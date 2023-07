Crimen de Joaquín Sperani: en medio del temor de que liberen al acusado del crimen, familiares y amigos realizarán una marcha para pedir justicia

Mariela Flores, la madre de Joaquín Sperani.

Desde el pasado 2 de julio, día en el que Joaquín Sperani fue hallado muerto en una casa abandonada en la localidad cordobesa de Laboulaye, la familia de la víctima se encuentra dentro de un espiral de incertidumbre por lo que pueda llegar a ocurrir con el asesino del niño de 13 años, que es inimputable por su edad y actualmente está alojado en un centro penal juvenil. Ante este contexto, familiares y amigos del pequeño realizarán una nueva movilización esta tarde en Laboulaye, Córdoba, para pedir justicia y una condena ejemplar para el homicida.

“El abogado me dijo que cuando cumpla 18 no le pueden abrir una causa. Me dijeron que por ley, para su mayoría de edad, se recupera, pero un chico de estas características no se recupera. Estamos hablando de un psicópata”, advirtió ayer Mariela, en diálogo con TN.

Visiblemente indignada por la situación, Flores planteó: “¿Y si lo largan? Mirá si se aparece en mi casa y busca a alguno de mis hijos para seguir haciendo lo mismo. Mi desesperación es que lo dejen libre”.

L., quien era el mejor amigo de Joaquín, actualmente permanece en el Complejo Esperanza de Córdoba. Sin embargo, existen posibilidades de que lo trasladen porque ese lugar es para mayores de 16, según contó Mariela.

A pesar de que el niño es el único acusado por el crimen de su hijo, Mariela aún contempla la posibilidad de que haya recibido ayuda de más personas para cometer el asesinato. “Tengo dudas, no me cabe en la cabeza que no tenga tantas manchas de sangre en el cuerpo cuando vuelve a clase. Sostengo que hay más involucrados. No quiero quedarme con las manos vacías”, explicó al citado canal de noticias.

Joaquín Sperani fue hallado muerto en una casa abandonada en Laboulaye, Córdoba, el pasado 2 de julio.

Si bien la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, Raúl Frencia, abogado de la familia de la víctima, aseguró que la misma está avanzando pero viene lenta debido a la multiplicidad de testimonios. “Cerca del fin de semana debería haber más novedades”, adelantó el letrado en diálogo con TN.

El viernes pasado, luego de que el juez le mostrara a la familia de Joaquín Sperani las filmaciones de las cámaras de seguridad que comprometen al amigo de la víctima, la mamá del adolescente asesinado contó detalles sobre el accionar del único sospechoso. “Estuvo 40 minutos armando toda la escena”, reveló y se refirió al menor como un “psicópata”.

Mariela Flores y Martín Sperani se reunieron el viernes al mediodía con el magistrado Sebastián Moro y su equipo, audiencia en la que tomaron conocimiento de todas las pruebas que apuntan contra L.

Una de las últimas imágenes de Joaquín Sperani con vida.

“Estoy tratando de asimilar todo, pero me quedó demostrado que fue él el hijo de puta que se quedó con la vida de mi hijo como un trofeo”, expresó Mariela, quien en reiteradas oportunidades planteó la hipótesis de que el menor haya actuado en complicidad con otra persona.

Tras ver las grabaciones que muestran el recorrido que realizó el acusado, la mamá de la víctima aseguró: “Yo quería verlo con mis ojos aunque sea duro, porque es difícil de creer”. “Premeditó esto, estuvo 40 minutos a la mañana armando la escena del crimen”, reveló en un diálogo con el noticiero Telenoche del canal cordobés El Doce.

Hoy, desde las 15, familiares, amigos y allegados de Joaquín encabezarán una marcha en la ciudad de Laboulaye para pedir justicia por el niño brutalemnte asesinado a golpes. Según precisó Mariela, la movilización comenzará en el IPEM 278 “Malvinas Argentinas”, donde la víctima cursaba su tercer año del secundario, y finalizará en la plaza donde se solía juntar con sus amigos.

Convocatoria a una marcha para pedir justicia por Joaquín Sperani.

“Que en cada plaza del país se dejen volar globos blancos, entre las 15:00 y las 16:00... Pedimos justicia en memoria de nuestro hijo Joaquín”, dice la convocatoria iniciada por redes sociales.

