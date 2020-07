“Ni hablar del Salón de las Mujeres [N. de la R: creado por Cristina Kirchner en la Casa de Gobierno], donde están Mercedes Sosa, Victoria Ocampo, Alicia Moreau de Justo y muchas otras, pero no la primera mujer presidente de Argentina”, dice quien está decidido a contribuir a rehabilitar el nombre de Isabel. “Un decreto del año 2006 determinó que se debía entronizar los bustos de Héctor Cámpora, Isabel Martínez y Raúl Alfonsín y no se ha cumplido en el caso de la Señora. Yo mandé cartas documento y a las cansadas me respondieron -el gobierno de Cambiemos porque el anterior ni siquiera se tomó la molestia- que era porque no se colocaban los bustos mientras los mandatarios estaban en vida, lo cual es totalmente falso porque Cristina Kirchner inauguró el de Alfonsín en presencia del propio homenajeado”.