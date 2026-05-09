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De leones a lava volcánica: los maratones más extraordinarios del mundo de 2026 y 2027

Desde la Gran Muralla China hasta los acantilados de California, una agenda de eventos para corredores de todos los niveles que fusiona deporte, naturaleza y cultura en escenarios únicos

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Un corredor con camiseta azul y dorsal 247, visiblemente sudoroso, avanza por una calle urbana flanqueada por rascacielos y con otros atletas al fondo.
El auge de los maratones internacionales posiciona a estas competencias como tendencia principal en el turismo deportivo global para 2026 y 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las maratones internacionales como experiencia de viaje deportivo impulsa la agenda de corredores y aficionados al turismo para 2026 y 2027. Desde recorridos históricos en Asia hasta rutas junto al mar en América y Europa, estos eventos combinan desafío atlético y exploración, consolidando los maratones de destino como una tendencia clave, según Condé Nast Traveler.

Cada destino ofrece recorridos particulares, modalidades diversas y requisitos de inscripción que varían desde paquetes turísticos completos hasta opciones accesibles para deportistas de distintos niveles.

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El crecimiento del turismo deportivo ha elevado la demanda y la variedad de las pruebas, con corredores que planean viajes a partir de eventos exclusivos. Muchas inscripciones se agotan pronto debido a la popularidad internacional y la inclusión de paquetes que pueden abarcar hospedaje, transporte o actividades adicionales. Como indica Condé Nast Traveler, la mezcla de escenarios urbanos, naturales y emblemáticos añade atractivo para atletas experimentados y amateurs.

Maratón de la Muralla China

La Maratón de la Muralla China permite recorrer una de las 7 maravillas del mundo en una competencia única (REUTERS/Thomas Peter)
La Maratón de la Muralla China permite recorrer una de las 7 maravillas del mundo en una competencia única (REUTERS/Thomas Peter)

El 16 de mayo de 2026 se celebrará una prueba que permite recorrer una de las 7 maravillas del mundo a través de un trayecto tan imponente como exigente, marcado por colinas y vistas históricas. El aliento de residentes en las aldeas locales acompaña a los corredores, lo que convierte al evento en una experiencia única que une tradición y deporte. La organización acepta maratón, medio maratón y una prueba de 8,5 kilómetros.

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Tossa de Mar Run Festival

Barrio de sa Roqueta amurallado en Tossa de Mar, Girona (Visit Tossa)
El Tossa de Mar Run Festival se celebrará el 17 de mayo de 2026 en la Costa Brava, atrayendo a corredores de distintos niveles (Visit Tossa)

En la Costa Brava, el 17 de mayo de 2026 tendrá lugar una de las pruebas más accesibles y fotogénicas. El Tossa de Mar Run Festival permite afrontar distancias que van desde el medio maratón hasta tramos de 17 y 8 kilómetros, con recorridos combinados de asfalto y montaña y vistas costeras de gran belleza. Los tiempos máximos son de 2 horas y 35 minutos para el medio maratón, 1 hora y 15 minutos para los 10 kilómetros y 45 minutos para la prueba de 5.

Big Five Marathon

Vista panorámica de una montaña de cima plana (mesa) en el centro, rodeada de densa vegetación y árboles en primer plano, bajo un cielo cubierto
El Big Five Marathon permite correr junto a elefantes, jirafas y leones en la reserva Entabeni de Sudáfrica

Correr junto a elefantes, jirafas y leones es posible el 13 de junio de 2026 y el 19 de junio de 2027 en la reserva Entabeni. El Big Five Marathon tiene cupo limitado a solo 300 participantes, lo que proporciona una experiencia exclusiva en un entorno natural.

Midnight Sun Marathon

Tromsø
Tromsø acoge uno de los maratones más septentrionales del mundo, atrayendo a miles de corredores internacionales cada año (Wikipedia)

El 20 de junio de 2026, Tromsø acogerá uno de los maratones más septentrionales del mundo, donde el sol permanece visible durante toda la carrera debido a la ubicación geográfica. El evento arranca a las 20:30, permitiendo correr bajo la luz natural y entre montañas y fiordos en plena noche.

La pasada edición reunió a 9.000 participantes de 88 países, con pruebas desde 5 kilómetros hasta la maratón completa. El tiempo máximo para la carrera principal es de 5 horas y media, y para el medio maratón es de 3 horas y media.

Iceland Volcano Marathon

Vista frontal de un grupo diverso de corredores participando en una carrera al aire libre con banderas de salida, sobre terreno oscuro y colinas al fondo
El Iceland Volcano Marathon 2026 desafía a corredores en uno de los entornos más extremos del mundo (Iceland Volcano Marathon)

El 27 de junio de 2026 será la cita para quienes buscan desafíos únicos: el Iceland Volcano Marathon recorre cráteres, campos de lava y zonas volcánicas en el norte de Islandia, además de géiseres en actividad que forman parte del entorno.

Napa to Sonoma Half

El medio maratón Napa to Sonoma convoca a 3.000 corredores para recorrer 21 kilómetros en el corazón vinícola de California
El medio maratón Napa to Sonoma convoca a 3.000 corredores para recorrer 21 kilómetros en el corazón vinícola de California

El 26 de julio de 2026 se disputará el medio maratón Napa to Sonoma. Unos 3.000 participantes recorren más de 21 kilómetros entre viñedos, granjas y colinas suaves en la región vinícola más famosa de California.

Según Condé Nast Traveler, la meta ofrece una fiesta de vino local y una copa conmemorativa para cada corredor, lo que refuerza el ambiente festivo y exclusivo de la prueba.

Detroit Free Press International Marathon

La maratón internacional de Detroit 2026 será la única en Estados Unidos que cruza la frontera hacia Canadá
La maratón internacional de Detroit 2026 será la única en Estados Unidos que cruza la frontera hacia Canadá

El 18 de octubre de 2026, Detroit reunirá a corredores para la única maratón estadounidense que cruza una frontera internacional. El trazado parte del centro, atraviesa el Ambassador Bridge hacia Windsor, Canadá, y regresa por el túnel Detroit-Windsor, incluyendo un tramo subacuático.

Athens Marathon

La capital griega será escenario de una edición especial del maratón en memoria de los Juegos Olímpicos de 2004 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)
La capital griega será escenario de una edición especial del maratón en memoria de los Juegos Olímpicos de 2004 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El 8 de noviembre de 2026, Atenas será el escenario de la ruta original entre Maratón y la capital griega, en homenaje a la legendaria hazaña de Pheidípides y a los juegos olímpicos de 2004. El recorrido abarca puntos emblemáticos como el Athens Concert Hall, el parque Eleutherias, el Palacio Presidencial y el Jardín Nacional. El tiempo máximo permitido para completar el maratón es de 8 horas.

Route 66 Marathon

Vista aérea de Oklahoma City. El distrito centro presenta rascacielos como la Torre BOK. Se ven carreteras, áreas verdes y edificios, bajo un cielo azul con nubes
La ciudad de Tulsa será el epicentro de la celebración del centenario de la Ruta 66 los días 21 y 22 de noviembre de 2026

La celebración del centenario de la Ruta 66 tendrá lugar en Tulsa el 21 y 22 de noviembre de 2026 con la Route 66 Marathon. La conmemoración coincide con el 250 aniversario nacional, lo que aporta un ambiente singular y festivo al evento.

El circuito atraviesa el centro de la ciudad, barrios animados y el campus de la Universidad de Tulsa. Se consolida como un clásico contemporáneo dentro del panorama de maratones en Estados Unidos.

London Landmarks Half

El London Landmarks Half 2027 se correrá el 4 de abril y recorrerá los iconos turísticos más emblemáticos de Londres (REUTERS/Isabel Infantes)
El London Landmarks Half 2027 se correrá el 4 de abril y recorrerá los iconos turísticos más emblemáticos de Londres (REUTERS/Isabel Infantes)

El 4 de abril de 2027 será el turno del London Landmarks Half, que recorre lugares como el Big Ben, la Torre de Londres, el London Eye y Somerset House. El trazado es completamente plano, con una elevación acumulada de tan solo 72 metros, lo que facilita mantener un ritmo constante durante toda la prueba.

La atmósfera destaca por espectáculos musicales, DJs y puntos de animación temática distribuidos en todo el trayecto, según recoge Condé Nast Traveler.

Big Sur International Marathon

El Big Sur International Marathon 2027 ofrecerá un recorrido panorámico por los acantilados de la costa californiana (REUTERS/Fred Greaves)
El Big Sur International Marathon 2027 ofrecerá un recorrido panorámico por los acantilados de la costa californiana (REUTERS/Fred Greaves)

Para abril de 2027 se programa el Big Sur International Marathon, que se extiende por los acantilados y ofrece vistas oceánicas desde Big Sur hasta Carmel, atravesando la emblemática Highway 1 de California. El circuito es conocido por su belleza y por ser clasificatorio para Boston.

El evento dispone de varias distancias y permite un tiempo máximo de seis horas, adaptándose tanto a atletas individuales como a grupos de corredores.

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