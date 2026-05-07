Mundo

Drones provenientes de Rusia ingresaron al espacio aéreo de Letonia y causaron una explosión en una instalación petrolera

Un ataque con aeronaves no tripuladas originó daños en cuatro tanques vacíos de almacenamiento de combustibles y obligó a activar alertas de emergencia en el este de la nación báltica

Guardar
Google icon
Varios drones entraron en el espacio aéreo de Letonia procedentes de Rusia

Varios drones procedentes de Rusia ingresaron en el espacio aéreo de Letonia la madrugada del jueves y al menos dos se estrellaron en el este del país, de acuerdo con las fuerzas armadas letonas y medios locales. Uno de los drones impactó contra una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad de Rēzekne, a unos 60 kilómetros de la frontera rusa. El Servicio Letón de Bomberos y Rescate informó que el impacto dañó cuatro tanques vacíos y provocó un incendio que fue sofocado en la cubierta exterior de uno de los tanques. Las autoridades hallaron restos del dron en el lugar.

La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, convocó una reunión de emergencia del grupo de gestión de crisis del gobierno tras el incidente. El ministro de Defensa, Andris Sprūds, insinuó en una publicación en X que los drones podrían provenir de Ucrania. Sprūds afirmó que, mientras la agresión rusa en Ucrania continúa, es posible que se repitan casos similares cuando un avión no tripulado extranjero entre o se aproxime al espacio aéreo letón.

PUBLICIDAD

Un dron ruso impacta contra tanques de almacenamiento de petróleo en Rēzekne, Letonia, y provoca un incendio rápidamente controlado. (REUTERS/Janis Laizans)
Un dron ruso impacta contra tanques de almacenamiento de petróleo en Rēzekne, Letonia, y provoca un incendio rápidamente controlado. (REUTERS/Janis Laizans)

Se enviaron alertas a teléfonos móviles de residentes en el distrito de Latgale a las 4:09 de la madrugada, recomendando que se refugiaran en sus viviendas y reportaran cualquier objeto volador a baja altura. Posteriormente, la alerta fue cancelada cuando las fuerzas armadas afirmaron en un comunicado que “la amenaza al espacio aéreo letón ha cesado”.

Escuelas de Ludza y Balvi, en el este de Letonia, cierran y adoptan teletrabajo por seguridad tras la caída de drones rusos. (REUTERS/Janis Laizans)
Escuelas de Ludza y Balvi, en el este de Letonia, cierran y adoptan teletrabajo por seguridad tras la caída de drones rusos. (REUTERS/Janis Laizans)

Residentes de Rēzekne informaron en redes sociales haber escuchado ruidos de motores y explosiones. Dos municipios del este, Ludza y Balvi, cerraron escuelas y recomendaron teletrabajo a empleados municipales.

PUBLICIDAD

Aviones militares de la misión multinacional de la policía aérea de la OTAN en el Báltico fueron enviados al lugar.

Las autoridades de Letonia envían alertas a los residentes de Latgale para que se refugien y reporten objetos voladores a baja altura. (REUTERS/Janis Laizans)
Las autoridades de Letonia envían alertas a los residentes de Latgale para que se refugien y reporten objetos voladores a baja altura. (REUTERS/Janis Laizans)

En otro hecho, un ataque con drones rusos dañó viviendas civiles en Kharkiv, Ucrania. Siete personas resultaron heridas, incluidos menores y residentes con reacciones agudas de estrés, informó el gobernador regional Oleh Syniehubov.

Un ataque con drones rusos dañó viviendas civiles en Kharkiv

Un residente, Victor Novytskyi, de 60 años, relató que “la metralla me alcanzó en la frente y el brazo, probablemente porque me agaché para evitar el impacto”. Novytskyi explicó que escuchó el zumbido de un dron Shahed, lo vio acercarse, corrió a refugiarse y el aparato explotó a dos metros de su vivienda. El ataque provocó incendios en un quiosco y un automóvil, que fueron sofocados por bomberos.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que la defensa aérea rusa destruyó 32 drones que se dirigían a la capital desde el inicio del día jueves.

Google icon

Temas Relacionados

Drones RusosLetoniaEspacio AéreoIncidentes TransfronterizosÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brote de hepatitis A en Gales: las autoridades piden a los padres extremar el lavado de manos de los niños

Al menos tres hogares en Barry fueron identificados con la misma infección hepática, con preocupación por su propagación local en un país donde los casos de hepatitis A se duplicaron en el último año

Brote de hepatitis A en Gales: las autoridades piden a los padres extremar el lavado de manos de los niños

Está preso hace diez años por el asesinato de su novia, pero ahora hay otro sospechoso: el crimen que obsesiona a Italia

Una huella ignorada por casi dos décadas, nuevas pruebas de ADN y una conversación grabada pusieron en duda la condena de Alberto Stasi por la muerte de Chiara Poggi y abrieron la puerta a lo que podría ser uno de los mayores errores judiciales en la historia italiana

Está preso hace diez años por el asesinato de su novia, pero ahora hay otro sospechoso: el crimen que obsesiona a Italia

Joseph Wu recibió a Santiago Peña en Taiwán: “Su apoyo y su firme voz son fundamentales para nosotros”

El secretario general del Consejo de Seguridad Nacional mantuvo un encuentro con el presidente de Paraguay. “No tengo palabras suficientes para agradecerle, mi querido amigo”, expresó

Joseph Wu recibió a Santiago Peña en Taiwán: “Su apoyo y su firme voz son fundamentales para nosotros”

Las autoridades israelíes imputaron al agresor de la monja en la Ciudad Vieja de Jerusalén

La acusación contra Yona Schreiber surge tras la difusión de un video que captó el momento del ataque. Crece la inquietud internacional sobre los actos de violencia dirigidos a miembros y símbolos del cristianismo

Las autoridades israelíes imputaron al agresor de la monja en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Purga en el régimen de Xi Jinping: condenó a “muerte suspendida” a dos ex ministros de Defensa de China

Un tribunal militar declaró culpables a Wei Fenghe y Li Shangfu, quienes afrontarán una pena con suspensión y permanecerán privados de derechos políticos de por vida, además de una confiscación total de sus bienes personales

Purga en el régimen de Xi Jinping: condenó a “muerte suspendida” a dos ex ministros de Defensa de China
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de México alerta por fraude del falso bono del Día de las Madres 2026: buscan robar datos personales

Gobierno de México alerta por fraude del falso bono del Día de las Madres 2026: buscan robar datos personales

La Fiscalía detuvo al alcalde de Villa de Leyva por presunta corrupción: agentes del CTI lo capturaron en la madrugada

La ‘Ruta del Chicharrón’: Este distrito de Lima se convertirá en un boulevard gastronómico por el Día de la Madre

Gustavo Petro cuestionó a la Fiscalía tras denuncias de Sandra Ortiz por presuntas presiones para declarar contra ministros: “Meten a la cárcel”

Sicarios asesinan a alias ‘Sapo’, presunto cabecilla de ‘Los Mexicanos’, en taller mecánico de Chorrillos

INFOBAE AMÉRICA

Agencias meteorológicas alertan por posible “super El Niño” que podría impactar al mundo en 2026

Agencias meteorológicas alertan por posible “super El Niño” que podría impactar al mundo en 2026

Falso vacío: logran recrear en el laboratorio el posible cambio radical del universo

La formación de guardias penitenciarios en Guatemala avanza en busca de elevar estándares en cárceles de máxima seguridad

Brote de hepatitis A en Gales: las autoridades piden a los padres extremar el lavado de manos de los niños

Llegada de turistas a Panamá crece 19% en el primer trimestre

ENTRETENIMIENTO

Malevo celebra 10 años: del malambo tradicional a los grandes escenarios del mundo

Malevo celebra 10 años: del malambo tradicional a los grandes escenarios del mundo

"Megan Thee Stallion es un personaje": la confesión de la artista sobre su vida privada

Kesha y sus amuletos extremos: del colgante de placenta a colecciones insólitas con dientes de sus seres queridos

Bonnie Tyler, ícono de los años 80, fue hospitalizada tras cirugía de emergencia en Portugal

El homenaje de Jane Fonda tras la muerte de Ted Turner, su “exmarido favorito”: “Lo amé con todo mi corazón”