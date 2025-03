Liniers: un conductor atropelló a una agente de policía e intentó fugarse

Un automovilista atropelló a una agente policial e intentó escaparse, en la madrugada de Liniers.

Esta madrugada, un hecho no terminó en tragedia de milagro. Una oficial de la Policía de la Ciudad fue atropellada sobre la avenida Rivadavia, en el tramo que corresponde al barrio porteño de Liniers. Y el conductor intentó darse a la fuga.

Un hombre, a borde de un Fiat Palio Blanco, embistió a la agente, que estaba cumpliendo sus funciones en pleno servicio de prevención y seguridad en una zona de boliches bailables. La efectiva quedó tendida sobre la avenida Rivadavia al 10900, entre las calles Murguiondo y Oliden.

Según informó la Policía de la Ciudad a Infobae, la víctima estaba “en estado de shock”, pero “sin signos visibles de trauma”. A su vez, señalaron que se encontró a un hombre de 37 años, que distintos testigos apuntaron como el principal responsable del atropello, que incluso intentó escapar luego del acto. Y que, fuentes de la Policía Federal Argentina, a cargo de las pericias, confiaron a este medio que el automovilista estaba en estado de ebriedad al momento del accidente.

“Sacaron a todos del boliche y vinieron patrulleros. Se armó quilombo y vino la patrulla y todo”, destacó una testigo en declaraciones al canal A24. Por este motivo, la avenida estuvo cortada en ambos sentidos.

Se solicitó la presencia de una ambulancia del SAME, que asistió a la agente herida y la trasladó al Hospital Santojanni, donde fue diagnosticada “con politraumatismos sin riesgo”. La Policía Federal Argentina realizó las pericias del caso, con intervención de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29.

Accidente y vuelco en Colegiales

Por otro lado, y en Colegiales, un automovilista protagonizó otro siniestro vial. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Palpa y Zapiola, cuando un vehículo marca Fiat chocó contra otros tres autos particulares que estaban estacionados y sin ocupantes, y quedó completamente volcado. Los autos colisionados fueron un Ford Fiesta, un Citroën C3 y un Nissan March.

Un auto quedó volcado en Colegiales, luego de protagonizar un choque múltiple.

El cuerpo de Bomberos de la Ciudad se presentó en el lugar para colocar el Fiat en posición normal, con la finalidad de liberar la calzada. Fuentes policiales informaron a este medio que se le realizó un control clínico al conductor y se le brindó asistencia, sin la necesidad de que sea trasladado a un centro de salud.

Incidente en Colegiales, un auto provocó un choque múltiple

Choque y misterio en Santa Rita

A comienzos de este mes, un auto chocó de lleno contra la reja perimetral del Hospital Israelita, ubicado en el barrio de Villa Santa Rita. El hecho tuvo lugar hace dos semanas, cuando una Ford EcoSport, que circulaba por la Avenida Gaona, perdió el control al doblar en la calle Terrada; e impactó contra la fachada del nosocomio mencionado, que está emplazado en el límite de los barrios Villa Santa Rita y Floresta.

La violencia del impacto fue tal que el auto quedó incrustado y rompió parte de la pared de la línea municipal que sostiene el enrejado. Los dos hombres, que estaban dentro del vehículo, salieron del coche tras la colisión y se fueron del lugar. Aún no se sabe nada de ellos, según pudo saber Infobae.

Un auto quedó incrustado dentro de un hospital

Respecto al conductor, fuentes oficiales declararon a este medio: “Está identificado. Se fue a buscarlo a su casa y no dieron con él, se encontraron con quien fuera su pareja y les dijo a las autoridades que no tiene noticias del hombre desde el día anterior al accidente”. En tanto que del acompañante se sabe menos, ya que no pudo ser identificado por las cámaras de seguridad.

El coche involucrado en el siniestro fue abandonado en el lugar y aún sigue en la playa de acarreo de la Ciudad. Hasta este sábado, acumulaba una deuda por el traslado y la estadía de 185 mil pesos. La cifra se acrecienta $10 mil cada 24 horas.