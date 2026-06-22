El Salvador

Fenómeno del Niño tiene un 67% de probabilidad que alcance categoría “muy fuerte” en noviembre, advierte Medio Ambiente de El Salvador

El informe ENOS de junio de 2026 indica que los modelos internacionales prevén un fortalecimiento progresivo, con alta posibilidad de máxima intensidad entre noviembre y enero, tras confirmarse su instalación desde mayo

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Ilustración plana de un mapa de El Salvador con ondas rojas y naranjas simulando una ola de calor y símbolos de rayos eléctricos y medidores de energía en aumento.
El MARN advirtió en el Informe ENOS de junio de 2026 que El Niño podría agravarse en El Salvador hacia finales de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó el Informe ENOS correspondiente a junio de 2026, en el que advierte sobre la evolución del fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias para El Salvador durante los próximos meses. Según el reporte, las condiciones actuales del océano Pacífico y los modelos internacionales señalan un escenario que podría agravarse hacia finales de año.

En el informe se indica que la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial, especialmente en la región conocida como Niño 3.4, registró una anomalía de +0.7 °C durante el último mes.

Este comportamiento confirma el establecimiento de El Niño desde finales de mayo y principios de junio. El análisis del MARN destaca que la mayoría de los modelos climáticos prevén un fortalecimiento progresivo del fenómeno, con alta probabilidad de que se convierta en un evento muy fuerte para el trimestre entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

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La probabilidad de que El Niño alcance una categoría “muy fuerte” ha sido estimada en 67 %. Esta proyección se apoya en el calentamiento sostenido de la temperatura superficial del mar en el Pacífico central y en la respuesta atmosférica observada, que incluye cambios en la circulación de los vientos y variaciones en los patrones de presión atmosférica, como lo muestra la evolución del Índice de Oscilación del Sur (IOS).

Un termómetro blanco muestra una temperatura alta, con el mercurio rojo marcando casi 40°C y más de 100°F, frente a un paisaje árido borroso.
La región Niño 3.4 del océano Pacífico ecuatorial registró una anomalía de +0.7 °C, dato que confirma el establecimiento de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MARN advierte que, de confirmarse este escenario, El Salvador podría enfrentar uno de los episodios de El Niño más intensos de las últimas décadas. Durante julio y agosto, se prevé una reducción significativa de las lluvias, con precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte del territorio. Además, la llegada anticipada de la canícula podría afectar la disponibilidad de agua y aumentar las dificultades para la agricultura.

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El informe también señala que las temperaturas tenderán a incrementarse durante este periodo, lo que eleva la probabilidad de olas de calor.

Estas condiciones pueden generar complicaciones para la salud pública, la producción agropecuaria y la gestión de recursos hídricos. El descenso en las lluvias y el aumento del calor crean un entorno propicio para la sequía y la disminución de caudales en ríos y reservorios.

Entre las complicaciones que podrían surgir se encuentra la reducción en la recarga de acuíferos y la afectación de cultivos sensibles a la falta de agua.

El ganado también enfrenta riesgos por la escasez de pasto y agua, mientras que las altas temperaturas pueden favorecer la aparición de enfermedades asociadas a condiciones extremas. Además, la disminución de lluvias incrementa la vulnerabilidad ante incendios forestales y problemas de abastecimiento de agua potable en zonas urbanas y rurales.

El MARN mantiene la vigilancia sobre la evolución del fenómeno y continuará informando sobre sus impactos potenciales en el país y la región centroamericana.

Inundaciones por fuertes lluvias causan estragos en el occidente de El Salvador dejando varias familias evacuadas
Inundaciones por fuertes lluvias causan estragos en el occidente de El Salvador dejando varias familias evacuadas

Clima inestable en El Salvador

Durante el primer semestre de 2026, El Salvador ha enfrentado condiciones climáticas extremas, caracterizadas por variaciones abruptas entre temperaturas récord y lluvias intensas. El año inició con una ola ártica que llevó los termómetros hasta los 0 °C en zonas puntos específicos del territorio.

Pocas semanas después, el país registró una de las olas de calor más intensas de su historia reciente: en mayo, se alcanzaron 41 °C en Santa Ana y 35,2 °C en Morazán. El promedio nacional marcó 35,7 °C, cifra que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideró fuera de lo habitual.

A estas olas de calor se sumaron lluvias atípicas durante junio y julio, especialmente tras la llegada de la Tormenta Tropical Cristina. Este fenómeno provocó acumulados de casi 700 milímetros de lluvia en la capital, causando inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra en distintos departamentos. Las autoridades reportaron daños en viviendas, centros educativos y vías de comunicación, además de la evacuación preventiva de decenas de personas.

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