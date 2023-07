“Me había resignado”: el crudo relato de la joven abusada sexualmente por el taxista detenido tras ocho años prófugo

Manuela Ponz tiene 28 años, un hijo de 2 y espera una hija para noviembre

“Nena, no sabés lo que esperé para hacerte este llamado”.

Cuando le sonó el teléfono, este miércoles a la tarde, Manuela Ponz (28) estaba mirando una película con su Alfonso (2). Del otro lado, la secretaria de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Mercedes La Gioiosa, le dio la noticia que la joven estaba esperando desde hace ocho años: Tito Franklin Escobar Ayllón, el taxista acusado de abusar sexualmente de ella en 2015, había sido capturado en Bolivia.

“Ahí se me aflojó todo. Abracé a mi hijo, llamé a mi vieja, lloré. Lo festejé como la Copa del Mundo. Después le avisé a mi marido, que llegó a casa en dos minutos, y me senté a tomar unos mates con una sensación que desconocía o, al menos, que había perdido hacía mucho: esperanza, entusiasmo”, cuenta Manuela a Infobae, casi 24 horas más tarde.

Y sigue: “Le tenía mucho miedo a este momento. No tanto por la situación en sí, sino por mí. Tenía miedo de reaccionar mal, de volver atrás, de revisar, pero lo acepté con bastante dignidad. Lo que viene es duro. Me había resignado a que ya no iban a encontrarlo”.

Cuando dice “lo que viene”, la joven hace referencia al litigio judicial que va a tener que enfrentar Escobar Ayllón, quien está acusado de abuso sexual agravado. “Hace ocho años que estoy lista para que llegue ese momento. No para mirarlo y decirle algo porque jamás me interesó él. Prefiero ignorar a los violadores. Pero si pensé, y mucho, lo que quisiera decirle a la Justicia”, apunta Manuela que, después de cursar la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, se recibió de abogada y montó su propio estudio jurídico “Consuleg”.

Este año se recibió de abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Durante muchos años, Manuela dejó de ser Manuela Ponz y pasó a ser “Manuela, la chica abusada por el taxista”. “Había un estigma sobre mi nombre y sobre mi cara imposible de sacar. Me acuerdo de dar notas y que conductores de un noticiero del prime time me dijeran, mirándome a los ojos: ‘A vos te arruinaron la vida, ¿no?’. Es terrible porque no te dejan otro lugar y, además, se te exige que respondas al estándar de buena víctima que propone el sistema patriarcal en el que, si sos violada, no servís más para nada. Es muy injusto porque, además de violarnos y de violentarnos, encima nos dan las pautas de cómo tiene que ser después. Para mí fue un proceso largo entender que ‘eso’, que duró 30 minutos, no podía representarme el resto de mi vida”, contó la joven a este medio en la presentación de su libro “La mala víctima”.

Actualmente, Manuela dejó Capital Federal para irse a vivir a la provincia de Santa Cruz. Está casada con Juani Acuña Kunz y embarazada por segunda vez: espera una hija para noviembre. “Tengo una vida muy hermosa y temía que este momento la ensuciara. Me costó mucho construir todo esto, pero entendí que nadie puede destruir nada que una construya de adentro hacia afuera”, asegura.

Tras recibir la noticia del arresto y detención de su abusador, dice que sintió “alivio”. “Hubo algo que se destrabó. Si bien no era un tema que arrastraba y me estancaba, notaba que a veces tenía apagones emocionales o subidas y bajadas muy feas. No era muy seguido, pero eran muy fuertes. Cuando lo encontraron, automáticamente, me acordé de esos momentos y los linkié. Fue como si hubiese abierto un libro lleno de respuestas que necesitaba”, dice.

En mayo de 2022 Manuela Ponz presentó su libro "La mala víctima" en la Feria del Libro

—Ahora que te recibiste de abogada y habiendo atravesado todo lo que atravesaste, ¿cuáles creés que son las falencias del Sistema Judicial con respecto a las víctimas de violencia?

—Los jueces atornillados en sus despachos, desconectados de la realidad, a los que no se les puede tocar el cul@. Esos son cómplices del silencio y el dolor que vivimos todas nosotras. Se tienen que morir todos. O los tenemos que sacar a patadas. No podemos vivir así. Yo tengo una hija en camino. Ojalá nunca tenga que atravesar una situación así. Más allá de eso, quiero luchar por una Justicia que te escuche, que te crea, que te contenga y que te acompañe. No que te excluya y te haga mierda, como me hizo a mí.

—¿Qué le diría la Manuela de hoy a la Manuela de los días posteriores a la madrugada del 18 de abril de 2015?

—Le diría “Gracias”. Gracias por sostener en ese momento tanto, sin saberlo. Y “Perdón” por haberla castigado tanto emocionalmente, también. Perdonarme por lo que no pude ser o hacer. Todo ello me trajo hasta acá, entera o juntando los pedazos. Hoy la abrazo y le prometo que lo que viene es hermoso y vale la pena vivirlo.

El taxista al salir del vuelo que lo trajo al país este jueves a la madrugada

8 años, 3 meses y 8 días después

Escobar Ayllón fue capturado este miércoles en la ciudad boliviana El Alto, luego de un trabajo coordinado entre la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería y la Policía de ese país. Según supo Infobae, una de las claves para arrestarlo fue seguir a su familia. En Bolivia, también trabajaba como taxista, el mismo oficio que realizaba cuando fue denunciado por la violación de Manuela Ponz en el barrio porteño de Colegiales.

El acusado de abuso sexual agravado estaba primero en la lista de prófugos más buscados por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI). Tras su arribo esta madrugada al aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, quedó alojado en la Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales, ubicada el barrio porteño de Villa Lugano.

Este viernes será indagado por el juez en lo Criminal y Correccional 2, Manuel Gorostiaga, y el fiscal Eduardo Cubría.

