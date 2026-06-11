Panamá

De junio a agosto Panamá verá reducida sus lluvias, debido a la presencia del fenómeno atmosférico de El Niño

Generalmente de mayo a noviembre en el país se dejan caer intensos aguaceros

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Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), alertó sobre la reducción de las lluvias. (Cortesía)
Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), alertó sobre la reducción de las lluvias. (Cortesía)

La alerta fue dada. El fenómeno atmosférico de El Niño ya da sus primeros pasos en Panamá y se anuncia que entre junio a agosto sus efectos reducirán las lluvias entre un 15% y un 20%.

Normalmente en el país la temporada seca, que los panameños llaman verano, va de diciembre a abril, en tanto que las lluvias se dejan caer de mayo a noviembre, periodo al que le dicen invierno.

No obstante, en los últimos años el clima ha trastocado un poco ese patrón histórico, y las lluvias se asoman en cualquier época del año.

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Ahora, ante la cercanía de El Niño, se proyecta que este incidiría directamente en la producción de los cultivos agrícolas, al igual que en la disposición de agua para el consumo, sobre todo en la región de Azuero, cuna de la agroexportación de productos como sandía y melón.

Ya la situación climática ha provocado retrasos en el inicio de las siembras y afectaciones en el desarrollo del cultivo de arroz a nivel nacional.

Al pasado 11 de mayo ya se observaban condiciones propias del fenómeno El Niño. (IMHPA)
Al pasado 11 de mayo ya se observaban condiciones propias del fenómeno El Niño. (IMHPA)

Esto empujó a que esta semana el gobierno autorizara un contingente arancelario por 786,000 quintales de arroz en cáscara, con fecha límite de ingreso hasta el 15 de septiembre de 2026.

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Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), dio la alerta sobre la reducción de las lluvias en un encuentro con productores, ganaderos y autoridades locales, con quienes evaluó los posibles impactos del infante atmosférico, reportó TVN.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, lo que altera los patrones tradicionales de lluvia y temperatura en varias regiones del mundo.

Su nombre fue dado por los pescadores de las costas de Perú y Ecuador, quienes observaron que aparecía como una corriente anormalmente cálida cerca de la Navidad y lo relacionaron con el nacimiento del Niño Jesús

Según la Organización Meteorológica Mundial, los episodios de El Niño suelen asociarse en Centroamérica con sequías prolongadas, afectación de cosechas y riesgo de incendios forestales. Panamá ha experimentado en décadas anteriores escenarios similares, lo que llevó a la adopción de planes de contingencias sectoriales.

El infante atmosférico podría propiciar el blanqueamiento de los corales. EFE/NOAA
El infante atmosférico podría propiciar el blanqueamiento de los corales. EFE/NOAA

Dentro de los efectos del evento atmosférico en Panamá, generalmente hacia la vertiente del Atlántico se presentan lluvias intensas, que incluso en ocasiones causan inundaciones. En la vertiente del Pacífico la sequía se presenta con mucha intensidad.

En este contexto, las autoridades panameñas siempre insisten en la importancia de la planificación anticipada y la cooperación entre entidades públicas y privadas para reducir la vulnerabilidad de la región, aunque cuando se presenta el evento atmosférico es cuando se intentan tomar medidas.

La situación de los productores en general se agrava cuando hasta abril de este año solo un 13% habían asegurado sus cultivos en el estatal Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), un porcentaje muy bajo frente a los 275,143 productores que mantiene en sus registros el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

La directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Luz Graciela de Calzadilla, manifestó en declaraciones a una televisora que la entidad que dirige continuará realizando jornadas informativas y talleres de capacitación en las provincias afectadas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los productores y garantizar la resiliencia frente a los efectos de El Niño.

Durante episodios anteriores de El Niño, la región registró pérdidas económicas considerables, debido a la reducción de cosechas y el incremento en la mortalidad de reses por falta de agua y alimento, recordó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

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