La nueva vida del caballo herido que escapó de las jineteadas: miedo a las personas y “carne viva” en sus patas

El antes y después de Good Boy: en día del decomiso, en diciembre de 2022 y durante una revisión médica 5 meses después del rescate

Nadie pudo reconstruir su historia ni saber qué había padecido ese caballo para salir al galope por Ezeiza. Un llamado de alerta al 911 contó que un equino de gran porte trotaba sin rumbo, desesperado por las calles de esa localidad.

De inmediato, comenzó el operativo de rescate que se extendió por varias horas. Pese a los esfuerzos redoblados para ponerlo a salvo y que lo asustaron, esa fue la primera vez que un grupo de personas vio en él a un animal que estaba sufriendo: varias lastimaduras cubrían su cuerpo y le faltaba un pedazo de su mano derecha. Su carácter arisco era propio de los caballos golpeados en las jineteadas, actividad que para ellos se traduce en dolor, temor y desconfianza. Le pusieron como nombre Good Boy (buen chico).

Desde aquel día de diciembre de 2022, el caballo comenzó su recuperación de las heridas físicas en el Refugio Equino de la Municipalidad de Ezeiza, donde la tracción a sangre está prohibida por ley. En esta localidad se trabaja desde hace años con el programa No más TAS, que apunta a la entrega voluntaria de caballos a cambio de motos carros. También tienen programas de adopciones de los caballos rehabilitados. Uno de ellos fue Good Boy que, desde hace dos años, vive con una manada y comenzó a sanar las otras heridas, las que hicieron que aún no pueda tener a una persona muy cerca de él.

Good Boy en su hogar definitivo (Protección y Bienestar Animal Ezeiza)

Espíritu libre

“Todo comenzó el 16 de diciembre de 2022. Ese día, la Patrulla de Policía Rural realizó el operativo para agarrar al caballo, que corría en medio de una zona urbana, pero no lo lograron pronto. Se había metido en un campo. Así que acudimos con el batán, con el veterinario y tres colaboradores. Luego de casi tres horas pudimos capturarlo”, cuenta la odisea Carolina Basso, secretaria de Protección y Bienestar Animal de Ezeiza.

Como el caballo no tenía marcas en el lomo, los veterinarios se dieron cuenta de que no había sido usado para monta ni para tirar de un carro porque las marcas que tenía eran propias de latigazos. “Era un caballo macho sin capar, con una lastimadura muy grande en su mano derecha, la que casi pierde producto de una jineteada, según pensamos. Se notaban los distintos golpes y, sobre todo, su actitud temerosa. No confía en las personas... Le cuesta mucho”, lamenta la funcionaria.

Ese triste panorama que revela la vida sufrida que tuvo, se agrava con su estado de salud: estaba muy debajo de su peso y un poco deshidratado.

El día del decomiso, 16 de diciembre de 2022 (Protección y Bienestar Animal Ezeiza)

“Una vez capturado, lo subimos al batán y lo trasladamos al Refugio Equino, de Ezeiza, donde le pusimos un nombre”, cuenta sobre el caballo de unos seis años, de una alzada de 1,70 metro, de pelaje marrón oscuro. Debido a las secuelas que quedaron en su espíritu, Good Boy es muy reacio al trato con personas. “Aún hoy, si no está encerrado en una manga para vacunar o desparasitar, no se deja tocar”, cuenta Basso.

“Luego de varias vitaminas, alimentos y atención veterinaria, lo logró. Aún no puede ser un caballo manso. Recuerdo que mientras estaba en el refugio, cuando alguien se le acercaba, o si levantaba la mano, él salía corriendo. De todos los que tuvimos y tenemos aquí, es el que más miedo tuvo de todas las personas”, describe la funcionaria cómo fue la estadía en el espacio que tiene el municipio para rehabilitar a los animales antes de darlos en adopción. Y todo lo que describe demuestra cómo sufren los caballos mientras son domados y cuando participan de actividades como las jineteadas.

Su destino cambió. Él mismo escapó del lugar donde lo maltrataban y buscó su nueva vida. “Hoy vive en libertad en un campo donde lo cuidan y lo aman. Fue adoptado hace dos años. Corre libre en todo el espacio disponible. No se lo tusó. Solamente, fue agarrado para darle la vacuna de tétanos y de encefalomielitis, y desparasitarlo, junto con otros caballos”, resume Basso, quien comenzó en los rescates de animales como proteccionista y voluntaria del lugar que hoy tiene a cargo.

Emocionada por la nueva vida de Good Boy, finaliza: “Es un caballo que vive en libertad junto con otros cinco compañeros, con los que comparte sus días desde que llegó a su hogar definitivo. Vive rodeado de amor, donde respetan sus tiempos. Por ahora, sólo permite que nos acerquemos dos personas a un metro y medio de distancia. Es un caballo feliz y en un tiempo más las heridas internas también sanarán”.

Recomponiéndose de las heridas y el sufrimiento (Protección y Bienestar Animal Ezeiza)

Cómo es la campaña de adopción equina en Ezeiza

Todo comienza con el decomiso de un caballo, recuperado de la tracción a sangre por el Programa No Más TAS y cuando reciben el alta veterinaria, pueden ser adoptados por un convenio de tenencia provisoria. “La persona interesada, o futuro adoptante, lo tiene durante unos 12 meses. En ese lapso debe demostrar sus buenas cualidades para el cuidado del animal. Una vez finalizado ese proceso, si todo se cumple de acuerdo a las necesidades del equipo, lo puede adoptar de manera definitiva”, aclara.

“El programa No Más TAS continúa vigente en Ezeiza. En breve, tendremos otra entrega de motos carros para las últimas personas que quisieron ser parte de este programa. En nuestro municipio la tracción a sangre (TAS) no se realiza más y continuamos con la ordenanza que la prohíbe. Al existir esta prohibición, cualquier equino que sea visto cargando un carro se lo decomisa. Para esto, contamos con la ayuda de los vecinos”, describe Basso el trabajo que realiza la Secretaría de Protección y Bienestar Animal de ese municipio.

Hasta el momento, realizaron el rescate de más de 260 caballos. Todos ellos fueron rehabilitados en el primer refugio equino estatal del mundo. “Cada uno de estos caballos tiene una historia de abandono y maltrato, por lo que necesita cariño, paciencia y respeto”, explica la funcionaria. A la vez, recuerda que “tener un caballo implica cuidados, espacio y gastos muy diferentes de los que necesitan otros animales”.

En el Instagram @pyb.animal.ezeiza están todas las novedades de la Secretaría (Protección y Bienestar Animal Ezeiza)

Desde la Secretaría de Protección y Bienestar Animal de Ezeiza, fundada por intendente Gastón Granados, cuentan que priorizan la seguridad de animal, “porque en los tiempos que corren esta especie está en peligro constante de ser robados”. “Granados mostró preocupación por la situación de los equinos de la zona tras fundar esta Secretaría, porque solo se hablaba de gatos y de perros, pero de ellos no se decía nada... Entonces nos propuso crear un programa para poder liberarlos y devolverles la vida natural que merecen. A partir de ese momento, la Secretaría rescata todos los días animales y se dan en adopción, y los caballos no son una excepción”, detalla Basso que también recuerda que las personas que deseen adoptar un equino debe asumir los cuidados y responsabilidades que ello implica (alojar, proteger, alimentar, amar y cuidar un animal de entre 150 y 600 kilos).

El trámite de adopción implica un convenio de tenencia se estipula, entre otras cosas, que el caballo no puede ser vendido, alquilado, maltratado, tercerizado, prestado, canjeado, reproducido ni matado. No puede ser sometido a ninguna actividad económica, de encierro, permanecer atado, privado de condiciones básicas, circular por la vía pública o permanecer en ella ni estar en lugares donde se ejerza maltrato animal. Y deberán comunicarse mudanzas y cambios significativos en la salud del equino. Podrá ser visitado por los voluntarios para corroborar su estado y si se cumplen las condiciones acordadas.

El acuerdo de la campaña No Más TAS intercambia el caballo por una moto carro (Protección y Bienestar Animal Ezeiza)

Por eso, quienes cumplan las condiciones pueden dejar sus datos para que el equipo de Bienestar Animal llegue hasta el lugar para chequear que existan todas las condiciones necesarias para que el caballo pueda vivir bien; si lo cumple lo trasladan. “Si no estábamos muy seguros del lugar y del adoptante, preferimos no darlo”, asegura Basso.

El lugar donde vivirá el caballo debe ser grande, de unas tres o cuatro hectáreas, como mínimo, y libres para él. Los candidatos a ser adoptantes tienen que firmar ese convenio de tenencia. Que sean adoptados también equivale en darles la oportunidad a otros para ser recuperados del maltrato.

“Tenemos más caballos para rescatar, ya recibimos alertas. Hay caballitos de personas que por ahí ya no los pueden tener más o que no los tienen bien, entonces al poder entregar a estos animales se libera el espacio para que otros ingresen”, asegura.

*La manera de ofrecerse como adoptante es escribir al WhatsApp de la comuna (11-6102-0988) y seguir los pasos que allí indiquen.