Pasó en la TV: del debut y gol de Messi en el Inter de Miami al reproche de Lousteau a Jorge Macri y la respuesta de Nacha Guevara a Lali

El viernes fue un día marcado por un nuevo hito en la carrera de Lionel Messi que debutó en el Inter de Miami y dio inicio a una nueva era, mientras que Guillermo Barros Schelotto ofreció una inesperada comparación entre el campeón del mundo y Diego Maradona acerca de las pasiones que generan en las nuevas generaciones. Por otro lado, la interna política previa a las PASO volvió a enfrentar a Martín Lousteau y Jorge Macri al plantearse un escenario donde el diálogo parecería ser irrecuperable, no tan así como el cruce mediático que tuvieron Nacha Guevara y Lali Espósito esta semana que obligó a la histrionisa a ofrecerle una disculpa a la intérprete de “Disciplina”.

Luego de que el diez fuera presentado de forma oficial en el club estadounidense el domingo pasado con un estadio agotado en ventas, la hazaña volvió a repetirse en el DRV PNK Stadium por el debut deportivo de “La Pulga” ante el Cruz Azul de México por la Leagues Cup. Con un resultado de 2 a 1, el capitán de la Selección Argentina cerró el partido con broche de oro al convertir su primer gol de tiro libre en el minuto 94 del segundo tiempo y darle la ansiada victoria al equipo de David Beckham que llevaba varias fechas sin tocar la gloria. Además, miles de fanáticos y famosos lo recibieron en las afueras del recinto horas antes de que el árbitro pitara el silbato. “Una alegría enorme conseguir el primer triunfo. Es importante empezar a ganar por cómo venimos en la MLS”, manifestó el campeón al dedicarle el gol a su compañero Ian Fray, quien sufrió una lesión y se perderá el comienzo de la nueva temporada.

En torno a la “Messimanía” desatada alrededor del mundo por el nuevo giro que el futbolista rosarino dio en su carrera, Guillermo Barros Schelotto no se sorprendió por la cantidad de masas que el goleador sería capaz de movilizar al asegurar que “es lo que genera querer estar, verlo, que era lo que nos generaba a nosotros Maradona cuando eramos chicos”, durante una entrevista para “SportsCenter” por ESPN. Incluso, el director técnico de la Selección de Paraguay comparó al ídolo del Barcelona con “Pelusa” al asegurar que “Leo ha alcanzado a Diego en ese lugar especial que tienen los dos, el de los más lejanos del fútbol”. Asimismo, el ex futbolista celebró el hecho de que “los dos son argentinos y los dos le dieron una Copa del Mundo a Argentina”.

Mientras que la eterna rivalidad planteada entre Messi y Maradona parecería haberse subsanado, la interna que estaría cada vez más lejos de resolverse es la de los precandidatos a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau y Jorge Macri. Después de que el líder de Evolución Radical se lamentara de que el elegido por el PRO no quisiera enfrentarse a un debate previo a las PASO y que este ratificara que no tiene en mente levantar el teléfono para dialogar con su oponente electoral, el senador nacional participó en una entrevista para Radio 10 y opinó: “Me parece una pena que primero no quiera debatir y ahora no quiera dialogar”. Sin embargo, el referente radical recordó que no podría mantener por mucho tiempo esta postura al recordar que “el 14 (de agosto) tenemos que estar trabajando todos juntos”, en referencia al camino restante hasta la celebración de las elecciones generales el 22 de octubre.

La primera celebración de Lionel Messi tras anotar el gol del triunfo en su debut con Inter Miami. (USA TODAY/Sam Navarro)

Entre los quiebres y malentendidos en términos de comunicación, la que quiso ponerle paños fríos a la polémica surgida con Lali esta semana fue Nacha Guevara. Luego de que la directora teatral tildara de “irrespetuosa” a la cantante de “Disciplina” en una entrevista en “Noche al Dente”, por América TV, cuando contó que intentó contactarla para colaborar en la canción “¡Andate al carajo!”, la actriz envió un video a modo de disculpas al programa de Ángel de Brito, “LAM”, para señalar que no fue su intención ofenderla, en referencia al tweet de Lali.

“Pensé en vos porque, de las cantantes jóvenes, sos la que me parece la más rebelde, la más independiente y la más auténtica en muchas cosas”, mencionó la ex jurado del “Cantando 2020″ al agregar: “Mi intención fue invitarte a cantar conmigo. Sigue en pie, me encantaría que lo hicieras. Y si no, está todo bien”.

El tweet de Lali en respuesta a la declaración de Nacha Guevara

Otra de las figuras que decidió tener “contacto cero” fue Edith Hermida, luego de que la panelista de “Bendita TV” confesar que está hace diez días soltera tras ponerle un punto final a su relación amorosa con Mariano Tabares en un móvil para “Socios del Espectáculo” de El Trece. “Estoy soltera, tranquila y bien. No fue fácil la decisión, pero ya está”, señaló al mencionar que se trató de un acuerdo mutuo entre los dos, debido a que ambos se encontraban en momentos diferentes en sus vidas. “Estoy con la cabeza en esto, y no tanto en tener una relación estable”, explicó al hacer referencia a los diferentes proyectos que encara en la televisión y el teatro.

Por otro lado, la modelo que se separó recientemente por causa de una infidelidad fue Sofía “Jujuy” Jiménez, quien confesó: “No está en mis planes volver con él”, luego de que revelara que las imágenes que trascendieron de Bautista Bello con otra mujer en Río de Janeiro la shockearon. “No lo merece”, apuntó la periodista en un móvil para “Intrusos”, por América TV, al ser cuestionada sobre si le daría una segunda oportunidad para luego contar que tenían en mente formar una familia y estaba previsto que el polista viaje al otro día a Europa para reencontrarse con ella.

La reacción de Sofía Jujuy al enterarse de las demás infidelidades de Bautista Bello en vivo

“Hay cosas que no las tolero, tengo mis límites y este es uno”, indicó la actriz al revelar que los detalles y las actitudes que tuvo su ex pareja después de que se destapara la olla de presión ayudaron a que la decepción sea mayor. En este sentido, “Jujuy” Jiménez admitió que sabía que le había sido infiel, pero “no sabía que eran cinco” durante un móvil con “LAM”, en el que su hermana Inés reveló que una fanática de la modelo le había enviado días antes otro video comprometedor en un boliche de Pilar.

A diferencia de Sofía “Jujuy”, la que decidió volver a apostar por darle una nueva oportunidad al amor fue Cande Tinelli al confirmar a “Socios del espectáculo” su reconciliación con Coti Sorokin. “Estamos muy bien”, aseguró la modelo al develar: “No queríamos publicar nada juntos porque estábamos esperando que esto tenga más fuerza”, en referencia al viaje en Madrid que compartieron. “Cuando hay amor en una relación, hay que pelear. No es todo tan ‘tiro todo’, uno dice cosas de las que se arrepiente”, confesó la cantante al opinar: “Parece que somos dos locos porque somos gente conocida”. Además, adelantó que continuarán la convivencia en España, debido a que pueden gozar de más tranquilidad y pasar desapercibidos entre la gente.

