Sociedad

Inédito momento en Corrientes: dos turistas lograron filmar a Ombú, un yaguareté que habita en la Laguna Iberá

Una pareja de Carmen de Patagones pudo grabar por dos minutos al felino que se encuentra en peligro de extinción

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El yaguareté Ombú apareció primero en un sendero del Parque Nacional Iberá y luego volvió a mostrarse en la pasarela pública del parque

Dos turistas provenientes de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, lograron filmar durante más de dos minutos al yaguareté conocido como Ombú a orillas de la laguna Iberá, en la localidad correntina de Colonia Carlos Pellegrini en la provincia de Corrientes. El avistaje fue confirmado de forma oficial por la Dirección de Turismo del municipio.

Silvia Urruty y Oscar Galván fueron los autores de la filmación, que muestra al felino en un estado de calma total. La Dirección de Turismo de Carlos Pellegrini compartió el video a través de sus redes sociales y describió el registro como un momento en el que se puede ver al animal “completamente tranquilo, por momentos registrando todo movimiento a su alrededor, luego bostezando y mostrando sus grandes colmillos, hasta luego adentrarse al monte nuevamente con toda la elegancia”.

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Lo que comenzó como un avistaje fugaz tuvo una segunda parte mucho más extensa. Según detalló la Dirección de Turismo local, la pareja divisó a Ombú por primera vez durante apenas unos segundos en uno de los senderos del Parque Nacional Iberá. Fue en la pasarela pública del parque donde el felino volvió a aparecer, lo que les permitió observarlo con distancia y cautela, y registrarlo con el zoom del celular durante esos dos minutos.

La Dirección de Turismo de Colonia Carlos Pellegrini confirmó el avistaje de Ombú en la laguna Iberá y difundió el video en sus redes sociales
La Dirección de Turismo de Colonia Carlos Pellegrini confirmó el avistaje de Ombú en la laguna Iberá y difundió el video en sus redes sociales

En la filmación, captada con precaución y desde lejos, el yaguareté se muestra relajado antes de adentrarse nuevamente hacia el monte nativo. El reporte oficial no precisó la fecha exacta del avistaje, aunque la difusión del video fue realizada por los propios turistas a través de canales privados y luego compartida públicamente por las autoridades locales. Sí lograron confirmar desde la Dirección de Turismo que fue a principios de mayo, a días de haberle colocado un collar GPS para realizar un seguimiento satelital del animal.

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Los Esteros del Iberá albergan actualmente 50 ejemplares de yaguareté registrados en libertad, según consignó El Litoral, lo que posiciona al humedal correntino como uno de los principales escenarios de conservación de fauna del país.

El antecedente de la primera vez que grabaron a Ombú

Este ejemplar de yaguareté llamado Ombú ya había sido visto y filmado a metros de un grupo de turistas en uno de los senderos de la Reserva Provincial Iberá, en la provincia de Corrientes. En ese entonces, desde la Red Yaguareté calificaron el hecho -ocurrido en mayo- como histórico para la conservación de la especie en Argentina.

El animal, un joven macho nacido hace un año y medio en la Reserva San Alonso, transitaba por el sendero cuando una pareja de turistas llegó al lugar. El ejemplar se retiró hacia el monte sin prisa ni señales de tensión, un comportamiento que los expertos atribuyen a la naturaleza de la especie: el yaguareté no muestra interés en acercarse a las personas. El encuentro ocurrió cerca del pueblo de Colonia Carlos Pellegrini, la zona de mayor afluencia turística de los Esteros del Iberá.

Ombú ya había sido filmado cerca de turistas en la Reserva Provincial Iberá, en un hecho que la Red Yaguareté consideró histórico para la conservación

De acuerdo con la agencia NA, es la primera vez que turistas logran ver y filmar a un yaguareté en esa área de acceso público.

El registro audiovisual del encuentro fue difundido por la Red Yaguareté en sus redes sociales. A través de un comunicado, precisaron que “Ombú” atraviesa la etapa de dispersión natural, un proceso por el cual los ejemplares jóvenes se desplazan fuera del territorio donde nacieron.

Corrientes es la única provincia de Argentina donde la población de yaguareté crece en número de individuos y en área de distribución. Ese avance se produjo tras más de medio siglo en que la especie fue eliminada de la zona por la cacería, y fue posible gracias al programa de reintroducción de la Fundación Rewilding Argentina.

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