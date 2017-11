–No, cómo me va a molestar. Si un tipo te quiere saludar, o un autógrafo, cómo no se lo voy a dar. La gente me agradece, "gracias por todo lo que nos diste", y yo les agrego: "Si supieras lo que Racing me dio a mí". Yo no tengo palabras. Un día viene un pibe y me dice, "Chango, ¿me firmás acá?", y señala al pecho. Al tiempo me lo cruzo y me muestra mi firma tatuada. Racing es todo para mí.