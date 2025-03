Dos rugbiers murieron en un trágico accidente en Tucumán: la dolorosa despedida del club y sus familiares

La colisión en la ex ruta 38 dejó dos fallecidos y 16 heridos

Un choque frontal ocurrido durante la madrugada del lunes en la ex ruta 38 dejó como saldo la muerte de dos jóvenes rugbiers del club Huirapuca de la ciudad de Concepción, Tucumán, y 16 personas heridas. El accidente tuvo lugar a la altura del Salón La Estrella, cuando una camioneta Volkswagen Amarok colisionó contra un colectivo de la empresa Exprebus.

Los fallecidos fueron identificados como Matías Raso, de 22 años, quien conducía la camioneta, y Juan Franco Millán, de 17, que viajaba en el asiento delantero. Ambos eran jugadores del club.

Matías estudiaba Administración de Empresas, trabajaba en un comedor municipal y era parte activa del plantel de rugby de Huirapuca. Sus compañeros lo apodaban “El Mudo” debido a su carácter reservado. Según relató su amigo Miguel Rodríguez a La Gaceta, Raso no solía sumarse en actividades nocturnas y su presencia en esa madrugada fue excepcional. “Nunca salía, esa noche fue una excepción”, dijo. .

Juan Franco, de 17 años, era descrito como una persona extrovertida y cercana al resto del grupo juvenil del club. Silvio Zelarayán, manager del equipo y conocido como “Payoli”, expresó: “Era un buen compañero, un gran amigo. No tomaba, no era de esos chicos que se descontrolaban. Era el tipo de persona que te hacía reír en los peores momentos”.

Los rugbiers Matías Raso y Juan Franco Millán fallecieron en el trágico accidente vial

La noticia del siniestro provocó una reacción inmediata entre familiares, amigos, vecinos y miembros de distintas instituciones deportivas de la provincia. Según describieron medios locales, el clima durante el sepelio fue de fuerte conmoción, con una lluvia persistente que acompañó el último adiós. El presidente del club Huirapuca, Daniel Galván Rey, manifestó: “Somos muchos los que estamos dolidos, no solo por la muerte de los chicos, sino por todo lo que implica esta tragedia. La ciudad entera está consternada”.

En paralelo, clubes deportivos de toda la provincia enviaron mensajes de condolencia y se organizaron cadenas de oración, además de campañas para la donación de sangre destinadas a los heridos del accidente.

Cómo se encuentra el resto de los heridos

En total, 16 personas resultaron heridas, de las cuales cinco permanecen internadas en el Hospital Regional de Concepción. Según precisó el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, tres de los internados viajaban en la camioneta y dos en el colectivo. Uno de los jóvenes heridos fue sometido a una cirugía de urgencia por la ruptura del bazo y de un riñón. “Fue operado en forma exitosa en el hospital y estamos esperando la evolución”, indicó el funcionario.

Medina Ruiz valoró el trabajo de los equipos médicos del hospital: “Estamos hablando de las psicólogas de guardia, de los cirujanos, del nefrólogo, del urólogo y otros miembros del equipo. Todo un equipo que, sin haber sido convocado, se presentó de manera voluntaria para atender a los pacientes que llegaron en forma simultánea”.

Equipos médicos realizaron cirugías de emergencia para estabilizar a las víctimas más graves

Entre los heridos se encuentra Julio Ponce, un pasajero del colectivo que se dirigía a su lugar de trabajo en Alto Verde. En diálogo con El Tucumano, agradeció la atención recibida en el hospital: “Desde el primer momento que se ha llegado, todo el personal ha trabajado. No me dejan ir porque me están evaluando bien. Cuando esté realmente bien, van a ver si me puedo ir”.

La esposa de Ponce, Paola Gómez, relató con angustia el momento del impacto: “El colectivo los quiso esquivar. Si los agarraba de lleno, los mataba a todos”.

La vicedirectora del hospital, Sonia Carrazana, señaló que once de los pacientes presentaban politraumatismos leves y fueron dados de alta. Los restantes permanecen bajo observación. “Uno de los pacientes fue intervenido de urgencia con un traumatismo cerrado de abdomen. Se le realizó una nefrectomía y una esplenectomía. Está estable, en terapia intensiva”, concluyó la médica.