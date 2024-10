El papa Francisco le envió un saludo en video a Isabel Perón: “La recuerdo siempre, rezo por usted”

El saludo del papa Francisco a Isabel Perón, grabado el 1° de julio de 2024

“Es un gusto poder saludarla hoy, 1° de julio -dice el papa Francisco en el breve mensaje grabado de modo improvisado ese día en el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, entonces ejerciendo su tercer mandato presidencial, y de la consecuente asunción de su viuda, María Estela Martínez de Perón, Isabel, a la primera magistratura.

“Recuerdo que hace cincuenta años, usted asumió. La recuerdo siempre, rezo por usted, y le pido que rece por mí”, sigue diciendo Francisco, en el video al que tuvo acceso Infobae en exclusiva.

El pontífice argentino aprovechó la visita que le hizo Diego Mazzieri, biógrafo de Isabel Perón, para enviarle este saludo: “Estimada Señora, aquí estoy con nuestro común amigo, que se ofreció a llevarle una carta”, empieza el mensaje de Francisco.

No es el primer gesto que tiene el Papa hacia la ex presidente Isabel Perón, quien reside en España desde su liberación, tras pasar cinco años en la cárcel durante la dictadura de 1976. Pero cabe destacar que Francisco ha sido el único en pensar en Isabel Perón en esa fecha tan sensible. Ningún otro dirigente argentino, ni de la política, ni del sindicalismo, se acordó de ella en un aniversario tan significativo, recuerdo de un año en el cual perdió a su esposo y debió asumir la presidencia en un país convulsionado.

En julio de 2020, el Papa le había enviado un rosario a Isabel Perón. Se cumplían entonces 46 años del fallecimiento de Perón. Ya en esa primera ocasión, el encargado de hacerle llegar el obsequio a la viuda de Perón había sido Diego Mazzieri, abogado e historiador rosarino, autor de una biografía de la Presidente derrocada el 24 de marzo de 1976. Fue él quien le facilitó a Francisco el mecanismo para hacerle llegar el obsequio a la viuda de Perón, que en Madrid lleva una vida casi de reclusión, en particular desde que, en los años 2006-2007, el gobierno argentino de entonces habilitó una nueva persecución judicial en su contra.

Isabel Perón en el salón de su casa en Madrid, junto a Diego Mazzieri. La ex presidente tiene en sus manos el rosario que le envió el Papa

Jorge Bergoglio no se ha olvidado de ella y se lo ha hecho saber ya en varias oportunidades. Esto debe ser especialmente significativo para una mujer de profunda fe y católica practicante como es Isabel Perón. Por años, su principal salida en Madrid era para asistir a misa. Ahora, en razón de su edad avanzada y algunos trastornos de salud, ya no lo hace, pero recibe la comunión en su casa.

La ex Presidente se ha refugiado en un abnegado silencio, incluso frente a la catarata de acusaciones que regularmente se abaten sobre ella y sobre su gobierno. De hecho, anualmente, muchos grupos políticos y ong de derechos humanos se reúnen en Plaza de Mayo para condenar el golpe de Estado del 76 sin mencionar jamás a su primera víctima, la Presidente que pasó 5 años en prisión -algo inédito en la historia argentina.

En estos años, la viuda de Perón ha sido objeto de estigmatización, inclusive por gobiernos que se declaran de su mismo signo político, pero no han dudado en habilitar iniciativas judiciales que pretendían ubicarla como responsable de todos los males del reciente pasado político argentino.

Aquel primer gesto de Francisco hacia ella consistió en el envío de un rosario que le llegó a Isabel junto con el mensaje del Papa hacia quien considera fue prenda de unidad de los argentinos, según decía en esa ocasión Diego Mazzieri.

En respuesta, Isabel grabó un mensaje de voz en el que se declaraba muy feliz y agradecida al papa Francisco por haberse acordado de ella.

El primer rosario que le obsequió el papa Francisco a Isabel Perón

El 4 de febrero del siguiente año, 2021, el papa Francisco llamó a Isabel Perón que ese día cumplía 90 años. Allegados a la ex presidente informaron que la llamada de Jorge Bergoglio fue una sorpresa muy especial para ella en ese día.

La comunicación se había gestado a través del entonces obispo de Río Gallegos, monseñor Jorge García Cuerva, hoy arzobispo de Buenos Aires, a quien desde el entorno de Isabel agradecían especialmente por “su anónimo y desinteresado gesto, trato casi familiar, humildad y dedicación personal” para concretar el contacto. También fue un eslabón importante el presidente del Episcopado argentino, Oscar Vicente Ojea.

El diálogo entre Isabel Perón y el papa Francisco fue muy emotivo y amistoso, dijeron los testigos de la comunicación.

Todos estos contactos se han visto facilitados además por los buenos oficios de Alfredo García, amigo y asistente de Isabel Perón en Madrid.

El ultimo mensaje en video del Papa, acompañado de una carta y un rosario, le fue llevado personalmente por Diego Mazzieri.

Cada tanto, Isabel recibe otros reconocimientos, como cuando en marzo pasado le fue entregado el Premio a la Hispanidad 2023, de manos de integrantes de Preserva, una asociación cultural sin fines de lucro que se dedica a “defender la hispanidad y la hispanósfera en Hoyo de Manzanares, y en toda España”.

Un reconocimiento lógico, considerando los lazos que unieron al matrimonio Perón con España. Pero también un gesto que permite recordar que el tres veces presidente de los argentinos fue un ardiente defensor del legado español en América, parte constitutiva de nuestra identidad, como lo expresó en muchas ocasiones en sus discursos y escritos, y que jamás habría adherido a la leyenda negra antiespañola como han hecho incluso algunos de sus pretendidos seguidores.

El video que ahora le envió Jorge Bergoglio se da a conocer en un momento significativo. Se aproxima una fecha fundacional del movimiento creado por Juan Perón y además se desarrolla en estos días una disputa por la jefatura del Partido Justicialista. Isabel Perón fue la primera mujer en presidir el PJ, cargo que asumió en marzo de 1976, en un contexto sumamente difícil, con el golpe a la vuelta de la esquina. Quizás ahora, a imagen y semejanza del Papa, los justicialistas se acuerden de la primera mujer presidente de Argentina y primera presa política de la dictadura.

Mazzieri e Isabel Perón, con la biografía que él escribió y el obsequio del papa Francisco