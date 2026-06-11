En el PRO hay escepticismo sobre la situación de Adorni, pero aseguran que como mínimo “cometió el delito de evasión”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni - VisualesIA ScribNews

“Aunque creyera su versión, que me parece poco verosímil, cometió el delito de evasión. No puede haber un jefe de Gabinete que confiesa un delito que decidió sostener durante dos años como funcionario público”, advirtió a Infobae una figura de peso del PRO, tras la presentación de las declaraciones juradas rectificativas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que el funcionario admitió USD 513.000 no declarados y los atribuyó a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.

La presentación de la documentación, que se demoró más de un mes desde que el presidente Javier Milei prometió que sería “inminente”, no logró calmar las aguas dentro de la coalición opositora, encuentra al PRO en un modo de escepticismo, sobre todo por las diferencias que Mauricio Macri comenzó a marcar de manera pública con relación al gobierno libertario.

PUBLICIDAD

En diferentes actos, el expresidente repitió que “apoyar el cambio no es aplaudir lo que está mal” y que “el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

Consultado por este medio sobre Adorni, otro dirigente amarillo advirtió que el escándalo patrimonial del ministro coordinador “se lleva puesta toda la reputación del Gobierno” y reclamó que la Justicia investigue a fondo el caso. “Visto todo, es de terror. No tiene ninguna forma de levantar esto. No sé si llega al final del Mundial”, afirmó. “Tenía una inversión en cripto, no lo dijo nunca. Es todo un escándalo, se cae por su propio peso”, añadió.

PUBLICIDAD

Pese a la dureza de esas voces, en el PRO también se impone la cautela. Distintas figuras del espacio optaron por el silencio público o por derivar el asunto a la Justicia. “Nunca opinamos de este tema. Seguramente la Justicia seguirá investigándolo”, dijo una fuente del partido. Otra fue escueta: “La Justicia debe investigar y aclarar el caso”. Una tercera se limitó a señalar: “Por ahora, sin opiniones”.

La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, analiza el panorama político actual, el rol del PRO frente al gobierno de Javier Milei y la importancia de la institucionalidad para atraer inversiones. Además, se refiere a las elecciones de 2027 y revela su candidato preferido.

La crítica más resonante del espacio llegó días antes de la presentación, de boca de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien ironizó en X con una imagen de un esqueleto en posición de espera y el texto “Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni”. La publicación surgió en respuesta a un cruce con la Oficina de Respuesta Oficial, luego de que Vidal declarara en Infobae que “Mauricio no hubiera permitido tener un jefe de Gabinete que durante más de dos meses no puede explicar su declaración jurada”.

PUBLICIDAD

Las críticas no se limitaron al PRO. La vicepresidenta Victoria Villarruel también se sumó a los cuestionamientos al funcionario a través de sus redes sociales. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, escribió en X minutos después de que Adorni presentara la documentación ante la OA y brindara una entrevista televisiva en la que defendió sus dichos con la frase “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue más lejos y pidió investigar si existe algún vínculo entre las billeteras virtuales de Adorni y los fondos millonarios que forman parte de la causa $LIBRA. “¿Cuál habría sido el origen de los fondos de esas billeteras? ¿Por qué esas tenencias y movimientos no habrían sido incorporados oportunamente a sus declaraciones juradas?”, planteó el legislador.

PUBLICIDAD

El jefe de Gabinete reconoció ante la Justicia y ante la OA que arrastró un error en la confección de sus declaraciones patrimoniales desde que asumió el cargo, el 10 de diciembre de 2023. Según su relato, él y su esposa, Bettina Angeletti, invirtieron unos USD 200.000 en criptomonedas y obtuvieron ganancias por aproximadamente USD 300.000 entre 2014 y 2018, sin haberlas declarado en ningún momento ante el fisco. Las correcciones presentadas también incluyen modificaciones vinculadas al patrimonio de Angeletti y abarcan las declaraciones impositivas desde 2020.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. La OA deberá ahora analizar la nueva documentación y contrastarla con las declaraciones previas y los movimientos patrimoniales conocidos.

PUBLICIDAD

Desde el entorno del funcionario admitieron “desprolijidad” en la confección original de las declaraciones, aunque insistieron en que no hubo irregularidades. “Cometió un error involuntario: copió las declaraciones que venía haciendo antes de ser funcionario. Con sus errores y sus virtudes son 25 años de ahorro, con ganancias cripto en 2014. Están todas las operaciones registradas”, afirmaron fuentes cercanas a Adorni.