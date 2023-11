Efemérides de hoy, 4 de noviembre: ¿qué se conmemora en Argentina y el mundo?

Federico Lacroze, uno de los pioneros del tranvía en la ciudad de Buenos Aires. (Fotografía revista Caras y Caretas).

Entre las efemérides del 4 de noviembre se encuentra el nacimiento, en 1838 en Buenos Aires, de Federico Lacroze, empresario argentino. Fue, junto a su hermano, el primero en insistir ante las autoridades en contar con el permiso de una línea de tranvía en Buenos Aires, pero se les adelantaron Mariano Billinghurst y Jorge Drabble.

Finalmente, en 1868, los hermanos Lacroze obtuvieron el permiso de una línea que corría por las calles Cangallo, Suipacha, Talcahuano y Piedad. Ese mismo año otra línea unía Plaza de la Victoria, Constitución y Recoleta. Cabe señalar que los primeros tranvías eran tirados por mulas, y rápidamente fueron reemplazados por caballos (lo que se denomina “tranvía de tracción animal, o tracción a sangre”). Cada avance de las líneas era celebrado como un triunfo.

En la actualidad, una avenida, una estación de tren y una estación de subte en la Ciudad de Buenos Aires llevan el nombre Federico Lacroze en su honor. Falleció el 25 de octubre de 1902.

Por otro lado, el 4 de noviembre también se recuerda el fallecimiento, en 1964, de Ezequiel Martínez Estrada, uno de los ensayistas más importantes del país. Fue, además, escritor, poeta, crítico literario y biógrafo argentino. Recibió dos veces el Premio Nacional de Literatura: en 1932, por su obra poética, y en 1937, por el ensayo “Radiografía de la Pampa”. Además, también fue galardonado con el premio Casa de las Américas por “Análisis funcional de la cultura”. Entre sus obras más destacadas se encuentran, además de las citadas, “La cabeza de Goliat” y “Muerte y transfiguración de Martín Fierro”.

Ezequiel Martínez Estrada falleció el 4 de noviembre de 1964.

A nivel deportivo, el 4 de noviembre de 1967, en el estadio Centenario de Montevideo, el Racing Club dirigido por Juan José Pizzutti se convierte en el primer club argentino en ganar la Copa Intercontinental. Racing venció por 1-0 al Celtic escocés con un histórico gol de Juan Carlos “El Chango” Cárdenas desde 35 metros que le dio la copa al equipo de Avellaneda y el primer título mundial a la Argentina.

El Chango Cárdenas metió un histórico gol al Celtic en 1967 que le otorgó al equipo de Avellaneda la Copa Intercontinental.

En el plano internacional, el 4 de noviembre es el cumpleaños del actor y productor estadounidense Matthew David McConaughey, ganador de un premio Óscar, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores (SAG) en 2013 a Mejor Actor por su papel en “Dallas Buyers Club”. Entre las películas que interpretó se encuentran “A Time to Kill” (1996), “Frailty” (2001), “We Are Marshall” (2006), “Killer Joe” (2011), “El lobo de Wall Street” (2013), “Interstellar” (2014), “Free State of Jones” (2016) y “The Gentlemen” (2019).

Matthew David McConaughey cumple 54 años.

¿Qué otras efemérides se conmemoran el 4 de noviembre?

primer número de la , una de las publicaciones con mayor prestigio en la comunidad científica. 1869: en el Reino Unido, se publica el revista “Nature” , una de las publicaciones con mayor prestigio en la comunidad científica.

1899: Sigmund Freud publica “La interpretación de los sueños” , en Alemania, una de sus obras más conocidas.

1956: nace el músico británico James Honeyman-Scott , miembro de la banda “The Pretenders”.

fallece el filósofo francés . Entre sus obras más famosas se encuentran “La diferencia crítica de Kant” (1963), “Diferencia y repetición” (1968) y “Lógica del sentido” (1969) y “Capitalismo y esquizofrenia” (1972). 1995: Giles Delleuze . Entre sus obras más famosas se encuentran “La diferencia crítica de Kant” (1963), “Diferencia y repetición” (1968) y “Lógica del sentido” (1969) y “Capitalismo y esquizofrenia” (1972).

es asesinado el primer ministro israelí en Tel Aviv por un extremista de derecha, Yigal Amir, luego de un acto por la paz. Rabin tenía 73 años y ocupaba el cargo desde 1992. 1995: Itzhak Rabin en Tel Aviv por un extremista de derecha, Yigal Amir, luego de un acto por la paz. Rabin tenía 73 años y ocupaba el cargo desde 1992.

gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos y se convierte en el 44° presidente de los Estados Unidos (cargo que ejerció desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017) y en el primer afroamericano en ocupar ese cargo en los Estados Unidos. 2008: el demócrata Barak Obama y se convierte en el 44° presidente de los Estados Unidos (cargo que ejerció desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017) y en el primer afroamericano en ocupar ese cargo en los Estados Unidos.

Barack Obama fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos (Will Oliver)

entra en vigor el , un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 países en la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 12 de diciembre de 2015 en París, Francia. El objetivo principal del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. Para ello, cada país debe establecer sus propias contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), que son objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 2016: Acuerdo de París , un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 países en la Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 12 de diciembre de 2015 en París, Francia. El objetivo principal del Acuerdo de París esa muy por debajo de 2, preferiblemente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. Para ello, cada país debe establecer sus propias contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), que son objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Día Mundial del Caramelo

El 4 de noviembre es el Día Mundial del Caramelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Caramelo se celebra el 4 de noviembre en honor a la fecha en la que se inventó el caramelo moderno, en el año 1847. Ese día, el inventor estadounidense John C. Wharton patentó un nuevo método para fabricar caramelos, que consistía en hervir azúcar con agua hasta que se formaba una masa viscosa, y luego enfriarla rápidamente para que se endureciera.

Antes de la invención de Wharton, los caramelos se hacían de forma artesanal, y eran un producto caro y exclusivo. El nuevo método de Wharton hizo que los caramelos fueran más baratos y accesibles, y rápidamente se convirtieron en un dulce popular en todo el mundo.

La fecha del Día Mundial del Caramelo fue elegida por la Asociación Internacional de Dulces (International Confectionery Association), una organización que representa a la industria del dulce a nivel mundial. La asociación decidió celebrar el Día Mundial del Caramelo para promover el consumo de caramelos y para celebrar la importancia de este dulce en la cultura popular.

Día de la UNESCO

El 4 de noviembre es el Día de la UNESCO (REUTERS)

El Día de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) se conmemora todos los 4 de noviembre, ya que ese día, pero de 1946 se firmó la Constitución de la UNESCO.

La aprobación de su creación se había llevado adelante por 37 países en una conferencia de las Naciones Unidas en 1945, “con la finalidad de restablecer los sistemas educativos de aquellos países aliados impactados por la guerra y que no disponen de suficientes recursos para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura”, según informa el sitio web del organismo. Actualmente, 195 países forman parte de esta organización internacional, y son 8 los miembros asociados.