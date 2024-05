Más de 500 personas permanecen evacuadas por las inundaciones en Concordia: “Hay negocios bajo el agua”

Distintos barrios de Concordia bajo el agua por la crecida del río Uruguay Foto: Belén Fedullo

La comunidad de Concordia continúa en vilo. Aunque por el momento no se esperan lluvias que agraven la situación, el miedo y la preocupación siguen intactos por los más de 500 vecinos que ya fueron evacuados. “Hay negocios bajo el agua”, describió una vecina concordiense en diálogo con Infobae. En medio de la situación, Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, viajó a la ciudad.

Mientras tanto, ya son 568 los evacuados en total. Algunas personas fueron trasladadas a domicilios particulares, mientras que otras están alojadas en centros de evacuados. Entre las familias que debieron abandonar sus casas y ser auxiliadas, se encuentran 228 personas mayores y 131 menores.

Según un último informe difundido por el Municipio durante la noche de este domingo, muchas de las familias se encuentran alojadas en los centros de evacuados “El Refugio” de Carretera La Cruz y “Promin”. Otras, permanecen en las instalaciones del Regimiento, en Villa Adela y en el sitio donde funcionaba la compañía Bagley.

Hay más de 500 evacuados en Concordia Foto: Belén Fedullo

De acuerdo al último informe del área de Hidrología de Salto Grande, publicado durante la tarde de este lunes por el intendente de la localidad entrerriana, Francisco Azcué, los niveles del agua se mantienen igual que ayer. “Hasta la hora 7 del día lunes 13 de mayo, las cotas máximas no superarán los siguientes valores: 13.70 metros en el Puerto de Concordia. 13.90 metros en el Puerto de Salto (ROU)”, indica.

Y agrega en la publicación de su cuenta de Facebook: “Entre las 7 y las 13 del día de mañana, el caudal evacuado variará entre 23.500 y 24.500 m³/s. La cota máxima en el puerto de Concordia no superará los 13.90 metros. El nivel del embalse tenderá a los 35 metros”.

Al final, aclara: “Este parte que se emite diariamente, puede ser variado por razones imprevistas o emergencias en cualquier momento que serán comunicadas”. Todavía se espera por el parte de este lunes.

Según las fuentes consultadas por este medio, por el momento, no rigen alertas ni se esperan lluvias en la zona: una buena noticia que puede ayudar a evitar complicaciones. Ante esta novedad, la vecina manifestó ante la consulta de Infobae: “Es el primer día que no tenemos lluvias. Ya perdí la cuenta de los días que llevábamos semanas con lluvia y se complicaba más”.

Las personas que necesiten ser evacuadas, pueden comunicarse a través de la línea gratuita 103, según informaron desde el Municipio Foto: Belén Fedullo

“En este momento, toda la parte de la costanera, que es muy amplia, está inundada y los negocios que están ahí cerraron porque quedaron todos bajo el agua. Es lamentable”, indicó. Y añadió: “Estamos todos a la espera. La gente que vive no solo en la costanera sino también camino a ella. El agua llega a 10 cuadras de la plaza principal 25 de Mayo”.

Según advirtió la mujer damnificada, la situación de Concordia dependerá de cómo evolucionen las inundaciones en Brasil, donde se esperan nuevas crecidas en ríos y lagos. “Por la represa de Salto Grande, tenemos un lago artificial de 50 kilómetros que llega hasta Federación. Cuando empieza a llover mucho, o por ejemplo cuando suceden estas catástrofes de Río Grande Do Sul, se vacía prácticamente el lago porque se viene todo el agua de las inundaciones de Brasil y para aminorar el impacto, porque si no sería una catástrofe acá también, como en 2015, se larga todo el agua entonces Concordia se inunda”, precisó la vecina a este medio.

Ante esta situación sumamente crítica, quienes residen en la localidad de Entre Ríos, aguardan expectantes. “Son bastantes frecuentes las inundaciones acá”, contó la mujer y no pudo evitar recordar la catástrofe que azotó a la ciudad en 2015.

La cancha del club Libertad bajo el agua en Concordia, al igual que otros complejos y zonas de la ciudad Foto: La Gacela

“Esto parecía una ciudad sitiada. Recuerdo los helicópteros, la gendarmería y casi 20 mil personas evacuadas. Me acuerdo que llegó Navidad y fue horrible porque no dejábamos de pensar en la gente evacuada. Fue muy triste. Todos hicimos muchos grupos para dar una mano a toda la gente que estuvo evacuada y no se trataba solo de la zona del puerto o de la costanera, sino que había afectado muchísimos otros barrios. Muchas personas perdieron todo. Y el agua no tiene gajos, llega a cualquier hora. En aquel año, llegó a la madrugada. Fue terrible, muy desolador y espantoso ver el dolor de familias enteras”, relató.

Cabe recordar que todas aquellas personas que necesiten ser evacuadas, pueden comunicarse a través de la línea gratuita 103, según informaron desde el Municipio.