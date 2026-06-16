Rusia espera a los emisarios de Trump tras el acuerdo con Irán para reactivar las negociaciones sobre Ucrania

FOTO DE ARCHIVO-Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz escuchan mientras el vicepresidente JD Vance habla durante una conferencia de prensa después de reunirse con representantes de Pakistán e Irán, en Islamabad, Pakistán. 12 de abril de 2026 Jacquelyn Martin/Pool vía REUTERS

El Kremlin anunció el lunes que espera recibir a los principales enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, una vez que se concrete la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, prevista para el 19 de junio en Ginebra. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov indicó que la conclusión del pacto con Teherán es el paso previo que abrirá la agenda para reanudar los contactos directos sobre Ucrania.

“Esperamos que, tras la firma del acuerdo con Irán el viernes, se presente la oportunidad para que dos representantes de la Casa Blanca bien conocidos por nosotros —Witkoff y Kushner— vengan a Moscú”, declaró Ushakov ante la prensa. La declaración no fijó una fecha concreta para la visita, pero la situó como inminente en función del calendario de Medio Oriente.

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El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había anticipado el domingo que la cuestión de los enviados estadounidenses figuró en la conversación telefónica que ese mismo día sostuvieron Putin y Trump. Lavrov subrayó además que Moscú se mantiene “comprometido con los acuerdos alcanzados el 15 de agosto del pasado año en Alaska”, en alusión a la cumbre celebrada en la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage.

Aquella reunión, la primera entre ambos mandatarios desde 2019, duró más de tres horas sin traducirse en un acuerdo de alto el fuego. Trump la calificó de “extremadamente productiva”, aunque no se anunciaron compromisos concretos. Los términos precisos de lo pactado en Anchorage nunca fueron revelados públicamente por ninguna de las dos partes, pero versiones de prensa apuntaron a que Rusia habría obtenido garantías sobre el control del Donbás a cambio de renunciar a sus pretensiones sobre la totalidad de las regiones de Jersón y Zaporiyia.

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con el presidente ruso, Vladímir Putin, en su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, Estados Unidos. 15 de agosto de 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Lavrov reclamó que la postura “consensuada sobre la base de la propuesta estadounidense se haga realidad”, lo que marca la posición negociadora rusa de cara al encuentro con los enviados: Moscú no presentará nuevas concesiones, sino que exigirá que Washington cumpla lo que, a su juicio, ya fue acordado.

La visita que se anuncia sería la primera de Witkoff y Kushner a Moscú desde enero pasado, cuando ambos se reunieron con Putin sin lograr avances sustanciales. Las conversaciones trilaterales más recientes entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos tuvieron lugar en Ginebra los días 17 y 18 de febrero, y se centraron en aspectos técnicos sin alcanzar acuerdos de fondo.

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El contexto diplomático ha cambiado de forma significativa en los últimos días. El domingo 14 de junio, Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo para el cese “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes del conflicto que estalló a finales de febrero, incluido el frente libanés. La ceremonia de firma está convocada para el viernes en Ginebra. Trump celebró el pacto en su red Truth Social y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque precisó que la medida no entraría en vigor hasta después de la rúbrica formal.

La resolución del frente iraní despeja la agenda de Witkoff, que hasta ahora combinaba la mediación en Medio Oriente con las gestiones sobre Ucrania. El encuentro que se anuncia, sin embargo, no garantiza un avance real: los contactos previos entre los enviados estadounidenses y el Kremlin, incluida la propia cumbre de Anchorage, dejaron compromisos opacos y posiciones territoriales que permanecen sin resolver.

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