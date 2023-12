Pasó en la TV: la emoción de Mirtha Legrand con Javier Milei y la victoria de Wanda Nara en el Bailando de Italia

Tal como lo había prometido durante la campaña, el presidente Javier Milei volvió a compartir la mesa con Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha. El programa tocó varios temas: desde las reformas que prevé realizar el mandatario, los piquetes y hasta un pedido especial de la diva.

Fátima Florez acompañó en el detrás de cámara a Milei, de manera que Mirtha Legrand se mostró sorprendida y la invitó a pasar. “Venga a saludarnos. Qué linda sorpresa”, expresó la diva de la televisión al aire de El Trece.

“No hay plata y como consecuencia de ello nos vimos obligados a hacer un programa de estabilización muy duro”, fue una de las primeras cosas que le dijo Milei a la conductora al hablar sobre su programa de Gobierno. “Primera vez en la historia que (el ajuste) no lo paga enteramente el sector privado, sino que el 60% del ajuste cae sobre el sector público”, explicó.

En otro fragmento, la diva sostuvo que si ella fuera presidenta “vendería todo, a buen precio, no regalaría”. Al escucharla, Milei no dudó en preguntarle si vendería las empresas públicas, pero para su sorpresa la diva aseguró: “No esas no”. “¿Cómo que no? son deficitarias todas, nos hacen perder un punto del PBI. Hay que cerrarlas todas”, aseguró.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también acompañó al Presidente y compartió la mesa con Mirtha, por lo que la conductora aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre el protocolo antipiquetes, que se puso en marcha el pasado miércoles durante la marcha convocada por las organizaciones piqueteras.

Javier Milei, Patricia Bullrich y Mirtha Legrand

La ministra destacó que “circularon los autos, los colectivos” durante la movilización de los movimientos sociales, así como también resaltó el trabajo que realizó con sus homólogos de Capital Humano e Infraestructura, Sandra Petovello y Guillermo Ferraro, respectivamente. “No había chicos porque fue muy importante el trabajo previo. Trabajábamos diciéndole a la gente que si se quedaba en su casa iba a seguir teniendo el plan Potenciar, si iba a la marcha y cortaban las calles lo iban a perder. No se puede usar los impuestos de la gente para pedir que la gente haga su vida”, sostuvo la funcionaria.

La emoción fue la protagonita del final del programa. Como regalo para el Presidente, Raúl Lavié cantó “Balada para un loco”, lo que conmovió al libertario. Sin embargo, sobre el final, un pedido de Mirtha Legrand sorprendió a todos los presentes.

“Yo le quiero decir, quiero que todos lo sepan. Yo soy una mujer grande y no quiero irme de este mundo sin ver a mi país floreciendo”, expresó visiblemente emocionada la diva. “Lo va a ver”, le prometió el mandatario.

Lejos de la política, otro de los temas que captó la atención de la jornada fue la victoria de Wanda Nara en el Bailando italiano. La performance que la hizo consagrase campeona fue un tango que le dedicó a su abuelo.

Wanda Nara se consagró campeona del Bailando italiano

Con la voz cortada, y los ojos envueltos en lágrimas, Nara se quebró al hablar de Cacho, el padre de su madre, quien le inspiró el cariño por el típico género argentino durante su niñez. “La música y el baile me transportan a mi infancia. La música, fuerte, fuerte, fuerte, me entraba en mi sangre desde niña cuando llegaba a la casa de mi abuelo, Cacho se llamaba el padre de mi madre, quien me permitió ser todo. Nuestro Lui era calabrés, de Calabria. Colósimo”, comenzó diciendo antes de su presentación.

La empresaria, que llegó a esta instancia como una de las figuras más fuertes, dio detalles de cómo eran los cumpleaños de su abuelo, en los cuales ella le hacía un regalo especial. “La gracia del cumpleaños de mi abuelo. Lo más lindo que podía hacer por él era cantar un tango o tal vez él me ponía en pie y bailaba conmigo. Este tango se lo dedico a él, la última. Las cosas. Se trata de la vida. Estoy seguro que él es definitivamente la persona más orgullosa de mi”, concluyó.

Otra persona que conmovió con su relato fue Walter “Alfa”, quien recordó el accidente de avión en el que murió su mejor amigo. El mismo casi tomaba ese vuelo. “Cuando pasó eso fue terrible, estuve a punto de tomarme ese vuelo. Él quería que fuera con él, porque viajábamos siempre juntos, tuve el presentimiento en el momento en el que el avión se caía”, contó en el programa PH Podemos Hablar (Telefé).

Mientras los ex participantes del reality siguen con sus carreras fuera de la casa, la casa de Gran Hermano es sede de nuevos enfrentamientos entre los actuales miembros del programa. En ese sentido, quien capta la atención y genera muchas opciones contrapuestas entre la audiencia es Juliana, alias “Furia”.

Furia bailando descontrolada en la casa de Gran Hermano

En esta última semana, la participante tuvo varias actitudes que molestaron a Axel. Todo comenzó cuando festejó la sanción de Gran Hermano que provocó que Martín Ku no pueda salvar a Axel. Desde entonces, no hace más que pedir a viva voz por su eliminación.

Por esto mismo, Axel se enojó con la producción al asegurar que Furia no cumple con el reglamento. “Decía: ’No hacer sentir mal al otro en ningún momento’ y ella está haciendo mal a todos, que la producción le diga algo”, exigió.

Por otro lado, a una semana del fatal temporal, Bahía Blanca recibió donaciones de los jugadores de la Selección. A través de un video difundido por las redes sociales, se pueden observar colchones, alimentos, escobas, baldes, cajas de espirales y frazadas enviadas.