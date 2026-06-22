Retorno de hondureños aumenta 43.3% mientras cae drásticamente el tránsito migratorio por Honduras

Los jóvenes entre 21 y 40 años representan el mayor grupo migrante. (FOTO: La Tribuna)

Honduras registra un notable incremento en el retorno de sus ciudadanos migrantes durante los primeros meses de 2026, al tiempo que experimenta una fuerte reducción en el tránsito de extranjeros que utilizan el territorio nacional como ruta hacia Estados Unidos.

De acuerdo con un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre enero y mayo de este año retornaron al país 19,545 hondureños, cifra que representa un aumento del 43.3 por ciento en comparación con los 13,641 retornados registrados durante el mismo período de 2025.

El reporte, elaborado con datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho), refleja una tendencia creciente en los procesos de retorno y deportación de ciudadanos hondureños procedentes principalmente de Estados Unidos y otros países de tránsito.

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Solo durante el mes de mayo fueron retornados 4,017 hondureños, una cifra superior en 47.31 por ciento respecto a los 2,727 registrados en mayo del año pasado.

Según la OIM, la mayoría de las personas retornadas corresponden al sexo masculino, representando el 88 por ciento del total, mientras que las mujeres constituyen el 12 por ciento restante.

Honduras registró más de 19 mil retornos en los primeros cinco meses del año. (FOTO: La Prensa)

El incremento en los retornos ocurre en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en varios países de destino y tránsito, especialmente en Estados Unidos, donde miles de hondureños continúan enfrentando procesos de deportación o retorno voluntario.

Paralelamente, el informe destaca una reducción significativa en el número de migrantes extranjeros que ingresan a Honduras con la intención de continuar su viaje hacia territorio estadounidense.

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Durante los primeros cinco meses de 2026 se contabilizaron 4,281 migrantes en tránsito por Honduras, cifra que representa una caída del 76.9 por ciento en comparación con los 18,517 registrados durante el mismo período de 2025.

Las estadísticas muestran que enero fue el mes con mayor movimiento migratorio, con 1,596 personas en tránsito. Posteriormente se registraron 609 migrantes en febrero, 555 en marzo, 746 en abril y 775 durante mayo.

El informe señala que los ciudadanos ecuatorianos encabezaron el flujo migratorio irregular con el 56.26 por ciento del total de personas registradas. Les siguieron migrantes procedentes de Venezuela con el 11.22 por ciento y de China con el 8.52 por ciento.

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Las cifras reflejan cambios importantes en las rutas migratorias regionales. (FOTO: HRN)

El porcentaje restante corresponde a personas provenientes de otros países de América del Sur, Asia, África y Europa, que continúan utilizando las rutas migratorias centroamericanas en busca de llegar a Estados Unidos.

Por grupos de edad, los jóvenes entre 21 y 40 años representan la mayoría de quienes atraviesan Honduras, acumulando 2,648 registros durante el período analizado.

La OIM también destacó que las principales necesidades manifestadas por los migrantes en tránsito continúan siendo el acceso a alimentos, artículos de higiene personal y espacios seguros para descansar durante su recorrido.

Asimismo, una parte de esta población solicita asistencia legal y orientación migratoria, especialmente quienes han perdido sus documentos de viaje o requieren apoyo para regularizar su situación mientras continúan su trayecto.

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Honduras sigue siendo un punto clave dentro de los movimientos migratorios del continente. (FOTO: La Prensa)

Expertos consideran que la disminución del tránsito migratorio puede estar relacionada con cambios en las políticas de control fronterizo implementadas en la región, así como con modificaciones en las rutas utilizadas por los migrantes para llegar al norte del continente.

Mientras tanto, Honduras continúa enfrentando el desafío de atender a miles de connacionales retornados cada año, muchos de los cuales regresan al país tras varios años de residencia en el extranjero y requieren apoyo para su reinserción social y económica.

Las cifras reflejan una transformación importante en los movimientos migratorios que afectan a Honduras, consolidando al país no solo como territorio de tránsito, sino también como uno de los principales receptores de retornados en Centroamérica.

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