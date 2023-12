Javier Milei se emocionó al escuchar a Raúl Lavié durante su participación en el programa de Mirtha Legrand

Javier Milei se emociono al escuchar a Raul Lavie durante su participacion en el programa de Mirtha Legrand

Tal como había prometido durante su campaña, Javier Milei regresó al programa de Mirtha Legrand. La charla pasó por todo tipo de temas, desde la coyuntura política hasta la vida del Presidente. Sin embargo, el cierre estuvo cargado de sentimientos. A modo de sorpresa para el mandatario, Raúl Lavié se hizo presente y cantó ‘Balada para un Loco’, causando la emoción del libertario.

Cuando el programa parecía llegar a su fin, las luces del estudio se apagaron y el cantante iluminó todo con su voz única. “Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, cómo te diría, ese qué sé yo, viste”, comenzó relatando el artista que se hacía paso entre las cortinas y mamparas.

Así, la música empezó a elevarse y, junto a la voz del cantante, causaron la emoción de Milei, que no dejó de sonreír a lo largo de toda la canción. El punto más emocionante se vivió minutos después, cuando el político y el artista se fundieron en un fuerte abrazo. “Esto se lo dedicamos a usted señor Presidente. Vení Raúl”, expresó Mirtha.

Raul Lavie conto detalles de su encuentro con Javier Milei

Entre risas y muestras de afecto, Milei le agradeció a Lavié por el regalo, mientras este le devolvió: “Qué honor, muchas gracias”. El tema dedicado al economista en realidad tiene un trasfondo mucho mayor, y la historia comenzó cuando, semanas atrás, el Presidente asistió a una gala en el Teatro Colón. “Milei quería que le cantara ‘Balada para un Loco’. A partir de ahí, Nacho Viale ya estaba programando la visita de Javier a lo de Mirtha. Entonces se les ocurre que cante como sorpresa el tema. Justo ese día, el Presidente nos había invitado a la Casa Rosada porque nos quería agradecer y también que no hayamos cobrado nada. Y nosotros no le dijimos nada que a la noche lo íbamos a encontrar en el canal de televisión”, expresó el círculo íntimo de Lavié en charla con Teleshow.

Fue en ese encuentro íntimo que la reacción de Milei fue total y la más fuerte de todas cuando vio a Raúl en Casa Rosada. “Se emocionó mucho. Y la reacción en el piso de Mirtha fue también una gran sorpresa. Muy cariñoso, un ser muy afectuoso, emotivo, un dulce, y Karina también, un encanto de mujer. Gente muy sencilla, un placer”, contó el artista.

Más de una vez el político le expresó al cantante su fascinación por este tema. “Eligió ‘Balada para un Loco’ porque dice que él es un loco y quería que Raúl le cantara en el Colón y después fue el regalo de la producción de Mirtha”, expresaron desde el círculo del artista.

La Emoción De Mirtha Legrand Al Hablar Del Futuro De Argentina

Con la charla ya concluida, Legrand le agradeció al mandatario. “Presidente, muchísimas gracias, discúlpeme si le dije algo que le pueda haber molestado”, expresó Mirtha mientras tomaba la mano del libertario.

“No, por favor”, respondió Milei. Pero lejos de los temas de coyuntura, la conductora quiso expresar un profundo deseo. “Quiero que todos lo sepan, que yo soy una mujer grande y no quiero irme de este mundo sin ver a mi país floreciente”, expresó la diva visiblemente angustiada y con la voz entrecortada. “Lo va a ver florecer, quédese tranquila”, le devolvió Milei.

Ya despidiéndose, La Chiqui le agradeció su participación a la ministra de Seguridad y cerró con su clásica frase y buenos deseos para todos los argentinos: “Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser, como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan, si te ven bien te contratan. Feliz navidad para todos”.