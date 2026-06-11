Crimen y Justicia

Caso Candela Rodríguez: la Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua contra el autor material del crimen

A casi 15 años del femicidio que conmocionó al país, el máximo tribunal rechazó los planteos de las defensas de dos de los condenados y dejó firmes las sentencias dictadas en el juicio oral

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Candela Rodríguez fue asesinada en agosto de 2011
Candela Rodríguez fue asesinada en agosto de 2011

A casi 15 años del secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua de Hugo Elbio Bermúdez, condenado como el autor material del crimen de la nena de 11 años, que desapareció en agosto de 2011 y fue hallada muerta nueve días después.

La decisión fue adoptada este jueves. El máximo tribunal declaró inadmisible una queja presentada por la defensa de Bermúdez y cerró una de las últimas vías de revisión de la condena dictada en su contra.

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Según se informó junto con la resolución, también quedó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta a Gabriel F. Gómez como partícipe secundario del delito de privación ilegítima de la libertad coactiva.

Hugo Bermúdez abusó de Candela y la mató (Foto/Telam)
Hugo Bermúdez abusó de Candela y la mató (Foto/Telam)

El fallo lleva la firma de los cuatro jueces de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla. En una aclaración incorporada a su voto, Lorenzetti señaló que ese rechazo no implica que el tribunal haya revisado el contenido de la sentencia, sino que decidió no abrir el recurso presentado por la defensa.

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En ese contexto, la resolución agotó una de las últimas instancias de revisión disponibles para los condenados.

La resolución acerca el cierre de una de las causas criminales más resonantes y controvertidas de la historia reciente argentina, atravesada durante años por hipótesis contradictorias, acusaciones erróneas y fuertes cuestionamientos a la investigación.

Gabriel Gómez fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe secundario (Foto/Télam)
Gabriel Gómez fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe secundario (Foto/Télam)

El caso

Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando desapareció el 22 de agosto de 2011 en Villa Tesei, partido de Hurlingham. Su búsqueda movilizó durante días a las fuerzas de seguridad, a la Justicia y a los medios de comunicación de todo el país.

El 31 de agosto de ese año, su cuerpo fue encontrado dentro de bolsas de residuos, al costado del Acceso Oeste. La investigación determinó que la menor había sido secuestrada y que durante los días posteriores a su desaparición se realizaron llamadas extorsivas vinculadas al caso.

En uno de esos contactos, los secuestradores amenazaron a la familia con que nunca volverían a encontrar a la niña y vincularon el hecho a una presunta deuda atribuida a su entorno familiar. “Ahora sí que no la vas a encontrar nunca a tu hija. ¡Jamás la van a encontrar!...”, decía el mensaje.

La causa estuvo marcada por numerosas irregularidades. A lo largo de los años hubo sospechosos que terminaron desvinculados del expediente y líneas investigativas que se derrumbaron con el paso del tiempo. Uno de los episodios más emblemáticos fue el del carpintero Ramón Altamirano, quien llegó a estar acusado a partir de las declaraciones de un testigo de identidad reservada cuya credibilidad terminó siendo cuestionada.

Carola Labrador, madre de Candela Sol Rodríguez (Foto/Víctor Carreira/Telam/JCR)
Carola Labrador, madre de Candela Sol Rodríguez (Foto/Víctor Carreira/Telam/JCR)

En septiembre de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Morón condenó a Bermúdez a prisión perpetua al considerarlo responsable de la privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte de Candela. En ese mismo juicio, Leonardo Jara también recibió la pena máxima, mientras que Gabriel Gómez fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe secundario. Los jueces dieron por acreditado que la menor permaneció cautiva durante varios días antes de ser asesinada.

Recién después de un extenso recorrido judicial se llegó a las condenas que ahora quedaron firmes. Casi nueve años después de aquella sentencia dictada por el TOC N°3 de Morón, la Corte Suprema cerró una de las últimas instancias de revisión abiertas en el expediente. Con esta decisión, Bermúdez continuará cumpliendo la pena de prisión perpetua impuesta por el secuestro y asesinato de Candela, mientras que Gómez deberá cumplir la condena de cuatro años de prisión por su participación en el hecho.

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