Pasó en la TV: tensión a tres días de las elecciones, euforia de cara al partido de la Selección Argentina y el casamiento íntimo de Sol Pérez

A tres días de las elecciones los candidatos presidenciales fueron entrevistados mano a mano en A Dos Voces y expusieron sus pensamientos y propuestas, mientras la scaloneta se prepara para enfrentarse contra Uruguay en La Bombonera y Sol Pérez dio el sí en el altar.

Te puede interesar: Graciela Camaño: “Fue Sergio Massa el que impidió que Argentina fuera Venezuela”

En la recta final de la campaña, tanto el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, como el de Unión por la Patria, Sergio Massa, fueron invitados a A Dos Voces (TN) para tener una charla mano a mano con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.

De esta forma, ambos brindaron su punto de vista, pidieron el apoyo de la gente y sacaron sus conjeturas de cara al balotaje del 19 de noviembre.

Te puede interesar: El Conicet llamó a votar por Massa y casi 200 científicos se opusieron a la “partidización” del organismo

De esta manera el libertario consideró como algo fundamental la fiscalización que se llevará a cabo el domingo, al tiempo que reconoció la importancia del aporte del PRO: “Los votos están, pero hay que cuidarlos, y si nosotros tenemos conciencia de eso ganamos la elección”, afirmó sin titubear.

En tanto al actual ministro de Economía, habló sobre los dichos que detrás de su figura se encuentran Albertos Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: Roberto Lavagna anunció que votará a Sergio Massa

“Nadie seriamente piensa que a mi me puede manejar alguien en la Argentina. Ni Cristina ni nadie. A mi me va a manejar el contrato que yo firme con los ciudadanos”, explicó.

Del espacio de Javier Milei fue muy polémica la declaración que hizo La diputada nacional electa, Lilia Lemoine, quien afirmó este miércoles que los medios públicos serán privatizados en una eventual presidencia de Milei. La dirigente se molestó al ser abordada por una cronista de la TV Pública en la terminal de Retiro. “Tenés mala intención, no quiero hablar con vos”, respondió.

“Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora”, advirtió mirando de frente a la trabajadora de prensa.

Lilia Lemoine dijo que Javier Milei va a "privatizar los medios públicos"

Diferentes figuras públicas han comenzado a mostrar simpatía por alguno de los dos candidatos. Así lo manifestó Carlos Maslaton el día del debate presidencial, y ayer volvió a confirmarlo sin ningún tipo de tapujo.

“Lo conozco muy bien a Milei desde hace 10 años, a Massa lo conozco hace 35. Yo creo que es un gran político Massa, es una persona que se preparó para el cargo al cual está aspirando”, dijo.

En tanto al mundo del espectáculo, el caso Aníbal Lotocki ayer volvió a tomar voz en los medios luego de que su pareja, María José Favarón contara la realidad que vive el imputado detrás de las rejas.

“Me revisan como revisan a cada uno. Pasó por un escáner. Es re difícil. No se si es más difícil para mi o para él. No dudé del amor... decido amarlo y acompañarlo. No es algo que haga por compromiso sino por decisión”, explicó en diálogo con Carmen Barbieri en su programa Mañanísima (El Trece).

Majo Favaron habló de Aníbal Lotocki

Las parejas felices y los casamientos y propuestas matrimoniales también fueron tema de agenda. Por un lado, este miércoles Sol Pérez y Guido Mazzoni se casaron por civil, luego de cuatro años de novios, en una ceremonia íntima realizada en el registro civil central de la Ciudad de Buenos Aires, en el Microcentro porteño y ubicado sobre la calle Uruguay.

La celebración matrimonial se realizará el próximo sábado 25 y contará con un gran festejo en un reconocido hotel de lujo de Cardales.

Sorprendentemente la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi también darán el sí, en este caso por segunda vez: “Wanda Nara renueva los votos con Icardi”, contó el conductor de Socios del espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich.

Además mostró una foto que hizo Wanda para la revista Gente, en la que se la ve luciendo un vestido de novia. “Mauro me propuso volver a casarnos después de 10 años juntos”, dice el título que va junto con la imagen.

Wanda Nara y Mauro Icardi volverán a dar el sí

Para concluir, la Selección Argentina está a horas de enfrentarse contra Uruguay en la Bombonera y Scaloni fue entrevistado por TyC Sport para despejar algunas dudas respecto de la privatización de los clubes.

“Yo en eso no me meto”, dijo haciendo un gesto con la mano con el cual intentó limitar al periodista a realizar más preguntas referidas a ello.

Sobre la temática, Mauricio Macri dio su punto de vista en LN+: “También quieren asustar con el fútbol para que unos pocos tengan un privilegio dentro de su club. Libertad… si algún club quiere ser Sociedad Anónima Deportiva (SAD) ¿Por qué no lo van a dejar?”.