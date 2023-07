La familia de la mujer asesinada en Hilario Ascasubi exigió justicia y apuntó contra un sospechoso

Fue encontrada con signos de violencia y estrangulamiento

Tras el hecho que conmocionó al partido de Villarino, la hermana y la prima de la víctima de 37 años, que fue encontrada tendida en la cama sin señales de vida, salieron exigieron “justicia” y dejaron en claro que tienen a un sospechoso en la mira. Si bien no trascendió su identidad, le reclamaron que se entregue a la Policía.

“Vos cobarde entrégate, porque no vas a llegar lejos tampoco, las pruebas hablan por sí solas, basura”, publicó Olga Aban, hermana de Verónica Aban, mujer que vivía en la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi y murió por “asfixia mecánica”.

La cusa quedó a cargo del fiscal Jorge Viego, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5, especializada en homicidios del Departamento Judicial Bahía Blanca; del ayudante fiscal de Villarino, Ariel García Dimas; y su auxiliar letrado Nicolás Paggi.

Aunque, hasta el momento, no se conoce la identidad del presunto culpable del crimen y aún se esperan los resultados de la autopsia de la fallecida, la hermana fue muy explícita y reclamó que se esclarezcan las circunstancias en la que murió Verónica.

A través de un posteo en su cuenta de Facebook, Olga lamentó: “Le arrebataron la vida, le sacaron su sonrisa, su alegría, la luz que iba irradiando y dejando por donde andara su sonrisa grandota”.

Te puede interesar: Comenzó el juicio contra un acusado que se autopercibe mujer y pidió que descarten la figura de femicidio del que lo acusan

“Solo pedimos justicia y que se aclare todo. Es algo que no se puede creer. Tantos sueños y anhelos que tenía ella. Su casita que le faltaba tan poco para terminar. Y justamente ahí la mataron. No podemos caer en esta realidad. No sabemos nada aún, solo nos queda esperar y pedir que se haga justicia”, dijo a Télam Yanel Aban, prima de la víctima y quien encontró su cadáver.

Comentó además que Verónica no tenía hijos y trabajaba en la Unidad de Desarrollo Infantil (UDI) de la Federación Rural para la Producción y el Arraigo local.

“Tenían una guardería con apoyo escolar y ella era una de las chicas que daba apoyo”, explicó y agregó que antes “vivía en La Plata y hace dos años más o menos se mudó y empezó a hacer su casita”.

La zona en donde encontraron a Verónica Aban sin vida (Info Villarino)

La hermana de la mujer asesinada, por su parte, la describió como una “una persona de buena madera, trabajadora, luchadora, soñadora, con proyectos, empoderada, charlatana, que amaba a los niños y con los que disfrutaba jugar y divertirse”.

Para generar conciencia dijo que hoy le “tocó” a su hermana, pero advirtió: “Mañana puede ser la tuya, tu tía, tu mamá, tu prima, una amiga”, y pidió la colaboración de la sociedad para encontrar al culpable.

“Necesitamos que por favor quien tenga datos sobre ella, que la vio, escuchó algo en su domicilio o por su barrio ‘18 de Junio’ o el barrio ‘Perman’ el lunes pasado entre las 19 y las 20, se acerque a la comisaría o se comunique con nosotros, todo sea para esclarecer el caso y que ella pueda descansar en paz, y que pague quien sea el responsable”, solicitó frente a la falta de cámaras de seguridad en la zona. Para concluir, sentenció: “Queremos justicia por Verónica Aban, no queremos que este caso quede impune como tantos otros en este país”

Te puede interesar: Encontraron a una mujer estrangulada en Hilario Ascasubi: investigan si se trató de un femicidio

El crimen tuvo lugar en la casa, en construcción, de la víctima, situada en la calle 16 entre 21 y 23, de la mencionada localidad bonaerense. Fue alrededor de las 12:30 del día martes que su prima la encontró sin signos vitales tendida sobre un colchón, con moretones en su cuello y marcas defensivas en sus brazos, lo que la llevó a llamar de inmediato a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos pidieron una ambulancia del hospital municipal y el personal médico fue el que constató el deceso. La Policía Científica también se hizo presente en el lugar, por lo que preservó la escena para realizar las pericias correspondientes y determinó que no hubo violencia sobre la puerta de acceso ni en la vivienda.

Además, dentro del bolso de la víctima los efectivos encontraron su documentación y su teléfono celular, lo que tal vez indicaría que no fue un intento de robo. Por esto mismo, una de las principales hipótesis de la investigación apuntan contra su pareja, quien se supo forma parte de la Policía bonaerense. De igual forma, no se descarta aún ninguna posibilidad.

Seguir leyendo: