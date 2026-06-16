Ángel de Brito tuvo un ida y vuelta con Lionel Messi durante sus vacaciones en Miami: “Algunos mensajitos”

El conductor disfrutó de unos días de relajación en Estados Unidos y confesó que intercambió mensajes con el capitán de la selección nacional (Video: Ángel Responde-Bondi Live)

Ángel de Brito regresó hace unos días de una merecidas vacaciones en Miami, Estados Unidos. Allí gozó a pleno del verano estadounidense y de las playas que tiene la ciudad de Florida para ofrecer, sin embargo, esto no fue todo lo que vivió durante sus vacaciones. El día del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, encontró a Ángel con una anécdota para contar. El conductor reveló al aire de Ángel Responde, por Bondi Live, que durante su estadía en Estados Unidos estuvo en contacto directo con Lionel Messi.

La revelación no tardó en desatar el caos en el piso. De Brito fue directo: “Lo amamos a Leo Messi. Estuve hablando con él ahora que estuve en Miami, pero no lo quisiera molestar”. La aclaración no alcanzó para frenar la reacción de Mariana Brey, que saltó de inmediato: “¿Te whatsappeaste con Messi? Me vuelvo loca”.

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El conductor precisó los detalles del contacto y dejó el dato más llamativo para el final: “Algunos mensajitos, nada más. En realidad no le escribí, me escribió él”. El grito de La Barby se escuchó en todo el estudio. Brey fue más lejos y le dijo sin rodeos: “¿Vos te enterás que sos el hombre envidia del mundo? Del mundo, no de la Argentina, del mundo”. De Brito respondió con la calma de quien ya está acostumbrado: “Sí, lo sé”.

Pero el intercambio de mensajes no fue solo para ponerse al día. Durante su estadía en Miami, alguien le había pedido al conductor que aprovechara la cercanía para conseguir una foto con Messi y su esposa Antonela Roccuzzo. De Brito fue un paso más allá y le pidió directamente al jugador una nota con ella.

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La respuesta de Messi fue clara: “No, ella no quiere saber nada. No quiere hablar, la llaman de todos lados”. De Brito lo tomó con humor pero no ocultó su insistencia: “Le dije: ‘Decile que me dé una nota’”. En el piso, La Barby lo secundó: “Es lo que nos falta”. Y el conductor cerró con una frase que resumió el sentimiento general: “La queremos escuchar. No sabemos nada de qué piensa esa mujer”.

Es verdad que son contadas las veces que la esposa del 10 decidió ponerse frente a los reflectores para dar entrevistas y, en las pocas ocasiones que lo hizo, intentó alejar su vida familiar del foco de las preguntas.

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El capitán de la selección nacional, meses atrás, contó que es fan del programa que conduce Ángel de Brito (Video: Instagram)

Que el capitán de la selección mayor le escribiera por WhatsApp al conductor de América sorprendió a todos, menos a quienes recuerdan lo que el propio rosarino confesó meses atrás en una entrevista íntima que mira LAM, el programa que De Brito conduce.

La revelación llegó cuando le preguntaron al jugador si seguía las noticias del mundo de la farándula argentina. La respuesta dejó a más de uno con la boca abierta: “Sí, miro. Me gusta el chisme, soy un poco como mi vieja. Me divierte, qué se yo”.

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Messi no se quedó ahí y explicó de dónde viene esa afición. Todo apunta a su madre: “Creo que lo saqué un poco de mi vieja. Le encanta el teatro, es cholula”. La descripción familiar vino acompañada de un detalle que no pasó desapercibido: en ese gusto por el chisme, Messi va solo. Antonela Roccuzzo no comparte el entusiasmo. “A Antonela no le gusta mucho”, aclaró el jugador, y remató con humor: “Si es por ella, estaba ahí con Ángel en LAM”.

Al conocer estas declaraciones, De Brito no ocultó su satisfacción. El conductor reaccionó con una frase que lo resumió todo: “Un genio, un genio. Ya me gané otro Martín Fierro con esto. Nos ve, no solo nos conoce”.

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