El profundo abrazo de Messi y LeBron James a minutos del partido de Inter Miami: las estrellas que estuvieron en el estadio

El abrazo de Lionel Messi y LeBron James

Inter Miami inició su camino en la Leagues Cup con su compromiso ante Cruz Azul en el DRV PNK Stadium, pero todos los flashes se los llevó Lionel Messi. El flamante refuerzo de la franquicia que milita en la Major League Soccer (MLS) fue citado por primera vez para un encuentro oficial de este club y múltiples estrellas de distintos ámbitos quisieron estar en este evento histórico.

Te puede interesar: Cómo ver la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami

Sin lugar a dudas, el nombre más sobresaliente fue el de LeBron James. El basquetbolista de Los Ángeles Lakers se hizo un tiempo en su ajetreada agenda antes del comienzo de la temporada regular de la NBA. Las cámaras de la transmisión oficial lo captaron en las inmediaciones del terreno de juego y tuvo el privilegio de abrazar a Leo, con quien se encontró minutos antes del comienzo del duelo. Este suceso ocurrió en la salida de los equipos a la cancha, cuando el astro se dirigía a ocupar su lugar reservado en el banco de suplentes.

Kim Kardashian fue otra de las personalidades que se destacó en un estadio que reunió en un mismo lugar al cantante estadounidense Marc Anthony y al reconocido actor, Fisher Stevens. Además, Rebbeca Marie Gomez, mejor conocida como Becky G, fue la invitada principal de la cita para cantar el himno antes del pitazo inicial de Héctor Said Martínez.

LeBron James, presente en el debut de Lionel Messi en Inter Miami

Con el inicio del encuentro, Diego Valeri observó cada movimiento del 10, ya que el máximo anotador argentino en la MLS fue el comentarista principal de la transmisión en español para Apple TV. A su lado, contó con Maximiliano Rodríguez, quien llegó con antelación al lugar y se lo vio dándose un abrazo afectuoso con Messi en su llegada.

Te puede interesar: Las reacciones de Victoria Beckham tras la presentación de Messi en Inter Miami: burla a su marido y cálida bienvenida a Antonela Roccuzzo

A nivel de las personalidades argentinas, el nombre más sobresaliente fue el del conductor Marcelo Tinelli, quien ofreció su testimonio para ESPN, donde dio fe de la excelente relación que tiene con su amigo: “Él es un ejemplo. No solamente por haber ganado el Mundial de Qatar. No la pasó tan bien en París. Me dolieron mucho todos los silbidos que hubo hacia el más grande del mundo en el último partido, pero para mí tenía que ver con la final de Argentina y Francia. Se quedaron recontra calientes con el partido que les ganamos. Me encanta que esté acá, distendido y en familia. Venimos a apoyarlo”.

Cabe destacar que en la previa del evento se pudo ver a David Beckham, uno de los propietarios de la franquicia de Miami, dando los últimos retoques en el sector VIP del estadio. El exfutbolista tuvo una injerencia crucial en el desembarco de su máxima ambición y, días atrás, había mostrado su alegría en una charla con ESPN: “Desde el momento en el que Lio aterrizó a unos metros de aquí ha sido una montaña rusa. Nosotros queríamos que todo fuese perfecto desde el momento en el que llegó. La presentación, la otra noche increíble... ver a 20.000 hinchas en el estadio y ver los ojos del mundo posados en nuestro club, en esta liga y en este deporte fue un momento increíble”.

Kim Kardashian dijo presente para el debut de Messi (Credit: Rich Storry-USA TODAY Sports)

Seguir leyendo