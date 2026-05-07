Drones provenientes de Rusia ingresaron al espacio aéreo de Letonia y causaron una explosión en una instalación petrolera

Varios drones entraron en el espacio aéreo de Letonia procedentes de Rusia

Varios drones procedentes de Rusia ingresaron en el espacio aéreo de Letonia la madrugada del jueves y al menos dos se estrellaron en el este del país, de acuerdo con las fuerzas armadas letonas y medios locales. Uno de los drones impactó contra una instalación de almacenamiento de petróleo en la ciudad de Rēzekne, a unos 60 kilómetros de la frontera rusa. El Servicio Letón de Bomberos y Rescate informó que el impacto dañó cuatro tanques vacíos y provocó un incendio que fue sofocado en la cubierta exterior de uno de los tanques. Las autoridades hallaron restos del dron en el lugar.

La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, convocó una reunión de emergencia del grupo de gestión de crisis del gobierno tras el incidente. El ministro de Defensa, Andris Sprūds, insinuó en una publicación en X que los drones podrían provenir de Ucrania. Sprūds afirmó que, mientras la agresión rusa en Ucrania continúa, es posible que se repitan casos similares cuando un avión no tripulado extranjero entre o se aproxime al espacio aéreo letón.

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Un dron ruso impacta contra tanques de almacenamiento de petróleo en Rēzekne, Letonia, y provoca un incendio rápidamente controlado. (REUTERS/Janis Laizans)

Se enviaron alertas a teléfonos móviles de residentes en el distrito de Latgale a las 4:09 de la madrugada, recomendando que se refugiaran en sus viviendas y reportaran cualquier objeto volador a baja altura. Posteriormente, la alerta fue cancelada cuando las fuerzas armadas afirmaron en un comunicado que “la amenaza al espacio aéreo letón ha cesado”.

Escuelas de Ludza y Balvi, en el este de Letonia, cierran y adoptan teletrabajo por seguridad tras la caída de drones rusos. (REUTERS/Janis Laizans)

Residentes de Rēzekne informaron en redes sociales haber escuchado ruidos de motores y explosiones. Dos municipios del este, Ludza y Balvi, cerraron escuelas y recomendaron teletrabajo a empleados municipales.

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Aviones militares de la misión multinacional de la policía aérea de la OTAN en el Báltico fueron enviados al lugar.

Las autoridades de Letonia envían alertas a los residentes de Latgale para que se refugien y reporten objetos voladores a baja altura. (REUTERS/Janis Laizans)

En otro hecho, un ataque con drones rusos dañó viviendas civiles en Kharkiv, Ucrania. Siete personas resultaron heridas, incluidos menores y residentes con reacciones agudas de estrés, informó el gobernador regional Oleh Syniehubov.

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Un ataque con drones rusos dañó viviendas civiles en Kharkiv

Un residente, Victor Novytskyi, de 60 años, relató que “la metralla me alcanzó en la frente y el brazo, probablemente porque me agaché para evitar el impacto”. Novytskyi explicó que escuchó el zumbido de un dron Shahed, lo vio acercarse, corrió a refugiarse y el aparato explotó a dos metros de su vivienda. El ataque provocó incendios en un quiosco y un automóvil, que fueron sofocados por bomberos.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que la defensa aérea rusa destruyó 32 drones que se dirigían a la capital desde el inicio del día jueves.

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