la responsabilidad de un golpe interno. Sostuvieron que pensaban tener una orden judicial válida y que buscaban destituir a un presidente que, según ellos, había excedido su mandato. El tribunal, al evaluar los testimonios y pruebas, no dio lugar a estos argumentos y declaró a los acusados culpables de conspiración.

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El testimonio de Martine Moïse, esposa del presidente, resultó determinante para el jurado. La primera dama relató cómo fue sorprendida junto a su esposo por los disparos dentro de su casa. “Cariño, estamos muertos”, recordó que le dijo su marido en los instantes previos al asesinato.

En Haití, el caso ha llevado a la acusación de más de cincuenta personas, incluida la viuda del mandatario. No obstante, el avance del proceso permanece estancado debido a la inseguridad y al colapso institucional. Entre los detenidos figuran 17 exmilitares colombianos y otros ciudadanos extranjeros.

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Vehículos blindados de la ONU recorren calles de Puerto Príncipe en un contexto de creciente inseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de este fallo, cinco personas habían sido condenadas a cadena perpetua y otra recibió una pena de nueve años al demostrarse que desconocía el destino del material enviado. Algunos acusados pactaron con la fiscalía federal de Estados Unidos y otros siguen a la espera de juicio.

El magnicidio desencadenó una crisis política y de seguridad, circunstancia que facilitó el avance de las bandas armadas. La escalada de violencia y el deterioro de las condiciones de vida impulsaron una ola migratoria, sobre todo hacia Estados Unidos, donde cerca de 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación.

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Actualmente, la vida cotidiana en el país está marcada por la inestabilidad. El cierre de escuelas y hospitales en diversas regiones incrementa las dificultades para la población, mientras organizaciones como la ONU advierten que la persistente falta de seguridad y servicios esenciales podría agravar la emergencia humanitaria.

(Con información de EFE, Europa Press, Reuters y AP)

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