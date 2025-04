Se resistía a emigrar, su novia lo anotó en un sorteo y ganó la “green card”: de la licenciatura en sistemas a la vida militar

Germán Benmelej, oriundo de Paraná, Entre Ríos, ganó por sorteo la “green card” en 2022 y logró obtener la residencia permanente en Estados Unidos

Una vez al año, el gobierno de Estado Unidos realiza un sorteo de visas para ciudadanos latinoamericanos que aspiran a obtener la “green card”, la tarjeta de residencia permanente en ese país. Si bien la posibilidad de resultar ganador oscila entre el 1,25% y el 1,7%, según datos oficiales, Argentina figura entre los once países habilitados del continente y concentra, en promedio, alrededor de 10 mil inscriptos en cada edición.

En mayo de 2022, el azar jugó a favor de Germán Benmelej, un joven de 30 años oriundo de Paraná, Entre Ríos, que no tenía intenciones de emigrar a Estados Unidos y fue su novia la que le insistió para que completara el formulario publicado en la web de la Oficina de Asuntos Consulares. “Era una posibilidad remota y gané”, recordó en diálogo con Infobae.

En Argentina, Germán tenía una vida profesional estable: trabajaba en una empresa tecnológica, alquilaba un departamento en el centro de Paraná y acababa de graduarse de Licenciado en Sistemas de la Información en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Pero su vínculo con Tania, ahora su actual esposa, cambió el rumbo de sus planes.

Germán y su novia, Tania, emigraron a Estados Unidos en 2022

“Ella tenía el trámite migratorio en curso porque su padre vive en Estados Unidos, así que me dijo que probablemente se mudaría. Me preguntó qué iba a hacer y yo en ese momento no tenía del todo decido salir de mi ‘zona de confort’ para ir a probar suerte allá”, explicó. Pero todo cambió cuando su nombre apareció en el listado de ganadores. Tras obtener la llamada “Visa de diversificación”, ambos emigraron a Nueva Jersey, donde reside el padre de Tania.

Como no había suficiente espacio en su vivienda, decidieron alquilar una habitación en Nueva York. Durante los primeros meses, Germán consiguió empleo en su área, pero al finalizar su contrato, comenzó una búsqueda que lo llevó a un anuncio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Germán es Licenciado en Sistemas de la Información de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)

Aunque su objetivo era trabajar en sistemas, la institución le ofreció un puesto diferente debido a los requisitos de seguridad. “Sin ser ciudadano, no podía acceder a posiciones en inteligencia o tecnología”, precisó Germán.

Gracias a su estatus de residente legal permanente, requisito clave para ingresar a las Fuerzas Armadas, fue aceptado y destinado a un área técnica. Actualmente, Germán trabaja en el sector de climatización dentro de la base aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho, donde se encarga del mantenimiento de sistemas de calefacción y aire acondicionado en instalaciones militares.

“Tuve una formación técnica específica que duró seis meses y fue cubierta en su totalidad por la Fuerza Aérea”, recordó. “Estuve un mes aislado donde me dieron capacitación militar pura. Luego, fueron cinco meses de estudio sobre mi especialización”, detalló.

Germán trabaja en el sector de climatización dentro de la base aérea de Mountain Home, en el estado de Idaho

Con su incorporación, accedió a un paquete de beneficios que incluye ciudadanía estadounidense automática (algo que tarda cinco años para un residente), educación universitaria gratuita, asistencia médica, y vivienda provista por el Estado, entre otros. “El salario se compone del sueldo militar y un adicional de USD 1.700 para alquilar una casa, que puede usarse para vivir dentro de la base o alquilar por fuera. Nosotros elegimos vivir en la base, que es como una ciudad, con supermercados, hospital, shopping y hasta código postal propio”, describió sobre la especie de “barrio privado” donde reside con su mujer.

Además de sus tareas diarias en la base aérea, Germán dedica parte de su tiempo a perfeccionar su conocimiento del inglés, con el objetivo de acceder a un máster universitario en el futuro.

Aunque ya cuenta con un título de grado en Sistemas obtenido en Argentina, planea aprovechar el beneficio educativo que ofrece la Fuerza Aérea, que cubre hasta cuatro años de estudios superiores, incluyendo matrícula: “Para hacer el máster necesito hablar inglés a la perfección, que es una condición indispensable para ingresar a cualquier carrera universitaria en Estados Unidos”.

Su trabajo en la milicia le permitió a acceder a casa, educación y seguro médico gratuito. Además, logró obtener la ciudadanía en tiempo récord cuando todos los residentes la consiguen luego de 5 años

Germán contó que la beca de estudios no solo es válida para él, sino que también podría ser transferida en el futuro a su esposa o a un hijo. “Me pagan la carrera que yo quiera, y también el alquiler de una casa en lugar donde la curse”, detalló.

A diferencia de lo que muchos creen, Germán asegura que tiene “un trabajo normal, de lunes a viernes, de 8 horas diarias, con un franco extra los viernes cada 15 días”. Eso le permite viajar con esposa, que es un profesional del turismo, y conocer los principales atractivos del país.

La contracara de esta normalidad es que cada año y medio, los militares son enviados a misiones especiales de 6 meses en algunas de las bases que Estados Unidos tiene por el mundo.

La semana pasada, Germán partió a su primera misión en el extranjero, que es en Medio Oriente. Y aunque su rol en la Fuerza Aérea no está directamente vinculado al combate, la movilización forma parte de sus funciones como integrante activo de la estructura militar. “Mi tarea seguirá siendo técnica, centrada en el mantenimiento y reparación de los sistemas de climatización en las instalaciones de allá”, precisó.

Germán trabaja en la base de militar de lunes a viernes. Aprovecha los fines de semana libres para recorrer el país junto a su mujer

Germán también explicó que, aunque recibió instrucción en uso de armas y protocolos de defensa, su perfil no es de combate: “En caso de un conflicto, al último que van a enviar es al que arregla los aires acondicionados. Estamos preparados para defendernos, pero no para atacar”.

Este viaje, le hizo remover el sentimiento de desarraigo: primero de su familia y ahora de su mujer. “Llevo más de dos años y medio viviendo en Estados Unidos y lo sigo sufriendo. Cuesta mucho no estar en los cumpleaños o no verse en las fotos de salidas con amigos. Te perdés de todo. Es un sacrificio muy grande y más que yo venía de una vida social muy activa. Acá es totalmente diferente”, admitió.

Más allá de que tiene excelentes compañeros de trabajo, no es lo mismo. “Acá no se usa juntarse con amigos a jugar a las cartas o a la Play. Podés tenér amigos, pero el trato es distante y frío. Eso de salir a comer o tomar algo no existe”, aclaró. Y puso como ejemplo que “si alguien te invita a su casa, lo primero que piensan es que tenés otras intenciones”.

Si bien con el tiempo tuvo que adaptarse a la fuerza a estas barreras que los estadounidenses le ponen a la socialización, el argentino dijo que “fue la principal barrera que tuvo que superar”. La segunda fue el idioma.

Tania, la esposa de Germán, es influencer de viajes y desarrolló un servicio de asesoramiento para la inscripción en el sorteo de la Green Card Lottery

Desde su experiencia migratoria, la esposa de Germán desarrolló un servicio de asesoramiento para la inscripción en el sorteo de la Green Card Lottery. “El formulario hay que completarlo en inglés y ante un mínimo error quedás fuera de juego. Hay que cumplir con requisitos técnicos muy estrictos, especialmente en lo relacionado con la iluminación o el encuadre de la fotografía, uno de los motivos más frecuentes de descalificación”, describió.

A casi tres años de haber llegado a Estados Unidos, Germán hace un balance positivo de su experiencia, a pesar de sufrir el desarraigo. Desde dejar atrás una vida profesional estable en Paraná hasta adaptarse a la rutina militar en Idaho, su recorrido estuvo marcado por decisiones imprevistas, desafíos de adaptación y nuevas oportunidades. “Hoy tenemos estabilidad, acceso gratuito a vivienda, salud y educación, y la posibilidad de proyectar un futuro”, concluyó Germán, quien se puso como meta visitar dos veces al año a su familia en Paraná.

Germán admitió que le costó más adaptarse a la poca vida social que tienen los estadounidenses que al idioma

Un mes antes de emprender la travesía a Medio Oriente, Germán viajó a su ciudad natal para visitar a su mamá y sus hermanos. “Mi mujer aprovechó para quedarse en Entre Ríos junto a su mamá para no estar sola tanto tiempo en EE.UU. Su trabajo se puede hacer desde cualquier parte del mundo porque es influencer y dueña de una agencia de viajes”, contó Germán al hacer alusión al IG @elaltillodelviajero, desde donde Tania comparte sus experiencias por el mundo y brinda asesoramiento para Visas.