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Irán está reubicando sus petroleros antes de la firma del acuerdo con Estados Unidos

Los operadores siguen de cerca las señales que indiquen que el petróleo iraní volverá a fluir al mercado y que se levantará el bloqueo estadounidense a sus puertos

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Varios petroleros vinculados a Irán cambiaron de posición ante la inminente firma de un acuerdo de paz que permitiría a Teherán vender petróleo de inmediato. REUTERS/Hamad I Mohammed
Varios petroleros vinculados a Irán cambiaron de posición ante la inminente firma de un acuerdo de paz que permitiría a Teherán vender petróleo de inmediato. REUTERS/Hamad I Mohammed

Varios petroleros vinculados a Irán han estado cambiando de posición mientras el país se prepara para firmar un acuerdo de paz que podría permitir a Teherán comenzar a vender su petróleo de inmediato.

Cuatro buques, dos de ellos superpetroleros con capacidad para transportar dos millones de barriles de crudo, activaron sus transpondedores y parecían estar saliendo del estrecho de Ormuz o del golfo de Omán, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg.

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Al menos tres buques que esperaban en el puerto de Chabahar, a las afueras del golfo Pérsico, abandonaron sus posiciones, informó TankerTrackers.com Inc. en una publicación en X. Se desconocía su paradero actual, indicó la compañía en ese momento.

Los operadores siguen de cerca las señales que indiquen que el petróleo iraní volverá a fluir al mercado y que se levantará el bloqueo estadounidense a sus puertos. Un aumento en las ventas incrementaría la oferta en un mercado petrolero que ha estado bajo creciente presión desde que se anunció el acuerdo de paz. La empresa de análisis Kpler estima que actualmente hay unos 68 millones de barriles de petróleo iraní varados dentro del bloqueo.

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Como parte de su acuerdo con Estados Unidos, Irán recibirá exenciones inmediatas de sanciones que le permitirán vender petróleo de inmediato, informó Bloomberg el martes, citando un borrador casi definitivo del acuerdo.

TankerTrackers utiliza imágenes satelitales y monitorea de cerca el comercio de petróleo de Irán. Los buques petroleros del país son notoriamente difíciles de rastrear, ya que a menudo apagan sus señales y también son objeto de suplantación de identidad e interferencias. La guerra de Irán también ha complicado, en general, el seguimiento de los buques en la región.

Cuatro buques, incluidos dos superpetroleros con capacidad para dos millones de barriles, activaron sus transpondedores cerca del estrecho de Ormuz y del golfo de Omán. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Cuatro buques, incluidos dos superpetroleros con capacidad para dos millones de barriles, activaron sus transpondedores cerca del estrecho de Ormuz y del golfo de Omán. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Un informe publicado el martes en medios iraníes afirmaba que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, que comenzó a mediados de abril, está en proceso de levantarse. La agencia de noticias estudiantil iraní, de carácter semioficial, citó al viceministro de Asuntos Exteriores del país, quien afirmó que el levantamiento del bloqueo naval estadounidense había comenzado y se encontraba en fase de implementación.

El Comando Central de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico sobre el movimiento de los buques cisterna.

El bloqueo estadounidense, que comenzó a mediados de abril, obligó a varios petroleros iraníes a esperar en el puerto de Chabahar al no poder acceder a él. En las últimas semanas, las fuerzas navales estadounidenses han disparado contra algunos buques que intentaban romper el bloqueo.

Al menos tres petroleros que esperaban en el puerto de Chabahar abandonaron sus posiciones en medio del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERSARTY
Al menos tres petroleros que esperaban en el puerto de Chabahar abandonaron sus posiciones en medio del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERSARTY

Dos de los cuatro barcos que aparentemente activaron sus señales satelitales eran petroleros que cruzaron el estrecho de Ormuz. Uno continuaba su viaje por el golfo de Omán el martes, mientras que otro indicaba un destino frente a la costa de Omán.

Estados Unidos e Irán se encuentran en las etapas finales de un acuerdo, que se firmará el viernes, para poner fin a dos bloqueos marítimos: el impuesto por Teherán al estrecho de Ormuz y el estadounidense que bloquea toda la actividad marítima iraní, incluido su vital comercio de petróleo.

Bloomberg

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