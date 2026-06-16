Sociedad

Córdoba: perdió el control de su 4x4, chocó contra un guardarraíl y sufrió fracturas en la columna vertebral

Un joven de 28 años terminó gravemente herido después de manejar a alta velocidad y chocar. Todo ocurrió en la localidad de Villa María

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Este video muestra una camioneta 4x4 blanca en Villa María, Córdoba. Las imágenes iniciales corresponden a una rotonda de noche. Posteriormente, se observa el vehículo detenido junto a un guardarraíl con varias personas reunidas

Un preocupante episodio se vivió en la localidad cordobesa de Villa María después de que un hombre perdió el control de su 4x4, se estrelló contra un guardarraíl y sufrió fracturas en la columna vertebral. El hecho ocurrió durante la mañana del sábado en la Ruta Nacional 158.

La secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad. En las imágenes a las que accedió Infobae, se ve al conductor ir a alta velocidad por diferentes calles. Sin embargo, cuando perdió el control, pasó por encima de una rotonda y se terminó estrellando contra una de las contenciones de la ruta.

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Las cámaras del Centro de Monitoreo de Villa María registraron el recorrido completo de la camioneta antes del impacto. En las imágenes se observa cómo la Ford Ranger Raptor circuló a alta velocidad por varias arterias de la ciudad y cruzó la rotonda del acceso en sentido sur-norte, por poco sin impactar de frente contra el monumento a Eva Duarte de Perón ubicado en ese espacio verde.

Córdoba Choque
El conductor fue detenido después de chocar contra un guardarraíl

Tras atravesar la rotonda, la pickup chocó contra el guardarraíl y cayó a un canal, del que logró salir por sus propios medios antes de quedar detenida sobre la calzada. El siniestro tuvo lugar en la intersección de la Ruta Nacional 158 con la calle Intendente Correa, según confirmaron efectivos policiales que se constituyeron en el lugar.

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Un servicio de emergencias prestó asistencia al conductor en el sitio y dispuso su traslado al Hospital Regional Pasteur. Los profesionales médicos que lo atendieron diagnosticaron fracturas en una vértebra lumbar y una dorsal. El conductor, un joven de 28 años, es el único ocupante que registra lesiones como consecuencia del accidente.

Desde el municipio informaron que se labraron infracciones al conductor por cruzar semáforos en rojo durante el trayecto previo al choque. Además, se anunció un reclamo económico formal por los perjuicios ocasionados al patrimonio público, que incluyen daños visibles sobre la rotonda y un deterioro de consideración en la valla de protección impactada por la camioneta.

Otro accidente en Córdoba: un celular explotó dentro de un auto y una mujer sufrió graves quemaduras

Un incidente de distinta naturaleza, pero igualmente grave, ocurrió durante la noche del domingo en la provincia de Córdoba. Una mujer de 45 años sufrió quemaduras de gravedad tras la explosión de un teléfono celular que se encontraba conectado a la carga dentro de un vehículo en movimiento. El hecho tuvo lugar en la ruta E-53, a la altura del kilómetro 7, según informó la Policía de Córdoba.

La víctima viajaba como acompañante en un Renault Sandero cuando se produjo un foco ígneo dentro del habitáculo a raíz de la explosión del dispositivo. La situación provocó que el conductor, un hombre de 43 años, perdiera el control del automóvil, que despistó y terminó colisionando contra una alcantarilla en un desagüe pluvial.

Vista nocturna de un auto blanco volcado en una zanja con el capó y el maletero abiertos, rodeado por cuatro rescatistas uniformados sobre el césped
Bomberos y equipos de rescate asisten en el lugar de un accidente de tráfico en Córdoba, donde un auto blanco volcó presuntamente tras la explosión de un celular.

Como consecuencia, la mujer fue trasladada de inmediato al Instituto del Quemado, donde permanece internada en estado reservado. El conductor fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y, según se informó, se encuentra fuera de peligro. Las autoridades investigan las circunstancias precisas que originaron el incendio dentro del vehículo, así como la secuencia que derivó en las lesiones de la acompañante.

No es el primer episodio de este tipo registrado en la provincia. En enero pasado, un adolescente de 16 años sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo a raíz de la explosión de un celular gamer mientras lo cargaba en el patio de su vivienda.

Las baterías de ion-litio que equipan los teléfonos modernos pueden generar lo que se denomina un escape térmico: una reacción en cadena en la que el calor producido en una sección se propaga al resto del conjunto y puede derivar en combustión espontánea. Este proceso puede ser desencadenado por sobrecargas, daños físicos en la batería, exposición a temperaturas extremas o defectos de fabricación que generan cortocircuitos internos.

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