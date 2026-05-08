El régimen de Xi Jinping confirmó que un petrolero con tripulación china fue atacado en el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Relaciones exteriores de Beijing confirmó la noticia

Por primera vez, un ataque en el estrecho de Ormuz afecta a ciudadanos chinos, luego de que un buque cisterna con tripulación de ese país fue atacado el 4 de mayo en esta ruta marítima estratégica. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing confirmó el incidente y expresó su preocupación por la seguridad de las embarcaciones civiles, en un entorno de creciente tensión en Oriente Medio tras recientes enfrentamientos.

El ataque a un buque con tripulación china en el estrecho de Ormuz es relevante porque China depende de esta vía para importar más de la mitad de su crudo por mar, según datos de la firma Kpler citados por Reuters. La implicación directa de ciudadanos chinos eleva el impacto del conflicto regional, agrava los riesgos para la seguridad energética global y puede redefinir el papel de China en la diplomacia de la región.

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De acuerdo con Reuters, el buque atacado navega bajo bandera de Islas Marshall y estaba marcado como “CHINA OWNER & CREW” (Propietario y tripulación chinas). El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, detalló que no se registraron víctimas entre los ciudadanos chinos. La confirmación oficial ocurrió entre el 7 y el 8 de mayo. La agresión antecedió una reunión clave entre el canciller chino, Wang Yi, y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, celebrada en Beijing.

Lin Jian manifestó la preocupación de Pekín por los numerosos buques y tripulantes afectados y varados en la región. Añadió que, hasta el momento, no se habían reportado bajas entre el personal chino. Según Caixin, el buque atacado era de propiedad y tripulación chinas, lo que incrementa el alcance simbólico y político del ataque.

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Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

Un buque de carga en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, en EAU, cerca de la frontera con Omán (REUTERS/Stringer)

Reacción diplomática de China al ataque en Ormuz

Tras el ataque, China elevó su perfil diplomático al exigir la restauración del libre tránsito para naves civiles y la protección de sus tripulaciones. Lin Jian señaló que estos objetivos son de “interés común para los países de la región y la comunidad internacional”, según Reuters.

El canciller Wang Yi afirmó que China incrementará sus esfuerzos diplomáticos para contribuir a una solución pacífica en Oriente Medio. Wang consideró “inaceptable” la reanudación de los enfrentamientos y subrayó el compromiso de su país con “desempeñar un papel mayor en la restauración de la tranquilidad” en la zona, según declaraciones recogidas por Reuters.

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Esta respuesta diplomática subraya la preocupación de China por las amenazas a su seguridad energética y el objetivo de preservar la estabilidad geopolítica. El estrecho de Ormuz es crucial para China, ya que más de la mitad del crudo que importa por mar transita por esta vía, según cifras de Kpler citadas por Reuters.

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi (Europa Press/archivo)

Las relaciones entre China e Irán

El ataque ocurrió solo dos días antes de la reunión entre Wang Yi y el canciller iraní en Beijing, donde se discutieron medidas para reabrir la navegación por el estrecho de Ormuz. Esta cita precedió la prevista visita del presidente estadounidense Donald Trump a China, programada en la Casa Blanca para mediados de mayo, aunque sin confirmación oficial de Pekín, según Reuters.

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La reciente agenda entre Beijing y Teherán refuerza el tradicional respaldo chino al uso de energía nuclear con fines pacíficos en Irán. Además, China insiste en la importancia de proteger la navegación en la región, en un clima de tensión agudizado por disputas comerciales con Estados Unidos desde la imposición de aranceles hace más de un año, afectando la industria manufacturera china, según Reuters.

Los datos reunidos por Reuters enfatizan que el suministro energético de China depende en gran medida del tránsito seguro por el estrecho de Ormuz. La mayor parte del crudo importado por vía marítima para el país asiático proviene de esta zona, lo que explica su interés estratégico fundamental.

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, saluda al ministro de Exteriores de China, Wang Yi, en Beijing (Canal de Telegram del ministro de Exteriores de Irán vía AP)

La falta de respuesta a la propuesta de paz de Estados Unidos y la escalada regional

Mientras tanto, Estados Unidos suspendió el 5 de mayo la operación naval “Proyecto Libertad”, iniciada días antes para escoltar buques comerciales a través de este corredor marítimo, según AP. Sin embargo, la operación no logró restablecer el tráfico y fue seguida por una nueva ola de ataques atribuidos a fuerzas iraníes.

AP informó que el incidente más reciente provocó daños en un portacontenedores francés el 5 de mayo, forzando la evacuación de la tripulación tras registrarse heridos. Hasta la fecha, China no ha dado una respuesta concreta a la propuesta estadounidense para una salida diplomática, en un escenario regional marcado por el estancamiento de las negociaciones de paz y la persistente amenaza a la navegación civil.

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La multiplicación de incidentes en el estrecho de Ormuz ha dejado a numerosos buques y marineros inmovilizados en la zona, destacando la urgencia de reestablecer un paso seguro y la cooperación internacional como factores esenciales para evitar un deterioro mayor de la seguridad y la estabilidad global.