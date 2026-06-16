Política

En medio de las dudas por Adorni, Santilli se reunió con gobernadores en busca del apoyo para eliminar las PASO

El ministro del Interior estuvo en Casa Rosada con los mandatarios de Chaco, San Juan y Tierra del Fuego. Todavía no hay fecha para que se trate la reforma electoral

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Hombre en traje azul sentado en un sillón club oscuro, gesticulando con las manos frente a un escritorio de madera. Una bandera argentina y sillas de oficina se ven al fondo
El funcionario lleva adelante los encuentros

Aunque otras áreas de la administración están más frenadas por la situación judicial de Manuel Adorni y las posibles consecuencias, el Gobierno continúa buscando el apoyo de las provincias para la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a pesar de que todavía no hay fecha para el tratamiento de ese proyecto en el Congreso.

En el inicio de esta semana corta, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió en su oficina de la Casa Rosada a los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

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Las conversaciones giraron en todos los casos en torno a la reforma electoral, que las autoridades nacionales se fijaron hace un tiempo como una prioridad con el objetivo de aprobarlo durante este mes, para lo cual comenzaron a recolectar votos.

El funcionario mantuvo en primer término un encuentro a solas con el chaqueño, cercano a La Libertad Avanza y uno de los pocos con los que el que el oficialismo nacional alcanzó un acuerdo el año pasado.

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A la salida, en el entorno de Santilli aseguraron que se “abordaron iniciativas conjuntas y acciones de coordinación” y que ambos “destacaron la importancia de que el Congreso avance con la aprobación” de la mencionada iniciativa.

Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva
En el COngreso avanzan los proyectos contra el jefe de Gabinete

A nivel local, el dirigente radical está impulsando en la Legislatura la suspención de las PASO en su provinica, pero a escala nacional todavía no expresó públicamente una opinión y prefiere esperar a ver cómo se desarrolla la discusión, según pudo saber Infobae.

Luego fue el turno de Orrego, también cercano a la administración del presidente Javier Milei, aunque con un perfil más autónomo, quien ya había anticipado su respaldo a la idea de derogar las primarias.

“Si bien yo soy un producto de las PASO, si estoy de acuerdo en que los tiempos cambian y nosotros tenemos que cambiar para ser un Estado más eficiente. No se puede tener gastos innecesarios. Avanzar sobre una Ley de Boleta Única es fundamental para los tiempos que vienen tanto a nivel provincial como nacional”, expresó meses atrás, durante un acto oficial.

El ministro del Interior lo recibió este martes en su despacho para afianzar ese apoyo de cara a la votación de la reforma política, que todavía no se comenzó a debatir en el Congreso, donde los pedidos para interpelar a Manuel Adorni ocupan prácticamente toda la agenda.

De hecho, este miércoles está previsto que en el Senado se lleve adelante la reunión de labor parlamentaria para avanzar con esa medida impulsada por la oposición y llevar la cuestión al recinto el jueves, cuando se trate también el proyecto de propiedad privada.

Ante el avance del peronismo contra el jefe de Gabinete, en un momento la líder del oficialismo en esta Cámara, Patricia Bullrich, analizó la posibilidad de suspender el encuentro, pero por estas horas todo sigue en pie: “Aún no se canceló, mañana hay labor”, resumió una fuente del partido.

Sesión Ordinaria en el Senado de la Nación el 14 de mayo de 2026 en Buenos Aires, Argentina - Patricia Bullrich
Bullrich busca evitar la interpelación de Adorni (NA)

De esta manera, la estrategia será entonces evitar que el PJ consiga el acompañamiento del resto de los espacios para interpelar al funcionario para después intentar una moción de censura que lo saque del cargo.

Sin embargo, para lograr frenar a la oposición podría ser decisivo el rol del PRO y la Unión Cívica Radical, que no tenían todavía decidido qué camino tomar en caso de que el jueves haya un intento para alcanzar el quórum y forzar el debate: “No hay definiciones sobre situaciones hipotéticas, se evaluará llegado el caso”, explicó uno de los integrantes de esas bancadas.

Por último, Santilli recibió también a uno de los gobernadores más opositores a Milei, el fueguino Melella, quien a pesar de las diferencias, a principios del 2025 se había manifestado a favor de la eliminación de las primarias.

“Creo que tiene que ver con una instancia política que estuvo bien pensada en su momento, pero que hoy, para mí, no tiene mucho sentido”, sostuvo en aquella oportunidad.

El gobernador fue a la reunión acompañado de su jefe de Gabinete, Jorge Canals, y de Paulo Tita, uno de los diputados de Tierra del Fuego que le responden, para conversar principalmente sobre la reforma electoral.

El ministro ya sumó el respaldo de otros mandatarios provinciales, como el entrerriano Rogelio Frigerio, quien cuestionó el costo para el Estado de las PASO y consideró importante “aliviar la carga que implica para los ciudadanos la obligación de concurrir a votar en múltiples instancias”.

En esta misma línea se expresó Juan Pablo Valdés, de Corrientes, al remarcar que la definición de los candidatos “es una cuestión que deben resolver las agrupaciones políticas”, por lo que también apoyará el proyecto de la Casa Rosada.

Rogelio Frigerio se reunió con Diego Santilli en la Casa Rosada
Santilli con Frigerio

En tanto, el mendocino Alfredo Cornejo, si bien no habló del tema en público, luego de un extenso análisis, según pudo saber este medio, decidió estar a favor de eliminar las primarias a nivel nacional, pero mantenerlas en su provincia.

El dirigente radical, que no puede competir por un nuevo mandato, quiere que su sucesor sea uno de sus ministros, pero enfrenta la posibilidad de que los libertarios impulsen a Luis Petri, por lo que esta herramienta sería fundamental para dirimir las diferencias a escala local.

La semana pasada, Santilli también conversó sobre el proyecto con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Catamarca, Raúl Jalil, y en el corto plazo planea seguir con los encuentros hasta completar la lista de mandatarios de todo el país.

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