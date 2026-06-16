Qué puede ocultar un ojo completamente cerrado tras un golpe: la lesión de Topuria y sus consecuencias

Especialista advirtió que la inflamación extrema tras el UFC Freedom 250 puede esconder daños internos o una fractura orbital - Credit: Amber Searls-Imagn Images

Las imágenes de Ilia Topuria tras su derrota frente a Justin Gaethje en el UFC Freedom 250, disputado en la Casa Blanca, reavivaron el debate sobre los riesgos oculares en los deportes de contacto. El luchador georgiano-español, que hasta ese momento conservaba un récord invicto, finalizó el combate con el rostro cubierto de sangre, una inflamación facial pronunciada y el ojo derecho completamente cerrado.

Según medios deportivos españoles, El Matador ya inició su proceso de rehabilitación en su casa tras abandonar ayer el hospital de Washington D.C. al que fue trasladado después de la pelea; sufre una fractura sin desplazamiento en ambos huesos orbitales. Es el parte médico definitivo que se transmitió desde su entorno.

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Sobre este tipo de lesiones, según explicó el oftalmólogo y director médico de la Clínica Baviera en Sevilla, España, Rafael Luchena, cuando un deportista termina un combate con el ojo cerrado, es fundamental descartar tanto lesiones en los párpados como daños intraoculares que pongan en riesgo la visión.

“Un ojo cerrado tras un golpe suele deberse a un hematoma importante en los párpados, pero también puede ocultar daños en estructuras internas del ojo o incluso fracturas orbitarias”, indicó Luchena en declaraciones citadas por la revista especializada en salud CuidatePlus.

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El especialista destacó que resulta esencial actuar rápido, comprobar si el ojo mantiene la visión y responde de forma adecuada a la luz, ya que el aspecto externo no siempre refleja la verdadera gravedad de la lesión.

Riesgos y síntomas asociados a traumatismos oculares graves

Las imágenes del georgiano-español después de caer ante Justin Gaethje en la Casa Blanca dispararon la preocupación por su visión

El especialista explicó que un hematoma simple afecta principalmente los tejidos externos, provocando inflamación, variación de color y dolor. En estos casos, la visión suele mantenerse, aunque el edema puede dificultar la apertura del ojo.

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Sin embargo, la aparición de síntomas como pérdida de visión, visión borrosa o doble, dolor intenso ocular, sensibilidad exagerada a la luz o problemas para mover el ojo, exige una evaluación médica urgente. “Estas manifestaciones pueden indicar daños severos, capaces de comprometer estructuras internas esenciales para la función visual”, advirtió el especialista español.

El oftalmólogo añadió que la presencia de sangre dentro del ojo o una pupila con forma irregular son señales de alarma que requieren atención inmediata. Entre las lesiones más graves derivadas de un impacto directo, Luchena mencionó el desprendimiento de retina, hemorragias internas, rotura del globo ocular, luxación de cristalino, lesiones del nervio óptico y fracturas de la órbita.

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“Las fracturas orbitarias pueden afectar a los músculos encargados del movimiento ocular y desencadenar problemas funcionales importantes, incluida la visión doble. Todas estas situaciones pueden dejar secuelas permanentes si no se tratan a tiempo”, afirmó el profesional.

Un solo golpe puede causar daños irreversibles

El luchador permanece en un hospital de Washington, Estados Unidos, donde le realizan estudios complementarios para descartar complicaciones - REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

La posibilidad de perder la visión a causa de un único impacto es real, aunque no la más frecuente. Según Luchena, un golpe suficientemente fuerte puede provocar lesiones irreversibles, especialmente cuando afecta la mácula o el nervio óptico. “La pérdida de visión puede ser parcial o total y, por eso, la evaluación médica inmediata tras un traumatismo ocular es fundamental”, sostuvo.

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El especialista insistió en la importancia de identificar la causa de la visión doble, también conocida como diplopía. Este síntoma suele indicar que los ojos perdieron su alineación, algo que puede deberse tanto a lesiones externas –como hematomas o inflamaciones en párpados y órbita– como a afecciones de los músculos oculares, daño de los nervios o fracturas orbitarias que atrapan a estos músculos.

Además, el oftalmólogo señaló que algunas lesiones internas pueden pasar desapercibidas en una primera exploración. “Un pequeño desgarro en la retina puede evolucionar días después hacia un desprendimiento de retina, y también pueden aparecer inflamaciones internas o aumentos de la presión ocular con el tiempo”, dijo.

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Por este motivo, recomendó realizar siempre un seguimiento médico después de un traumatismo ocular, incluso si no se detectan lesiones evidentes en un primer examen.

“Ilia Topuria está hecho un desastre. Que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Fue una noche dura para él. Creo que tiene “una fractura orbital” en el ojo, declaró Dana White, CEO de UFC, en la rueda de prensa posterior al evento.

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Así fue el combate entre Topuria y Gaethje

El golpe más duro llegó en el último asalto y dejó al peleador con el rostro ensangrentado y una hinchazón marcada - Credit: Amber Searls-Imagn Images

El enfrentamiento entre Ilia Topuria y Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 se desarrolló en un escenario poco habitual para las artes marciales mixtas: la Casa Blanca. Este combate marcó la primera derrota profesional de Topuria, quien llegaba como uno de los luchadores más prometedores del circuito.

Durante el transcurso de la pelea, Gaethje utilizó un estilo agresivo y contundente, conectando golpes significativos que afectaron visiblemente a Topuria, en especial en la zona facial.

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El impacto más severo se produjo en el último asalto, cuando un potente golpe directo al rostro del luchador español le provocó la inflamación extrema y el cierre completo de su ojo derecho. Las imágenes posteriores del luchador recorrieron las redes sociales y medios de comunicación, generando preocupación sobre la gravedad de la lesión.

En este contexto, la experiencia de Topuria pone de relieve los riesgos a los que se enfrentan los deportistas de contacto y la necesidad de extremar la vigilancia médica ante cualquier traumatismo ocular, dado que algunas lesiones pueden tener consecuencias irreversibles para la visión y la carrera profesional de los atletas.