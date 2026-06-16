Estados Unidos afirma haber defendido buques sin señal en el Estrecho de Ormuz contra amenazas frecuentes

El documento distribuido al sector naviero señaló que se realizaron más de 200 tránsitos exitosos en el Estrecho de Ormuz con menos de cinco ataques consumados y sin pérdidas de vidas ni embarcaciones. (REUTERS/Stringer)

El ejército estadounidense afirma haber defendido buques mercantes en el Estrecho de Ormuz contra amenazas frecuentes desde que inició un programa de asistencia a las embarcaciones que transitan por la vía marítima, según un documento enviado al sector que detalla la ayuda ofrecida.

Este mes se supo que Estados Unidos ha comenzado a guiar buques a través del Estrecho de Ormuz con las señales apagadas, por una ruta que bordea la costa de Omán, lo que contribuye a impulsar el flujo de petróleo y carga.

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Si bien EEUU e Irán están a punto de firmar un acuerdo de paz el viernes que podría reducir la necesidad de protección, el documento, sin fecha, proporciona una guía práctica para el tránsito y se distribuyó entre el sector naviero el martes, según fuentes que lo recibieron.

El documento no menciona el acuerdo de paz recientemente anunciado ni lo que los transportistas deben esperar en los días posteriores a su firma.

La guía para cruzar el Estrecho de Ormuz indicó que no hay evidencia de minas colocadas a lo largo de la ruta sur protegida por Estados Unidos. (EP)

“Las amenazas se presentan con regularidad; sin embargo, la gran mayoría de ellas son neutralizadas por quienes brindan apoyo”, afirma el documento. “Se han realizado más de 200 tránsitos exitosos con menos de cinco ataques consumados, ninguno de los cuales resultó en la pérdida de vidas o de embarcaciones”.

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El Comando Central de Estados Unidos rechazó hacer comentarios.

El documento de cuatro páginas, presentado en formato de preguntas y respuestas, también indica:

No hay evidencia de que se hayan colocado minas a lo largo de la ruta sur que EEUU ha estado protegiendo.

Los buques que soliciten ayuda de EE.UU. para cruzar la vía marítima deben solicitar permiso de tránsito con 24 a 36 horas de anticipación y esperar el tiempo asignado.

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Los buques deben apagar sus transpondedores mientras navegan por la zona. Se prefieren los tránsitos nocturnos, pero también son posibles los diurnos. El documento también abordó el alcance del tránsito facilitado por EE.UU., que, según indicó, implica “una combinación de vigilancia aérea, ISR y respuesta a amenazas”. (ISR son las siglas en inglés de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.)

Mientras Donald Trump aseguró que los barcos vuelven a salir cargados de petróleo, decenas de buques siguen esperando a ambos lados del Estrecho de Ormuz. (EP)

El uso de escoltas por parte de embarcaciones más pequeñas de la Armada de EE.UU., la Guardia Costera de EE.UU. o las fuerzas de la coalición no forma parte del proceso, agrega el documento.

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Actualmente no existen límites de calado recomendados para los buques que deseen utilizar la ruta sur, lo que sugiere que incluso los petroleros de gran tamaño, los mayores buques cisterna de la industria, pueden cruzar.

Si bien el programa estadounidense ha contribuido a impulsar el flujo de petróleo a través del estrecho en las últimas semanas, esta semana las navieras se han centrado en obtener detalles sobre la viabilidad del acuerdo de paz provisional alcanzado entre Estados Unidos e Irán para restablecer el tráfico regular en el estrecho de Ormuz.

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El presidente Donald Trump declaró el lunes en una publicación de Truth Social: “Los barcos están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos cargados de petróleo. Navegan por la “autopista” del sur, que es totalmente segura e impoluta”, afirmó.

Las navieras y los comerciantes indicaron que buscan información detallada sobre la seguridad, incluyendo si se han retirado las minas, si las fuerzas iraníes atacarán a los buques que intenten transitar y cómo se coordinará el tráfico.

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Decenas de barcos siguen esperando a ambos lados del estrecho de Ormuz, según datos de seguimiento de buques analizados por Bloomberg.

Bloomberg