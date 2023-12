Javier Milei: “El DNU apunta a que haya un shock de inversiones y a terminar con los kioscos de la casta ”

Javier Milei y Patricia Bullrich en la mesa de Mirtha Legrand

El presidente Javier Milei partició junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, del programa de Mirtha Legrand y dijo que el kirchnerismo dejó al país al borde de la peor crisis de la historia”.

“Nos vimos obligados a hacer un ajuste fiscal muy duro. Pero estamos confiados en que si logramos sostener este decreto va a ser muy positivo, porque la clave de lo que pase en un programa de estabilización es que el ahorro se convierta en inversión”, explicó.

Y agregó: “Este DNU a lo que apunta es a que haya un shock de inversiones y terminar con los kioscos de la casta”.

Por otro lado, Milei minimizó las protestas tras la cadena nacional que explicó los alcances del DNU. “¿Cómo hicieron para leer tan rápido el decreto? Estaba pre armado”, sentenció.

“Si hay gente con síndrome de Estocolmo, no es una conducta normal. Se hubieran quejado de cualquier cosa. Usan -por el kirchnerismo- a la gente como escudo de sus privilegios”, agregó.

Milei y Bullrich con Mirtha Legrand

En la misma línea, Bullrich señaló que fueron “50 mil personas contra 46 millones”. “Yo camino mucho, porque es bueno no encerrarse, no dicen: ‘No cedan, no vayan para atrás’”, dijo.

Al finalizar su segunda semana de gobierno, el líder de La Libertad Avanza cumplió la promesa que le había hecho a la conductora la última vez que la visitó en octubre, en plena campaña.

“¿Me prometés que si ganás vas a venir a este programa?”, le había preguntado Mirtha. A lo que el invitado contestó sin dudar: “Obviamente”. Milei asistió acompañado por su pareja, Fátima Florez, que esta vez observó detrás de cámaras.

Javier Milei y Mirtha Legrand

Se trata de la tercera ocasión en que Milei comparte mesa con la reconocida figura televisiva. La primera vez se dio en diciembre de 2022, cuando conoció a Fátima Flórez en el programa. Según se revelaría tiempo después, fue un encuentro que desató un flechazo instantáneo.