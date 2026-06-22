Alemania sumó un problema en el Mundial: se confirmó la grave lesión de una de sus principales figuras

Nico Schlotterbeck sufrió una lesión y se perderá lo que resta del Mundial (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

La selección de Alemania se enfrenta a una situación inesperada tras obtener su pase a los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026. La confirmación oficial de la baja de Nico Schlotterbeck, defensor central y figura del Borussia Dortmund, marca un giro en la preparación del conjunto dirigido por Julian Nagelsmann. La lesión se produjo durante el partido contra Costa de Marfil, un encuentro que terminó con una victoria para los alemanes y selló su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El sábado, en Toronto, Alemania logró imponerse 2-1 frente al combinado africano en el segundo partido de la fase de grupos. Aunque el resultado aseguró el boleto a la siguiente instancia, el ambiente en la delegación se vio alterado por la noticia sobre la salud de Schlotterbeck. Las pruebas médicas realizadas al día siguiente en Winston-Salem, sede de la selección para este Mundial, confirmaron la gravedad de la lesión: “El internacional alemán sufrió un daño en el ligamento medial del tobillo izquierdo que lo dejará fuera de competencia durante varios meses“, informó la Federación Alemana de Fútbol.

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El defensor alemán sufrió una lesión en el tobillo izquierdo, tras el triunfo ante Costa de Marfil que selló la clasificación a la próxima instancia (REUTERS/Phil Noble)

El comunicado detalló que el jugador permanecerá, por el momento, con el equipo en Estados Unidos. La decisión responde tanto a motivos médicos como al valor que Schlotterbeck tiene dentro del grupo, incluso fuera del campo. Nagelsmann explicó: “Echaremos mucho de menos a Schlotti en el campo como defensa excepcional, sobre todo por su excelente construcción del juego. Podría haber sido su Mundial. Ayer todos intentamos animarlo; por suerte, es un chico muy positivo que ya está mirando hacia adelante. Es una buena señal que, de momento, se quede aquí con el equipo, porque también tiene influencia fuera del terreno de juego”.

La lesión de Schlotterbeck se produjo durante la primera mitad del partido, el defensor solicitó asistencia médica en dos ocasiones, a los minutos 11 y 14, señalando molestias. El medio alemán Bild relató que “para aliviar el dolor a corto plazo, Schlotterbeck tomó una pastilla”, aunque permaneció en el campo hasta el entretiempo. Ya en el complemento, fue reemplazado por Antonio Rüdiger, experimentado central del Real Madrid, lo que incrementó la preocupación en el cuerpo técnico. Más tarde, Nagelsmann declaró a ZDF, según reprodujo el portal Sky Sports Alemania: “Tiene algún problema con el ligamento colateral medial, aún no sé qué. Necesita hacerse una resonancia magnética mañana. Lamentablemente, la cosa no pinta bien”.

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A través de sus redes sociales, el propio Schlotterbeck se refirió a la situación con un mensaje breve pero contundente. “Lo que cuenta ahora es el equipo”, escribió el defensor en Instagram, instando a la afición a brindar su apoyo a la selección durante el resto del torneo. “¡Unámonos y demostremos que apoyamos a esta selección alemana tanto en los buenos momentos como en los difíciles, y que la respaldamos en su camino hacia el título mundial!”. El jugador también añadió: “Por lo tanto, no habrá palabras detalladas de mi parte por el momento. Gracias por su comprensión”.

Nico Schlotterbeck se mantendrá en Estados Unidos mientras realiza su recuperación (Reuters/Kevin Sousa)

La baja de Schlotterbeck genera un desafío para el cuerpo técnico, aunque Nagelsmann aseguró que el equipo mantiene opciones sólidas en la defensa central. Además de Rüdiger, el plantel cuenta con Jonathan Tah, titular en la zaga junto al hombre del Dortmund durante los dos primeros partidos, y Malick Thiaw, futbolista del Newcastle de Inglaterra. El futbolista de 26 años arrastraba antecedentes de lesiones, ya que en abril de 2025 había sufrido una rotura de menisco en la rodilla izquierda que lo mantuvo cinco meses fuera de las canchas. Su regreso y consolidación en la titularidad para el Mundial eran una de las apuestas del entrenador, quien ahora deberá reorganizar la defensa para los compromisos que siguen en la competencia.

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El reglamento de la FIFA para la Copa del Mundo establece restricciones estrictas respecto a los cambios en la lista de jugadores una vez iniciado el torneo. Tras la baja de Schlotterbeck, el combinado alemán no podrá convocar a un reemplazante, ya que las modificaciones solo están permitidas hasta 24 horas antes del primer partido, salvo para los arqueros.

La selección de Alemania cerrará la fase de grupos este jueves cuando enfrente a Ecxuador (REUTERS/Thomas Mukoya)

La situación se agrava si se considera que Alemania ya había perdido a Lennart Karl durante la preparación previa al Mundial. Una de las promesas del plantel, sufrió una lesión en un entrenamiento antes de un amistoso contra Estados Unidos y fue reemplazado en la convocatoria por Assan Ouédraogo, joven de 20 años del RB Leipzig. La acumulación de bajas no modifica el objetivo del equipo, que mantiene la expectativa de avanzar en el torneo y superar sus actuaciones en las últimas dos ediciones, donde quedó eliminado en la primera fase, tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.

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A pesar de estas dificultades, la victoria sobre Costa de Marfil aseguró la clasificación de Alemania a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México. El equipo dirigido por Nagelsmann logró revertir una tendencia negativa y avanzó a la siguiente ronda antes de la última fecha de la fase de grupos. El próximo jueves, cerrará su participación en la primera fase enfrentando a Ecuador en el MetLife Stadium, mientras Costa de Marfil jugará contra Curazao en Filadelfia, ambos encuentros programados para las 17:00 (hora argentina).

La tabla de posiciones del Grupo E del Mundial