Allanaron y clausuraron un centro de estética ilegal en Villa Devoto: qué encontraron

La responsable del lugar no cuenta con matrícula profesional

La Policía de la Ciudad llevó a cabo un allanamiento en el barrio porteño de Villa Devoto, autorizado por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº10, y clausuró un centro de estética ilegal. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron equipos médicos que no estaban autorizados por la ANMAT, medicamentos y documentación de interés para la causa.

La investigación comenzó luego de tareas preventivas realizadas por la División Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad. A través del monitoreo de redes sociales, los agentes detectaron un perfil sospechoso, presuntamente vinculado a actividades médicas no habilitadas.

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La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº25 del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Juan Cruz Artico, delegó las tareas investigativas a la Policía de la Ciudad y al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA, que lograron establecer la ubicación del centro y la identidad de la responsable, una mujer que no figura como profesional de la salud.

Según determinaron los investigadores, el establecimiento no contaba con habilitación para funcionar ni con ningún registro legal para actividades médicas o comerciales. Los turnos para acceder a los tratamientos se obtenían mediante una página web o por WhatsApp, lo que facilitaba el contacto directo con los potenciales clientes y el ofrecimiento de servicios médicos y estéticos sin control oficial.

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El lugar no se encontraba habilitado para ningún fin comercial ni relacionado con la salud

Ante la evidencia reunida, el fiscal Artico solicitó la orden de allanamiento bajo el fundamento de que en el domicilio se estarían realizando procedimientos médicos y estéticos sin las debidas autorizaciones.

Durante el operativo, en el que también participaron personal de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) y la ANMAT, se secuestraron equipos médicos no autorizados, medicamentos, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

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La Policía de la Ciudad secuestró aparatología relacionada con prácticas médicas y estéticas que no estaban autorizadas para su uso por la ANMAT

El fiscal dispuso el secuestro de todo lo hallado en el lugar, ya que la utilización de aparatología no habilitada representa un riesgo para la salud pública. Además, los organismos participantes ordenaron la clausura inmediata del establecimiento, mientras avanza la investigación y se espera la audiencia de intimación a la responsable por el delito de ejercicio ilegal de la medicina.

El mes pasado, la Municipalidad de La Matanza clausuró diez clínicas vinculadas a la firma “Argentina Salud”, donde se detectó el funcionamiento de consultorios sin habilitación, farmacias irregulares y ambulancias apócrifas. La investigación, a cargo del fiscal Fernando Garate, derivó en la detención de 29 personas acusadas de ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de identidad y asociación ilícita destinada a estafas sanitarias. Durante los procedimientos, los agentes incautaron sellos médicos, documentación, medicamentos, equipos electrónicos y vehículos utilizados para simular un servicio sanitario legal.

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La causa reveló que la organización no solo operaba sin las habilitaciones correspondientes, sino que, según la hipótesis judicial, montó una estructura sanitaria paralela para blanquear dinero proveniente de robos y otros delitos. La empresa ofrecía atención a vecinos de bajos recursos mediante personal no matriculado y presentaba una fachada de prepaga médica, mientras que su operatoria real incluía el uso de identidades falsas y prácticas de mala praxis.