Licencia de conducir: quiénes no deben rendir el examen práctico al renovarla

La licencia de conducir debe renovarse antes del vencimiento o dentro del período de prórroga permitido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La licencia de conducir debe renovarse antes del vencimiento o dentro del período de prórroga permitido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de renovación de la Licencia Nacional de Conducir varía según la región y las circunstancias del conductor, pero es fundamental para seguir circulando de manera legal en Argentina y otros países. Conocer los requisitos, las excepciones y los trámites específicos para una jurisdicción puede ahorrar tiempo y evitar inconvenientes. Desde los documentos que se deben presentar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hasta las particularidades en la Provincia de Buenos Aires.

Quiénes deben renovar la licencia de conducir y cuáles son los requisitos

La Licencia Nacional de Conducir debe renovarse antes de su vencimiento o dentro del período de prórroga permitido, que varía según la jurisdicción. Generalmente pueden renovarla quienes tienen la licencia vigente o vencida hace menos de un año.

Para iniciar el trámite, es obligatorio presentar el DNI actualizado y, en algunos casos, la licencia anterior o la denuncia en caso de extravío. Se debe abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) y, en algunas provincias, el Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAT). Adicionalmente, se requiere estar al día con las multas de tránsito y, para las licencias de clase profesional, el Certificado de Antecedentes Penales. Dependiendo de la edad, también puede ser necesario aprobar el examen psicofísico, teórico y/o práctico.

Para iniciar el trámite, es obligatorio presentar el DNI actualizado y, en algunos casos, la licencia anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que hay que saber sobre la renovación de la licencia de conducir en CABA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la renovación de la licencia de conducir incluye varios pasos claves. Uno de los requisitos principales es realizar una Charla de Renovación virtual, que tiene una duración aproximada de 50 minutos y aborda temas relacionados con la seguridad vial. Además, el conductor debe resolver cualquier infracción de tránsito pendiente y abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).

La renovación se solicita a través de un turno en línea y el trámite puede hacerse hasta 90 días después del vencimiento de la licencia. Si el conductor es mayor de 65 años, se le puede requerir que realice una evaluación psicofísica y apruebe exámenes teóricos y prácticos, según la categoría de la licencia.

Quiénes no necesitan rendir el examen práctico para renovar la licencia de conducir

En CABA debe realizarse una Charla de Renovación virtual que dura alrededor de 50 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunas jurisdicciones, ciertos conductores están exentos de rendir el examen práctico al renovar la licencia. Las personas menores de 70 años que renuevan su licencia dentro del plazo de vigencia o el período de prórroga no están obligadas a realizar este examen, siempre que no amplíen la categoría de su licencia ni presenten problemas de salud que afecten su capacidad de conducir.

Además, en ciertos casos, los conductores mayores de 70 años pueden estar exentos si las normativas locales lo permiten y no presentan condiciones físicas que requieran una evaluación práctica adicional.

Lo que hay que saber sobre la renovación de la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires

En la Provincia de Buenos Aires, la renovación de la licencia de conducir se realiza en los Centros Emisores de Licencias (CEL) del municipio correspondiente al domicilio del solicitante. Los conductores deben presentar su DNI vigente, la licencia anterior o la denuncia por pérdida, y pagar las tasas correspondientes al trámite. Es obligatorio tramitar los certificados de CENAT y CEPAT y resolver cualquier multa de tránsito con sentencia firme.

En algunos casos, los conductores deben someterse a un examen psicofísico y a una evaluación de conocimientos teóricos. Los mayores de 70 años están sujetos a un examen teórico y práctico adicional en cada renovación.

Se debe abonar el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, conocido como CENAT (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes no necesitan rendir el examen práctico para renovar la licencia de conducir

En la Provincia de Buenos Aires no deben rendir el examen práctico aquellos conductores que no hayan excedido los límites de vigencia de su licencia, generalmente menos de un año de vencimiento. Además, los conductores menores de 70 años que no solicitan ampliar la categoría de su licencia están exentos del examen práctico, siempre que no presenten ninguna enfermedad o condición médica que afecte su capacidad para conducir. Los conductores mayores de 65 años, sin embargo, deben realizar una evaluación psicofísica, y en algunos casos, someterse a un examen práctico dependiendo de la categoría y normativa municipal.