El duelo por el Indio Solari hizo que Gaspar Benegas y Baltasar Comotto cancelaran su gira por Estados Unidos en pleno Mundial

Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, guitarristas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Gaspar Benegas y Baltasar Comotto anunciaron la postergación de su gira por Estados Unidos, prevista para este mes de junio, en el marco del duelo que sacudió al rock argentino tras la muerte de Carlos “Indio” Solari, ocurrida el 5 de junio a los 77 años. Los músicos, integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda que sostiene el legado del cantante, difundieron un comunicado conjunto en sus redes sociales en el que explicaron la decisión sin mencionar explícitamente el nombre del líder de Patricio Rey sus Redonditos de Ricota.

“Debido a los hechos que son de público conocimiento, hemos atravesado días complejos y tomamos la determinación de postergar la gira por Estados Unidos prevista para este mes. Les pedimos perdón por los inconvenientes que esto pueda generar y les agradecemos profundamente por todo el afecto recibido", escribieron los músicos en el texto que circuló en sus cuentas.

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Gaspar Benegas y Baltasar Comotto cancelaron su gira por los Estados Unidos durante el mundial por el duelo tras la muerte del Indio Solari

La gira incluía una serie de presentaciones que los tenía como protagonistas y como invitados especiales en medio de la fiesta argentina en el Mundial 2026 en los Estados Unidos . La primera cita era el jueves 18 de junio en el evento Miami Rock, en el venue Revenge Miami, donde Benegas y Comotto iban a compartir escenario con Fachi de Viejas Locas XF y con bandas tributo a La Renga y Los Redondos (Lobos Sueltos y Maltratados). Las otras dos fechas los ubicaban como artistas invitados de Ciro y Los Persas: el 26 de junio en El Toro Sinaloense (Arlington, Texas), en formato acústico, y el 30 de junio en Miami M2, en Miami. Esas presentaciones coincidían con el clima mundialista que se vive en el país del norte.

La decisión de postergar contrasta con la que tomaron días antes, cuando Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado resolvieron no cancelar el show que tenían programado en Comodoro Rivadavia para el sábado 7 de junio, apenas 24 horas después de la muerte del Indio Solari. La noche en el predio ferial de esa ciudad patagónica se transformó en un homenaje colectivo. La emoción fue protagonista desde el primer acorde: abrazos largos, ojos rojos y una energía contenida que explotó en cada canción.

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La actuación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia, un día después de la muerte del Indio Solari

El momento de mayor intensidad llegó cuando las luces bajaron y en las pantallas apareció la imagen del Indio Solari. Era el turno de “Encuentro con un ángel amateur”, una de las piezas más emotivas de su repertorio. “Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando”, cantaba el Indio mientras su voz llenaba el espacio. Las cámaras captaron a Pablo Sbaraglia, el tecladista, con el rostro cubierto de lágrimas. La ovación que siguió se extendió varios minutos.

Al día siguiente, en el aeropuerto, fue Gaspar Benegas quien puso en palabras el estado de ánimo del grupo. Con la capucha calada y la mirada baja, fue interceptado por periodistas mientras se acercaba a la zona de check-in. “Quiero agradecerle a toda la gente de Comodoro que vino a apoyar anoche y que nos contuvo en una fecha muy difícil para nosotros”, dijo el músico. Con la voz quebrada, agregó: “No quiero hablar del Indio, pero lo voy a recordar siempre con mucho cariño".

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En medio de la tristeza por el Indio Solari, Gaspar Benegar, el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, le agradeció al público por acompañarlos en el show de este sábado (La Nación Más)

El Indio Solari murió el 5 de junio en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Según determinó la autopsia, sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico mientras estaba en la pileta de agua termal de su vivienda. Llevaba años con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público en 2016. Tenía 77 años y dejó como legado no solo su obra al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, sino también la etapa solista que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado sostuvieron junto a él y que ahora continúan.