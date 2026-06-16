Sociedad

La línea D del Subte extenderá el horario de funcionamiento para los partidos de la Selección durante el Mundial

A partir de este martes, los servicios se extenderán hasta la 1 de la madrugada para descomprimir el Fan Fest de Plaza Seeber

Guardar
Google icon
El Subte aplicará la medida desde el debut de Argentina ante Argelia para facilitar la desconcentración del Fan Fest de Plaza Seeber
El Subte aplicará la medida desde el debut de Argentina ante Argelia para facilitar la desconcentración del Fan Fest de Plaza Seeber

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó que extenderá sus horarios de la línea D, con el objetivo de garantizar la desconcentración de los vecinos que se reunirán en el Fan Fest de Plaza Seeber para seguir los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

La medida comenzará a explicarse este martes: los servicios circularán hasta la 1:00 hora, por el partido debut de Argentina vs. Argelia.

Una vez vencido el horario habitual de servicio, los trenes de la línea D continuarán saliendo en ambos sentidos desde la estación Plaza Italia, la más cercana al predio mundialista. Los usuarios podrán descender en cuatro estaciones: Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio. La elección de esas paradas responde a criterios de demanda y proximidad con el espectáculo.

PUBLICIDAD

Los usuarios de la línea D podrán descender en Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio por criterios de demanda y cercanía
Los usuarios de la línea D podrán descender en Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio por criterios de demanda y cercanía

La medida, que también aplicará el sábado 27 de junio tras el encuentro frente a Jordania —en ese caso, el servicio se extenderá hasta las 2:00—, forma parte de una política de movilidad orientada a reducir la dependencia del transporte privado en zonas de alta concentración de personas.

Esta modalidad ya fue puesta en práctica durante los partidos nocturnos que se disputan en el Estadio Monumental y en recitales de alta convocatoria como los de Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, entre otros artistas. La experiencia acumulada en esos eventos respalda la decisión de replicarla ahora en el marco de la competencia mundialista.

PUBLICIDAD

A la extensión de la línea D se suma el servicio extendido que la línea B mantiene todos los viernes y sábados. El último tren desde Juan Manuel de Rosas partirá a la 1:00 hora, mientras que el último servicio desde Alem lo hará a la 1:30 hora.

Las estaciones que permanecen abiertas en ese tramo fueron definidas con base en el volumen de pasajeros y la cercanía con los espectáculos: J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

El trasfondo de la iniciativa apunta a potenciar el transporte público en momentos de alta demanda y a promover una movilidad más eficiente y sustentable. Con miles de personas moviéndose al mismo tiempo por la ciudad, la disponibilidad de subterráneo pasada la medianoche cobra una relevancia que el sistema privado difícilmente puede absorber con la misma fluidez.

Plaza Seeber vuelve a ser la sede central del Buenos Aires Fan Fest, un espacio con capacidad para 15.000 personas que transmitirá los partidos en pantalla gigante. La experiencia mundialista, además, se descentraliza a través del programa “Modo Hincha en BA”, que lleva las transmisiones a distintos puntos de la ciudad: la Peatonal de Villa Devoto, el Obelisco y, durante la fase eliminatoria, el Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita.

La actividad del Subte por el Día de la Bandera en un marco mundialista

SBASE abrirá la inscripción para un Paseo Histórico en coches La Brugeoise por el Día de la Bandera, con temática futbolera y sorteo para participar
SBASE abrirá la inscripción para un Paseo Histórico en coches La Brugeoise por el Día de la Bandera, con temática futbolera y sorteo para participar

SBASE prepara para la noche del sábado 20 de junio una edición especial del Paseo Histórico en los coches La Brugeoise, los antiguos vagones de la Línea A, con una temática dedicada al fútbol y a la pasión mundialista. La actividad se enmarca en los festejos por el Día de la Bandera y promete música en vivo, ambientación especial y sorpresas para quienes resulten seleccionados a través de un sorteo.

El recorrido, que unirá las estaciones Perú y Acoyte, se realizará en tres tramos distintos durante la noche. A lo largo del trayecto, los participantes podrán conocer la historia de estos coches y los orígenes de la primera línea de subterráneo de América Latina. La estación Perú, por su parte, se transformará en el escenario de propuestas culturales y recreativas que acompañarán la temática futbolera de esta edición.

La inscripción para participar del sorteo está abierta desde este martes 16 de junio a través de las redes sociales de @basubte o del sitio oficial, y permanecerá disponible hasta las 14 horas del jueves 18 de junio. Los ganadores serán contactados por correo electrónico una vez realizado el sorteo.

Los coches La Brugeoise, declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, circularon por la Línea A durante casi 100 años. Desde 2017, SBASE impulsa estos paseos históricos con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes una experiencia que combina patrimonio, cultura e historia. Cada edición convoca a miles de personas que se suman a un recorrido capaz de despertar recuerdos, anécdotas y curiosidades sobre el mundo subterráneo porteño.

Temas Relacionados

Línea DSubteMundialSelección ArgentinaFan FestÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiénes son los cinco pescadores que entraron al Río de la Plata, desaparecieron y ahora son intensamente buscados

Dentro del buque que zarpó este domingo se encontraban dos hermanos, un conductor de 28 años y otros dos fanáticos de la actividad. Los detalles del operativo que realiza la Prefectura Naval

Quiénes son los cinco pescadores que entraron al Río de la Plata, desaparecieron y ahora son intensamente buscados

Detuvieron a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: lo acusan de matar al jefe de la barra de Rosario Central

Fernando Sebastián Vázquez fue detenido este martes por la Tropa de Operaciones Especiales en Villa Gobernador Gálvez. Está acusado de ser el autor material del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, ocurrido en noviembre de 2024

Detuvieron a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: lo acusan de matar al jefe de la barra de Rosario Central

Avanzan las pericias por el choque de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi: qué se sabe de la investigación

El brutal accidente que ocurrió en Río de Janeiro dejó un saldo de seis fallecidos, entre los que estaban el cineasta Lucas Vignale y el cantante Oliver Tree. Las autoridades investigan la ruta de las aeronaves y determinar cómo fueron los últimos minutos

Avanzan las pericias por el choque de helicópteros donde murió el youtuber Gaspi: qué se sabe de la investigación

Condenaron a 10 años de prisión a un hombre por trata y explotación de personas en Entre Ríos

Rubén Alberto Cabra recibió la pena máxima prevista para los delitos por los que fue hallado culpable. También deberá pagar una reparación económica de $65,2 millones a la víctima

Condenaron a 10 años de prisión a un hombre por trata y explotación de personas en Entre Ríos

Buchones, secuestradores y piratas del asfalto: los prontuarios de la banda que intentó robar el Banco Provincia con un boquete

Los once sospechosos detenidos en Baradero por el golpe fallido más grande de la historia reciente serán indagados esta semana en la Justicia federal. Sus historias con la ley

Buchones, secuestradores y piratas del asfalto: los prontuarios de la banda que intentó robar el Banco Provincia con un boquete

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francisco Cerúndolo arrancó con un triunfo en Queen’s y Tomás Etcheverry se despidió en Halle ante Daniil Medvedev

Francia vs Senegal, EN VIVO, por el Mundial 2026

La historia detrás de “Muchachos”: cómo vivió La Mosca el fenómeno que acompañó a la selección campeona

TELESHOW

La sorpresiva aparición de Iván de Pineda en medio de la fiesta por el Mundial 2026 en Dallas: “Empieza a tomar forma”

La sorpresiva aparición de Iván de Pineda en medio de la fiesta por el Mundial 2026 en Dallas: “Empieza a tomar forma”

El desgarrador posteo del papá de Gaspi después de su trágica muerte: “Infinita tristeza”

Evangelina Anderson mostró cómo vive la previa del debut de Argentina en el Mundial 2026: “Una crack”

Darío Barassi dio a conocer el particular motivo por el que le gusta pelear con su esposa

Marcelo Tinelli, Zaira Nara y Pampita partieron rumbo a Kansas City para alentar a la Selección: “Coronados de gloria”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras destina inversión para fortalecer reserva nacional de frijol

Honduras destina inversión para fortalecer reserva nacional de frijol

Cómo es la serpiente venenosa que alertó a la selección de Alemania durante el Mundial 2026

Qué hay detrás de Argelia, el primer rival de Argentina: petróleo, desierto y una economía muy distinta a la argentina

121 feminicidios en Honduras revelan persistencia de estructuras de dominación contra las mujeres, advierte académica

Paula Klein, Premio Lumen de Novela: “¿Hasta qué punto conocemos a la persona con la que compartimos nuestra vida?”