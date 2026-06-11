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El Salvador recibe reconocimiento de la UNESCO por sus avances en Inteligencia Artificial

El organismo internacional destacó que el país construyó en tiempo récord una arquitectura normativa e institucional, formó talento e incorporó la tecnología de manera progresiva para beneficiar a la población

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Vista aérea de una ciudad al anochecer con edificios iluminados, volcán al fondo y cielo vibrante. Una red de luces azules brillantes se superpone a la urbe.
La UNESCO reconoció a El Salvador por sus avances en inteligencia artificial y por la construcción de un marco legal robusto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador ha sido reconocido internacionalmente por sus esfuerzos en la adopción y uso de la Inteligencia Artificial (IA), luego de que este miércoles la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) presentara un informe que resalta los avances del país en la materia.

El documento, elaborado a partir de la Metodología de Evaluación del Estadío de Preparación para la Inteligencia Artificial (RAM), señala que la nación centroamericana ha construido en tiempo récord un marco legal robusto, ha impulsado la formación de talento y ha logrado una integración progresiva de la tecnología en beneficio de la población, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

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El informe de la UNESCO destaca que El Salvador “se presenta como un caso singular en la región”, gracias a la creación de una arquitectura normativa e institucional distintiva y alianzas internacionales estratégicas que posicionan al país en el debate global sobre la IA en el sector público. Así lo afirmó Lidia Brito, directora general adjunta interina para Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, quien remarcó que los resultados del análisis reflejan progresos en todas las dimensiones evaluadas.

De acuerdo con el reporte, El Salvador ha consolidado un marco legal pionero en Latinoamérica para la regulación y uso responsable de la inteligencia artificial. Entre los logros destacados figura la confianza social en herramientas como DoctorSV, una aplicación médica basada en IA que ya está al servicio de la ciudadanía. El informe también resalta el avance hacia la equidad digital y el fortalecimiento de la infraestructura técnica, aspectos que abren nuevas oportunidades de inversión y empleo en el sector tecnológico.

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La UNESCO destacó la confianza social en DoctorSV, una aplicación médica basada en inteligencia artificial en El Salvador. (Cortesía: Adriana Mira)
La UNESCO destacó la confianza social en DoctorSV, una aplicación médica basada en inteligencia artificial en El Salvador. (Cortesía: Adriana Mira)

El ecosistema local, según la UNESCO, se ha enriquecido con alianzas entre el Estado, la academia y el sector privado, así como con la implementación de programas de formación enfocados en ciencias y tecnología. El informe recomienda que El Salvador mantenga una visión estratégica nacional y articule los esfuerzos de todos los sectores para alcanzar objetivos comunes, promoviendo siempre la ética y la inclusión digital.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira señaló que: “Esto reafirma la visión salvadoreña en materia de Inteligencia Artificial: una que apuesta por la velocidad, la soberanía y el despliegue; dejando atrás debates teóricos para enfocarse en la construcción inmediata de soluciones a favor de las personas”. La funcionaria participó en la presentación del informe junto al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas, Raúl Salazar, y la directora ejecutiva suplente de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Lídice González.

El Salvador avanza en IA

El proceso de evaluación del país fue posible gracias a la colaboración entre el Gobierno de El Salvador, la UNESCO y más de 75 actores de 51 instituciones nacionales, bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores. La metodología RAM permitió diagnosticar el grado de preparación del país para la adopción de la IA y establecer recomendaciones para su desarrollo ético y responsable.

El informe sobre IA indicó que el ecosistema de El Salvador se fortaleció con alianzas entre el Estado, la academia y el sector privado. (Cortesía: Adriana Mira)
El informe sobre IA indicó que el ecosistema de El Salvador se fortaleció con alianzas entre el Estado, la academia y el sector privado. (Cortesía: Adriana Mira)

Como parte de la estrategia de internacionalización de sus logros, recientemente El Salvador expuso ante autoridades en Noruega los avances obtenidos en la implementación de la IA, y también tuvo participación en la conferencia ARCH Hub 2026, organizada por la empresa noruega Antire AS.

Mira añadió en sus redes sociales que, gracias a la metodología de la UNESCO y al liderazgo técnico de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial de El Salvador, el país avanza para convertirse en un referente mundial en inteligencia artificial, impulsando la educación, la ciencia, la inversión, el empleo y una infraestructura tecnológica que fortalece la competitividad nacional.

El informe de la UNESCO concluye que la experiencia de El Salvador puede servir como modelo para otros países de la región que buscan implementar la Inteligencia Artificial en sus sistemas públicos con un enfoque ético, inclusivo y orientado a resultados tangibles para la población

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