Política

En el PRO hay escepticismo sobre la situación de Adorni, pero aseguran que como mínimo “cometió el delito de evasión”

Los principales dirigentes del partido aun no se pronunciaron sobre la DDJJ del Jefe de Gabinete. Sin embargo, por lo bajo, advierten que el escándalo patrimonial del ministro coordinador "se lleva puesta toda la reputación del Gobierno"

Guardar
Google icon
Acuarela de Manuel Adorni, con traje y corbata, sentado en su despacho. Mira a la izquierda; el escritorio tiene documentos, una taza y dos celulares.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni - VisualesIA ScribNews

“Aunque creyera su versión, que me parece poco verosímil, cometió el delito de evasión. No puede haber un jefe de Gabinete que confiesa un delito que decidió sostener durante dos años como funcionario público”, advirtió a Infobae una figura de peso del PRO, tras la presentación de las declaraciones juradas rectificativas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en las que el funcionario admitió USD 513.000 no declarados y los atribuyó a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.

La presentación de la documentación, que se demoró más de un mes desde que el presidente Javier Milei prometió que sería “inminente”, no logró calmar las aguas dentro de la coalición opositora, encuentra al PRO en un modo de escepticismo, sobre todo por las diferencias que Mauricio Macri comenzó a marcar de manera pública con relación al gobierno libertario.

PUBLICIDAD

En diferentes actos, el expresidente repitió que “apoyar el cambio no es aplaudir lo que está mal” y que “el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

Consultado por este medio sobre Adorni, otro dirigente amarillo advirtió que el escándalo patrimonial del ministro coordinador “se lleva puesta toda la reputación del Gobierno” y reclamó que la Justicia investigue a fondo el caso. “Visto todo, es de terror. No tiene ninguna forma de levantar esto. No sé si llega al final del Mundial”, afirmó. “Tenía una inversión en cripto, no lo dijo nunca. Es todo un escándalo, se cae por su propio peso”, añadió.

PUBLICIDAD

Pese a la dureza de esas voces, en el PRO también se impone la cautela. Distintas figuras del espacio optaron por el silencio público o por derivar el asunto a la Justicia. “Nunca opinamos de este tema. Seguramente la Justicia seguirá investigándolo”, dijo una fuente del partido. Otra fue escueta: “La Justicia debe investigar y aclarar el caso”. Una tercera se limitó a señalar: “Por ahora, sin opiniones”.

La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, analiza el panorama político actual, el rol del PRO frente al gobierno de Javier Milei y la importancia de la institucionalidad para atraer inversiones. Además, se refiere a las elecciones de 2027 y revela su candidato preferido.

La crítica más resonante del espacio llegó días antes de la presentación, de boca de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien ironizó en X con una imagen de un esqueleto en posición de espera y el texto “Seguimos esperando la declaración jurada de Adorni”. La publicación surgió en respuesta a un cruce con la Oficina de Respuesta Oficial, luego de que Vidal declarara en Infobae que “Mauricio no hubiera permitido tener un jefe de Gabinete que durante más de dos meses no puede explicar su declaración jurada”.

Las críticas no se limitaron al PRO. La vicepresidenta Victoria Villarruel también se sumó a los cuestionamientos al funcionario a través de sus redes sociales. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones, escribió en X minutos después de que Adorni presentara la documentación ante la OA y brindara una entrevista televisiva en la que defendió sus dichos con la frase “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue más lejos y pidió investigar si existe algún vínculo entre las billeteras virtuales de Adorni y los fondos millonarios que forman parte de la causa $LIBRA. “¿Cuál habría sido el origen de los fondos de esas billeteras? ¿Por qué esas tenencias y movimientos no habrían sido incorporados oportunamente a sus declaraciones juradas?”, planteó el legislador.

El jefe de Gabinete reconoció ante la Justicia y ante la OA que arrastró un error en la confección de sus declaraciones patrimoniales desde que asumió el cargo, el 10 de diciembre de 2023. Según su relato, él y su esposa, Bettina Angeletti, invirtieron unos USD 200.000 en criptomonedas y obtuvieron ganancias por aproximadamente USD 300.000 entre 2014 y 2018, sin haberlas declarado en ningún momento ante el fisco. Las correcciones presentadas también incluyen modificaciones vinculadas al patrimonio de Angeletti y abarcan las declaraciones impositivas desde 2020.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. La OA deberá ahora analizar la nueva documentación y contrastarla con las declaraciones previas y los movimientos patrimoniales conocidos.

Desde el entorno del funcionario admitieron “desprolijidad” en la confección original de las declaraciones, aunque insistieron en que no hubo irregularidades. “Cometió un error involuntario: copió las declaraciones que venía haciendo antes de ser funcionario. Con sus errores y sus virtudes son 25 años de ahorro, con ganancias cripto en 2014. Están todas las operaciones registradas”, afirmaron fuentes cercanas a Adorni.

Temas Relacionados

Manuel AdorniOficina AnticorrupciónBitcoinEnriquecimiento ilícitoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manuel Adorni retoma su agenda con una reunión de la Mesa Política y busca una foto de apoyo tras presentar su declaración jurada

El jefe de Gabinete convocó a la plana mayor del oficialismo para esta tarde en Casa Rosada. Se reencontrará con Patricia Bullrich. No estará Luis Caputo por motivos personales

Manuel Adorni retoma su agenda con una reunión de la Mesa Política y busca una foto de apoyo tras presentar su declaración jurada

“No creo que se animen”: el mensaje interno que circuló en el Gobierno para que los funcionarios no viajen a ver el Mundial

En los ministerios y en el Congreso reconocen que no hubo una bajada de línea formal, pero sí que se dieron charlas informales para evitar hechos que puedan generar críticas opositoras. La trastienda al interior del oficialismo

“No creo que se animen”: el mensaje interno que circuló en el Gobierno para que los funcionarios no viajen a ver el Mundial

Uno por uno, quiénes son los dirigentes que conforman el círculo de confianza de Patricia Bullrich

El listado incluye legisladores, dirigentes territoriales y asesores que ocupan lugares de confianza dentro del espacio de la funcionaria

Uno por uno, quiénes son los dirigentes que conforman el círculo de confianza de Patricia Bullrich

Villarruel dijo que no le cree a Adorni: “Me parece una vergüenza su accionar”

El jefe de Gabiente afirmó haber ganado USD 300.000 con inversiones en Bitcoin en la declaración jurada que presentó en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la vicepresidenta cuestionó su respuesta

Villarruel dijo que no le cree a Adorni: “Me parece una vergüenza su accionar”

"Mi eterno agradecimiento": en medio de la interna libertaria, Milei saludó a Bullrich por su cumpleaños

El Jefe de Estado le dedicó un mensaje en redes sociales, que la senadora replicó de manera inmediata: "Muchas gracias, Presidente! De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre", señaló

"Mi eterno agradecimiento": en medio de la interna libertaria, Milei saludó a Bullrich por su cumpleaños

DEPORTES

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: los aficionados comienzan a colmar las tribunas del estadio Azteca para la gran fiesta

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: los aficionados comienzan a colmar las tribunas del estadio Azteca para la gran fiesta

Ecuador llega al Mundial 2026 con su plantel más valioso de la historia: más de 430 millones de dólares en juego

“Nuevo look para Barcelona”: Lewis Hamilton sorprendió a los fanáticos en la antesala de una nueva carrera de Fórmula 1

La reacción de la médica de la selección de Portugal al ver los estudios de Cristiano Ronaldo a los 41 años en la previa del Mundial

Preocupación en la selección argentina antes del debut en el Mundial: Nicolás Tagliafico está en duda para el partido contra Argelia

TELESHOW

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans que interpretará a Turandot en la Argentina

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans que interpretará a Turandot en la Argentina

Lali Espósito reveló el origen de su homenaje al Indio Solari en River: “Fue el doble de emocionante”

Camilota eligió el mar para revelar su lado más íntimo y motivador: “Me construí entre heridas y humillaciones”

De las cábalas y los lujos al día a día de la maternidad: así es la vida íntima de las mujeres de la Selección

La estrategia de Camila Morrone para conocer a Lionel Messi: “Estoy tratando de localizarlo”

INFOBAE AMÉRICA

Un motociclista fallecido en medio de una racha de accidentes por el mal clima en las carreteras salvadoreñas

Un motociclista fallecido en medio de una racha de accidentes por el mal clima en las carreteras salvadoreñas

Los remanentes de la tormenta Cristina mantienen la amenaza de inundaciones en Guatemala

La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo convocaron a un pacto por la reconciliación en Bolivia

La Cruz Roja Salvadoreña atiende inundaciones en Sonsonate por la depresión tropical Cristina

Tragedia en Guatemala: Niño de 10 años se convierte en la primera víctima de la tormenta Cristina