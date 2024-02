Continúan en ascenso los casos de dengue en varias provincias y pidieron extremar los cuidados

Hasta el momento, el norte del país fue la zona más afectada por al cantidad de contagios (Télam)

En medio de la temporada alta de contagios por dengue, cuatro provincias informaron un incremento en el total de casos que fueron confirmados durante la última semana. El distrito que reportó un salto en los registros fue Entre Ríos luego de que advirtieran una suba del 950% en comparación a la semana pasada, mientras que Formosa tuvo la mayor cantidad de infectados, pese a que hubo una baja en los reportes en los resultados que arrojaron los test de vigilancia.

Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de Entre Ríos revelaron que en los últimos días unas 231 personas fueron diagnosticadas, por lo que calcularon que hubo un crecimiento de más de 950%. Según las mediciones que se realizaron hasta el 10 de febrero, la cifra total llegó a los 539 de contagios y ya afectó a 16 de los 17 departamentos provinciales.

En este sentido, las autoridades apuntaron que las ciudades más afectadas fueron Paraná, Federación y La Paz, aunque otras de las localidades enlistadas fueron Concordia, Victoria, Colón, Gualeguay, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Gualeguaychú, Feliciano y Tala. Al mismo tiempo precisaron que 231 casos eran autóctonos, 85 correspondían a casos importados, mientras que todavía se debía averiguar el origen de otros 233 confirmados.

“No hemos tenido casos graves y está absolutamente controlado, pero no significa que no se deba continuar con la prevención”, interpretó el titular de la cartera provincial, Guillermo Grieve, durante una conferencia de prensa. No obstante, pidió a la ciudadanía que extremen los cuidados para evitar que la enfermedad ataque a más personas de la región.

Las autoridades señalaron como vital la eliminación de elementos que pudieran transformarse en criadero de larvas (REUTERS)

El director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, ratificó el discurso del ministro al advertir que el principal factor que provocaría la multiplicación del vector de contagio, es decir, el mosquito Aedes Aegypty sería la falta de eliminación de cacharros y objetos que servirían como criaderos de larvas por su capacidad de acumular agua.

Luego de que el experto en epidemias planteara que era habitual que las personas optaran por mover los objetos de lugar, éste agregó que “hay muchísimos casos donde la descacharrización se hace en patios y dentro del hogar, pero no en los techos”, en referencia a la acumulación de agua que habría en las canaletas de las viviendas.

En el caso de Salta, el Ministerio de Salud Pública provincial confirmó que hubo 169 casos durante la sexta semana epidemiológica, que corresponde al lunes 5 de febrero hasta el domingo 11 de febrero. Asimismo, advirtieron que el 37% de ellos se concentraron en el departamento de Anta, situado en el centro del territorio.

Por un lado, indicaron que 77 de los contagios fueron de origen autóctono, los cuales se distribuyeron entre las regiones de Anta (40), Cafayate (22), Salta Capital (9), Metán (1), Orán (2) y Rivadavia (3), mientras que 33 eran importados. Incluso, reportaron que los diagnosticados contaban con antecedentes de viaje a Anta (5), Salta Capital (16), General Güemes (1), San Martín (6), Metán (3), Orán (2) y Rivadavia (3).

Ante el aumento de casos, pidieron extremar los cuidados para evitar la propagación del mosquito (Getty Images)

En simultáneo, el Ministerio de Salud de Córdoba constató que el total de contagios llegó a los 474 después de que se registraran 133 de casos nuevos en la última semana. Asimismo, informaron que ya se realizaron 358 operativos de bloqueo que fueron aplicados en la capital y el interior provincial.

Frente a la situación epidemiológica que se desarrolla en la provincia, la directora de Epidemiología, Ana Willington, solicitó a la población que realizaran una consulta temprana, si se detectara la presencia de los síntomas compatibles con el cuadro, entre ellos, fiebre mayor a 38 grados; dolor de cabeza intenso; dolor muscular y articular; náuseas y vómitos; dolor detrás de los ojos; y sarpullido.

Por último, el Gobierno de Formosa destacó que los test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles dieron arrojaron un total de 836 resultados positivos, sin embargo, señalaron que la cifra representó un descenso después de que la semana pasada se rompiera la barrera de los mil casos. Además, el distrito informó que hay nueve personas internadas y distribuidas en el tercer nivel de complejidad de varios hospitales de la capital.

La provincia del norte se convirtió en una de los distritos más afectados, debido a que a lo largo de la temporada se registraron 13.574 casos que fueron provocados por las virales circulantes DEN1 y DEN2. En el mismo período de tiempo se contabilizaron cinco personas fallecidas, lo que motivó a que las autoridades comenzaran una campaña de control focal en las áreas bloqueadas por la gran suma de infectados.

Con información de Télam