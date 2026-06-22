Raz Zimmt: “Irán logró sobrevivir a la guerra, no la ganó”

Fieles iraníes escuchan un sermón en la oración del viernes mientras uno de ellos sostiene un cartel con la imagen del líder supremo del país, el ayatolá Moytabá Jamenei, en el campus de la Universidad de Teherán, en Teherán, Irán, el 19 de junio de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

La reciente escalada en Medio Oriente dejó al régimen de Irán en una posición de supervivencia, no de triunfo. Así lo plantea el analista israelí Raz Zimmt, director del programa de investigación sobre Irán y el Eje Chiita en el Institute for National Security Studies (INSS). Zimmt es uno de los máximos conocedores en Israel de lo que ocurre puertas adentro del poder en Teherán.

El investigador advirtió además que, tras el alto el fuego con Estados Unidos, la República Islámica no puede considerarse ganadora, pese a su propaganda interna. En entrevista con Infobae subrayó que el futuro del país dependerá de la evolución de las negociaciones con Washington y del manejo de sus propios frentes de inestabilidad, muchos de los cuales son previos a la guerra comenzada el 28 de marzo pasado y continuarán pese al descongelamiento de cuentas en el exterior.

PUBLICIDAD

Según Zimmt, la firma del Memorando de Entendimiento (MoU) y el cese temporal de hostilidades no garantizan un acuerdo final estable. “Todavía no sabemos si podremos avanzar hacia un acuerdo más sostenible y estable entre Irán y Estados Unidos”, señaló y anticipó un margen de incertidumbre en los próximos sesenta días, plazo fijado para las negociaciones. Las diferencias sobre el programa nuclear y los acontecimientos en zonas sensibles como el Estrecho de Ormuz o Líbano mantienen abiertas las posibilidades de una nueva escalada.

La guerra también ha evidenciado la debilidad del grupo terrorista Hezbollah, aliado central del régimen de Teherán en la región. “Hezbollah hoy es mucho más débil que el que conocíamos hasta un año o año y medio atrás. Hay más presiones en Líbano para desarmar al grupo y las Fuerzas de Defensa de Israel siguen desplegadas en el sur del país”, indicó Zimmt. La estrategia iraní de apoyo a sus proxies ha sufrido cuestionamientos internos y dificultades para sostener el mismo nivel de influencia regional, aunque el compromiso con el Eje de la Resistencia parecería persistir.

PUBLICIDAD

En el plano interno, la República Islámica enfrenta una crisis de legitimidad y graves problemas económicos, agravados por el costo del conflicto y la estructura de poder de la Guardia Revolucionaria. “Aunque se esperan ingresos por exportaciones de petróleo y descongelamiento de activos, la mala gestión, la corrupción y el peso de la Guardia Revolucionaria en la economía impiden resolver la crisis”, advierte Zimmt.

Raz Zimmt, director del programa de investigación sobre Irán y el eje chiita en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS).

La sucesión en el liderazgo suma otro factor de incertidumbre. Tras la muerte de Ali Khamenei, su hijo Mojtaba Khamenei asumió el mando supremo, pero su autoridad todavía no se ha consolidado plenamente. “Mojtaba es el hombre que toma las decisiones, aunque le será difícil gobernar sin aparecer en público en algún momento. El proceso de toma de decisiones es más lento y complicado por las circunstancias de seguridad”, explica el analista del INSS, uno de los think tank más importantes de Israel.

PUBLICIDAD

- El actual alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha reducido el riesgo inmediato de una escalada, pero muchos analistas lo consideran frágil. Según su evaluación, ¿cuáles son los principales factores que podrían poner en riesgo su durabilidad?

- Bueno, creo que el principal problema es que todavía no sabemos si podremos avanzar desde el MoU hacia un acuerdo final más sostenible y estable entre Irán y Estados Unidos. Y desde mi punto de vista, hay dos problemas principales. Uno es que va a ser muy difícil salvar las diferencias entre Irán y Estados Unidos respecto al tema nuclear, especialmente los detalles que deben resolverse. O qué tipo de acuerdo se firmará entre Irán y Estados Unidos. Y el segundo problema es que todavía hay muchos otros problemas, por ejemplo, los acontecimientos en Líbano o la cuestión del cierre del Estrecho de Ormuz, que en cualquier momento puede hacer que las cosas vuelvan a escalar de nuevo. Así que creo que este periodo entre la firma del MoU y los 60 días en los que Irán y Estados Unidos tienen previsto celebrar negociaciones es un tiempo muy frágil y muy, muy difícil, que podría llevar a una nueva escalada.

PUBLICIDAD

- En ese sentido, ¿el conflicto reciente ha modificado significativamente el programa nuclear de Irán, o simplemente ha retrasado su desarrollo?

- Creo que realmente depende de la naturaleza de un futuro acuerdo. Si no hay acuerdo, o si hay un acuerdo que solo contemple algunos componentes del programa nuclear iraní, por ejemplo, diluir, bajar el nivel de algunos materiales fisibles, es decir, el uranio enriquecido al 60% o incluso al 20%, y no involucra todos los demás componentes del programa nuclear iraní, por ejemplo, las centrifugadoras avanzadas o el complejo nuclear subterráneo, va a ser muy difícil degradar el programa nuclear de Irán de manera significativa. Si no hay acuerdo, entonces, por supuesto seguiremos en el actual statu quo en el que Irán aún tiene la capacidad de desarrollar un arma nuclear, si se toma la decisión en Teherán. Si logramos -y este es el tercer escenario-... si llegamos a un acuerdo mejor, que contemple más componentes del programa nuclear de Irán, y si los iraníes están dispuestos a aceptar más concesiones, entonces, tal vez, la consecuencia sería una situación mucho mejor en lo que respecta al programa nuclear iraní.

PUBLICIDAD

- A pesar de los reveses militares y las dificultades económicas, no hemos visto grandes protestas contra el régimen en Irán en los últimos meses. ¿Cómo explica esto? ¿Espera que resurjan disturbios importantes en Irán?

- Mire, creo que en realidad nadie esperaba que el pueblo iraní volviera a las calles mientras continuara la guerra. Creo que es muy difícil esperar que muchos iraníes vayan a las calles mientras la guerra sigue teniendo lugar. Además, sabemos que el nivel de represión dentro de Irán en realidad ha aumentado en las últimas semanas. Hemos visto más ejecuciones en Irán. Hemos visto más detenciones en Irán. Así que creo que está muy claro que el nuevo liderazgo iraní, más dominado por la Guardia Revolucionaria, está listo para adoptar cualquier medida represiva para asegurarse de que no surja un desafío real que pueda poner en peligro la estabilidad del régimen iraní. Ahora, por supuesto, cuando termine esta guerra, y debido a que Irán sigue enfrentando muchos problemas internos, sobre todo problemas económicos, creo que existe, por supuesto, la posibilidad de que en algún momento veamos la reanudación de protestas dentro de Irán. Pero creo que la pregunta más importante no es si el pueblo iraní volverá a las calles, porque eso ciertamente puede suceder en cuestión de meses o quizás más tiempo. Creo que la pregunta más importante es qué sucederá esta vez y si el resultado de los desafíos internos al régimen será distinto de lo que vimos hace varios meses cuando miles de manifestantes iraníes fueron asesinados por el régimen. Y al menos por ahora, no tenemos ninguna indicación de que el liderazgo iraní carezca de la capacidad o la determinación, o la habilidad para suprimir cualquier tipo de movimiento de protesta si realmente éste se reanuda.

PUBLICIDAD

- ¿Cómo es hoy el liderazgo iraní? ¿Hay desacuerdos importantes dentro del ámbito político, clerical y de seguridad militar respecto al rumbo futuro del país?

- Mire, los desacuerdos dentro del liderazgo iraní siempre han existido. Todos recordamos los desacuerdos y debates que había entre el presidente y el líder supremo. Por ejemplo, bajo (Hasan) Rouhani, recordamos los debates y desacuerdos entre el presidente y la Guardia Revolucionaria, entre los pragmáticos y los radicales, y aún los vemos. Ciertamente no hay una sola posición acordada entre los elementos más pragmáticos dentro de Irán, por ejemplo, el presidente (Masoud) Pezeshkian o el presidente del Majlis (parlamento), (Mohammed) Qalibaf, y los más radicales, como el comandante de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi. Pero creo que al final del día este liderazgo parece capaz de llegar a un consenso. Esto no significa que todos piensen igual. Vimos, por ejemplo, la semana pasada algunas pequeñas manifestaciones provenientes de los sectores más radicales dentro de Irán, en contra de las negociaciones y en contra del MoU firmado entre Irán y Estados Unidos. Pero creo que al final del día, lo que hemos visto en las últimas semanas es que, a pesar de todos esos debates y desacuerdos, el liderazgo iraní, dirigido por Mojtaba Khamenei, pudo llegar a algún tipo de consenso sobre cómo avanzar en la gestión de la guerra y también en lograr algún tipo de entendimiento con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

- Pero la figura de Ali Khamenei era más fuerte que la de su hijo Mojtaba dentro del régimen. ¿Está de acuerdo?

- Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero debo decir que si después del asesinato de Khamenei y la designación de su hijo, Mojtaba, como el nuevo líder supremo, algunos afirmaban o creían que la Guardia Revolucionaria podría utilizar a Mojtaba como una especie de marioneta para gobernar Irán. Creo que hoy está cada vez más claro que Mojtaba es el hombre que toma las decisiones. Sí, no le es muy fácil afirmar su gobierno dentro de Irán, tanto por sus condiciones de salud, y lo más importante, porque aún no lo hemos visto, ni hemos escuchado de él. Y creo que cuando termine la guerra deberíamos esperar que Mojtaba reaparezca porque pienso que le va a resultar muy difícil gobernar Irán sin hacer apariciones públicas en algún momento. Pero, ahora mismo parece que el proceso de toma de decisiones parece muy difícil y tal vez más lento que antes debido a las circunstancias de seguridad.

PUBLICIDAD

- Tras la reciente guerra y las pérdidas de Hezbollah, ¿está Irán revisando su estrategia regional, o sigue comprometido con el mismo modelo de influencia en Oriente Medio?

- Mire, básicamente, diría que el compromiso de Irán con Hezbollah y con los otros miembros del llamado Eje de la Resistencia no ha cambiado. Incluso después de la guerra de 12 días en la que no vimos participación directa de este llamado Eje de la Resistencia en la guerra, y hubo ciertas dudas y voces incluso dentro de Irán acerca de si los proxies son una forma efectiva de disuadir a los enemigos de Irán. Aun así, Irán no ha cambiado su política de apoyar a sus aliados y, sobre todo, a Hezbollah. Así que yo creo que especialmente hoy, después de que Hezbollah se ha unido a esta guerra junto a Irán, vemos un mayor compromiso de Irán para defender y apoyar a Hezbollah, y eso explica la relación que fue creada por el liderazgo iraní entre lo que está ocurriendo en Líbano, el posible alto el fuego en Líbano y el alto el fuego en Irán. Dicho esto, debemos recordar que Hezbollah hoy es mucho más débil que el Hezbollah que conocíamos hasta un año o año y medio atrás. Hay cada vez más presiones en Líbano para desarmar a Hezbollah. Israel está involucrado en negociaciones directas con el gobierno libanés. Y las Fuerzas de Defensa de Israel siguen desplegadas en el sur de Líbano. Así que creo que va a ser más difícil para Irán apoyar a Hezbollah. Pero sin duda no significa que Irán no esté comprometido con Hezbollah ni que Irán no vaya a intentar reorganizar y apoyar a Hezbollah, cuando esta guerra termine.

- Mirando hacia adelante, ¿cuál considera el mayor desafío de la República Islámica? ¿Presiones económicas, descontento social, sucesión en el liderazgo o amenazas externas?

- Creo que aún el desafío más importante es el interno. Y, esto es una combinación, diría, entre la crisis de legitimidad que la República Islámica ha sufrido en los últimos años, es decir, que la mayoría de la población iraní no parece apoyar al régimen iraní. Hemos visto una especie de unión en torno a la bandera durante la guerra, pero no creo que con eso podamos deducir de eso que la mayoría de los iraníes apoyen a la República Islámica. Además de eso, por supuesto, el principal problema es el problema económico, y creo que incluso si estimamos que miles de millones de dólares estadounidenses van a llegar a la República Islámica en los próximos días, semanas y meses, gracias a las exenciones para las exportaciones de petróleo de Irán y el descongelamiento de activos iraníes en el extranjero, al final del día, pese a todos esos beneficios económicos, no debemos esperar que Irán supere su crisis económica muy profunda, que no solo se debe a las sanciones sino también a la mala gestión y la corrupción y el alto nivel de participación de la Guardia Revolucionaria en la economía iraní. Así que todos esos problemas no se van a resolver y, al final, el nuevo liderazgo iraní tendrá que abordar las demandas del pueblo iraní. Y creo que, debido a los costos de la guerra, va a ser aún más difícil que que antes. Así que creo que la crisis económica junto a otros problemas internos, será la prioridad número uno para el régimen iraní después de la guerra.

- La última pregunta, ¿el régimen está más fuerte o más débil que hace cuatro meses?

- Mire, por un lado, ciertamente podemos decir que Irán, la República Islámica de Irán, no solo logró sobrevivir a la guerra contra dos potencias militares, sino también ganar cierta ventaja mediante el cierre del Estrecho de Ormuz y mediante el daño que logró infligir a sus vecinos del Golfo, con misiles y drones. Por otro lado, creo que el daño causado a sus capacidades militares, a sus industrias y a su economía, ciertamente no nos permite describir la situación de Irán como más fuerte que antes. Creo que la conclusión es que, a pesar de que Israel y Estados Unidos, sin duda no lograron alcanzar sus principales objetivos estratégicos, no podemos decir que Irán ganó esta guerra. Logró sobrevivir a la guerra. Logró obtener ciertas ventajas que harán muy difícil para Estados Unidos e Israel volver a iniciar otra ronda de guerra contra Irán en el futuro previsible. Pero, al final, creo que aún debemos esperar y ver si Irán puede avanzar para rehabilitarse y reconstruir sus capacidades de una manera que le permita volverse más fuerte en el futuro.

X: @TotiPI