Guatemala: La Policía Nacional Civil localiza un túnel oculto en una casa de El Gallito

Un individuo con equipo táctico y la inscripción 'DIDAE' en su chaleco es visible en un interior. Una sección de piso de baldosas rojas y blancas ha sido retirada, revelando una abertura cuadrada. Una escalera rudimentaria de madera desciende hacia un espacio subterráneo. Este contiene una acumulación de objetos diversos, incluyendo un televisor CRT y varias prendas. La secuencia muestra el registro de un hallazgo o una operación. AGN/PNCdeGuatemala

La Policía Nacional Civil localizó un túnel oculto en una vivienda de El Gallito, en la zona 3 de Guatemala, el martes durante allanamientos contra estructuras vinculadas al narcomenudeo y la extorsión; según la PNC, el conducto conectaba la casa con un barranco cercano y habría servido como ruta de escape para evadir operativos.

El hallazgo ocurrió en una jornada de 27 allanamientos coordinados por la PNC, el Ministerio Público y el Ejército de Guatemala en El Gallito y el sector Las Calaveras.

De acuerdo con la información oficial del operativo, las diligencias buscaban capturar sospechosos, localizar armas y reunir indicios en investigaciones por extorsión que afectan a comerciantes, transportistas y residentes.

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Según la PNC, el conducto tenía una escalera y salía directamente al barranco. Las autoridades presumen que integrantes de grupos dedicados a la venta de droga al menudeo lo utilizaban para huir cuando detectaban la presencia de las fuerzas de seguridad.

El subcomisario Jorge Chinchilla, portavoz de la PNC, explicó a la Agencia Guatemalteca de Noticias que las estructuras criminales cambiaron sus métodos para intentar eludir a la Policía después de que las autoridades retiraran sistemas de videovigilancia que, presuntamente, servían para monitorear los movimientos policiales. El portavoz dijo que la pérdida de esas cámaras redujo la capacidad de reacción de esos grupos.

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La Policía Nacional Civil halló un túnel oculto en una vivienda de El Gallito, zona 3 de Guatemala, que conectaba con un barranco y habría servido como ruta de escape. (PNCdeGuatemala)

Chinchilla resumió ese cambio de estrategia con una frase difundida por la PNC: “Ellos ya no tienen sus ojos. Ahora la Policía entra inmediatamente y hace sus operativos en conjunto con otras instituciones y da los resultados”.

El operativo dejó capturas, dinero, droga, armas y municiones

La intervención conjunta dejó una captura por extorsión y varias detenciones más, según la Policía Nacional Civil.

En uno de los allanamientos, la División de Investigación y Desactivación de Armas y Explosivos detuvo a Ana Patricia Cotzajay Velásquez, de 33 años, por dos órdenes de captura por extorsión emitidas por un juzgado de Guatemala el 25 de septiembre de 2025 y el 4 de marzo de este año, de acuerdo con la información oficial.

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Según la PNC, Cotzajay Velásquez también registraba un ingreso a prisión por extorsión en 2024 y su captura se produjo en seguimiento a investigaciones sobre casos atribuidos a un grupo criminal de la mara Salvatrucha. En el balance oficial, Ana “N” fue señalada como una de las principales capturas derivadas de las 27 diligencias.

La Policía Nacional Civil también informó la detención de Edson “N”, de 50 años, a quien se le localizaron Q107 mil y USD 630 dentro de una mochila sin que pudiera demostrar la procedencia del dinero. En esa misma diligencia fueron incautadas seis bolsas con marihuana, según la versión oficial.

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En otra vivienda del barrio, investigadores de la DIDAE capturaron a Hugo “N”, de 22 años, alias “Topo”, según la PNC. De acuerdo con el reporte oficial, en el lugar hallaron un chaleco antibalas, dos cargadores y 50 municiones para fusil.

La División de Investigación Policial detuvo además a Germin “N”, de 29 años, dentro del vertedero municipal de la zona 3, cuando trasladaba de manera ilegal una escopeta, según la Policía Nacional Civil. El mismo reporte agregó que llevaba también dos pistolas con su respectiva documentación.

Las autoridades consignaron tres motocicletas durante las diligencias. Según la PNC, una de ellas, con placa M048-LXK, había sido robada el 21 de abril en San Raymundo, mientras que las otras dos presentaban alteraciones en el número de chasis y carecían de placas de circulación.

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El Gallito es un punto recurrente de operativos por extorsión y narcomenudeo

La PNC indicó que los allanamientos del martes fueron ejecutados por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, con apoyo de unidades especializadas y coordinación con fiscales del Ministerio Público y personal del Ejército de Guatemala. Según las autoridades, el despliegue también incluyó equipo táctico blindado, helicópteros de la Unidad Aérea de Gobernación y drones de la PNC.

La dimensión del operativo se vincula con otra intervención realizada en enero de 2026, cuando hubo más de 25 diligencias en la zona bajo estado de sitio.

De acuerdo con la información oficial, aquella operación incluyó patrullajes a pie y motorizados, puestos de registro, requisas con unidades caninas y vehículos blindados del Ejército de Guatemala.

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El Gallito arrastra una trayectoria delictiva asociada al narcomenudeo, las pandillas Mara 18 y Mara Salvatrucha y las extorsiones. Esa condición se relaciona también con una topografía compleja y accesos irregulares que históricamente han dificultado el control del área.

Entre los delitos atribuidos al sector figuran la distribución local de drogas, homicidios, enfrentamientos armados y extorsiones, según el texto fuente. Las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para determinar quiénes utilizaban el túnel y establecer posibles vínculos con redes dedicadas al tráfico de drogas al menudeo.