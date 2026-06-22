Ecuador: incautan miles de cartuchos en una ruta amazónica utilizada para abastecer a grupos criminales

Las municiones incautadas. (Policía Nacional)

La Policía Nacional decomisó 2.500 municiones que eran transportadas en un bus interprovincial con destino a la provincia amazónica de Sucumbíos, en un operativo ejecutado en Orellana que permitió interceptar un cargamento que, según las investigaciones preliminares, presuntamente estaba destinado a integrantes de una organización criminal que opera en el país.

La incautación fue informada por las autoridades de seguridad durante el fin de semana y se produjo como resultado de labores de inteligencia que identificaron el traslado de las municiones a través de una ruta que atravesaba varias provincias de la Amazonía ecuatoriana. De acuerdo con la información oficial, el cargamento había sido enviado desde la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza, y tenía como destino final Nueva Loja, capital de Sucumbíos.

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El operativo se desarrolló en territorio de Orellana, donde agentes policiales realizaron controles a un bus de transporte público que cubría la ruta entre ambas provincias. Durante la inspección, los uniformados localizaron las municiones ocultas entre la carga transportada por la unidad de pasajeros.

Los Lobos y Los Tiguerones son células aparentemente apadrinadas por el CJNG en Ecuador. (Foto: Twitter/@aisdmx)

Las autoridades señalaron que se trataba de 2.500 cartuchos calibre 16, considerados material de uso para armas largas. Tras el hallazgo, la evidencia fue levantada bajo cadena de custodia y puesta a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las diligencias judiciales y periciales correspondientes.

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Según la información difundida por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, las investigaciones apuntan a que las municiones presuntamente iban a ser entregadas a miembros de Los Lobos, una de las organizaciones criminales catalogadas por el Gobierno ecuatoriano como grupo armado organizado dentro del conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo.

Las autoridades no informaron inicialmente sobre personas detenidas en relación con este caso. Tampoco se precisó quién figuraba como remitente o destinatario formal de la encomienda, aspectos que forman parte de las investigaciones que continúan en desarrollo.

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El Ministerio del Interior destacó que el decomiso fue posible gracias a acciones de inteligencia orientadas a detectar el movimiento de armas, explosivos y municiones hacia zonas consideradas estratégicas para las estructuras criminales que operan en el país. La cartera de Estado indicó que la intervención permitió impedir que el cargamento llegara a su destino final.

La devastación de la minería ilegal en Sumcumbios (Ecuavisa)

La provincia de Sucumbíos, ubicada en la frontera norte con Colombia, ha sido identificada en distintos informes oficiales como un territorio de interés para grupos dedicados al narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y otras actividades ilícitas. La presencia de organizaciones criminales ecuatorianas y de remanentes de grupos armados colombianos ha motivado un incremento de operaciones militares y policiales en esa zona durante los últimos meses.

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El decomiso ocurre en medio de una serie de operativos ejecutados por las fuerzas de seguridad para frenar el abastecimiento logístico de grupos delictivos. Desde que el Gobierno declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, las autoridades han intensificado los controles en carreteras, terminales terrestres, puertos y pasos fronterizos con el objetivo de impedir el traslado de armas, municiones, explosivos y otros insumos utilizados por organizaciones criminales.

Los operativos se han concentrado especialmente en corredores estratégicos que conectan provincias de la Costa, Sierra y Amazonía, considerados rutas de movilidad para redes de narcotráfico y estructuras vinculadas a economías ilícitas. En varias ocasiones, la Policía y las Fuerzas Armadas han reportado decomisos de armamento, explosivos y municiones que eran movilizados mediante vehículos particulares, transporte de carga e incluso buses de pasajeros.

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Tras la incautación registrada en Orellana, unidades especializadas continuaron con las investigaciones para determinar el origen exacto de las municiones, la forma en que fueron adquiridas y la identidad de las personas involucradas en su transporte y eventual recepción.

Las evidencias permanecen bajo custodia de las autoridades mientras se desarrollan los análisis técnicos y balísticos correspondientes. Los resultados de esas pericias permitirán establecer detalles sobre la procedencia del lote decomisado y si existe relación con otras investigaciones abiertas por tráfico ilícito de armas y municiones.

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