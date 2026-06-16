La línea D del Subte extenderá el horario de funcionamiento para los partidos de la Selección durante el Mundial

El Subte aplicará la medida desde el debut de Argentina ante Argelia para facilitar la desconcentración del Fan Fest de Plaza Seeber

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) informó que extenderá sus horarios de la línea D, con el objetivo de garantizar la desconcentración de los vecinos que se reunirán en el Fan Fest de Plaza Seeber para seguir los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

La medida comenzará a explicarse este martes: los servicios circularán hasta la 1:00 hora, por el partido debut de Argentina vs. Argelia.

Una vez vencido el horario habitual de servicio, los trenes de la línea D continuarán saliendo en ambos sentidos desde la estación Plaza Italia, la más cercana al predio mundialista. Los usuarios podrán descender en cuatro estaciones: Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio. La elección de esas paradas responde a criterios de demanda y proximidad con el espectáculo.

PUBLICIDAD

Los usuarios de la línea D podrán descender en Congreso de Tucumán, Olleros, Pueyrredón y 9 de Julio por criterios de demanda y cercanía

La medida, que también aplicará el sábado 27 de junio tras el encuentro frente a Jordania —en ese caso, el servicio se extenderá hasta las 2:00—, forma parte de una política de movilidad orientada a reducir la dependencia del transporte privado en zonas de alta concentración de personas.

Esta modalidad ya fue puesta en práctica durante los partidos nocturnos que se disputan en el Estadio Monumental y en recitales de alta convocatoria como los de Lali, Bad Bunny, Airbag, AC/DC y Oasis, entre otros artistas. La experiencia acumulada en esos eventos respalda la decisión de replicarla ahora en el marco de la competencia mundialista.

PUBLICIDAD

A la extensión de la línea D se suma el servicio extendido que la línea B mantiene todos los viernes y sábados. El último tren desde Juan Manuel de Rosas partirá a la 1:00 hora, mientras que el último servicio desde Alem lo hará a la 1:30 hora.

Las estaciones que permanecen abiertas en ese tramo fueron definidas con base en el volumen de pasajeros y la cercanía con los espectáculos: J.M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem.

PUBLICIDAD

El trasfondo de la iniciativa apunta a potenciar el transporte público en momentos de alta demanda y a promover una movilidad más eficiente y sustentable. Con miles de personas moviéndose al mismo tiempo por la ciudad, la disponibilidad de subterráneo pasada la medianoche cobra una relevancia que el sistema privado difícilmente puede absorber con la misma fluidez.

Plaza Seeber vuelve a ser la sede central del Buenos Aires Fan Fest, un espacio con capacidad para 15.000 personas que transmitirá los partidos en pantalla gigante. La experiencia mundialista, además, se descentraliza a través del programa “Modo Hincha en BA”, que lleva las transmisiones a distintos puntos de la ciudad: la Peatonal de Villa Devoto, el Obelisco y, durante la fase eliminatoria, el Parque Los Andes, en el barrio de Chacarita.

PUBLICIDAD

La actividad del Subte por el Día de la Bandera en un marco mundialista

SBASE abrirá la inscripción para un Paseo Histórico en coches La Brugeoise por el Día de la Bandera, con temática futbolera y sorteo para participar

SBASE prepara para la noche del sábado 20 de junio una edición especial del Paseo Histórico en los coches La Brugeoise, los antiguos vagones de la Línea A, con una temática dedicada al fútbol y a la pasión mundialista. La actividad se enmarca en los festejos por el Día de la Bandera y promete música en vivo, ambientación especial y sorpresas para quienes resulten seleccionados a través de un sorteo.

El recorrido, que unirá las estaciones Perú y Acoyte, se realizará en tres tramos distintos durante la noche. A lo largo del trayecto, los participantes podrán conocer la historia de estos coches y los orígenes de la primera línea de subterráneo de América Latina. La estación Perú, por su parte, se transformará en el escenario de propuestas culturales y recreativas que acompañarán la temática futbolera de esta edición.

PUBLICIDAD

La inscripción para participar del sorteo está abierta desde este martes 16 de junio a través de las redes sociales de @basubte o del sitio oficial, y permanecerá disponible hasta las 14 horas del jueves 18 de junio. Los ganadores serán contactados por correo electrónico una vez realizado el sorteo.

Los coches La Brugeoise, declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, circularon por la Línea A durante casi 100 años. Desde 2017, SBASE impulsa estos paseos históricos con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes una experiencia que combina patrimonio, cultura e historia. Cada edición convoca a miles de personas que se suman a un recorrido capaz de despertar recuerdos, anécdotas y curiosidades sobre el mundo subterráneo porteño.

PUBLICIDAD