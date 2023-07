Cayó un ascensor con seis personas desde un sexto piso en un geriátrico de Almagro: dos mujeres heridas

El accidente ocurrió esta mañana en un geriátrico ubicado en Almagro

Un ascensor con seis personas en su interior cayó desde un sexto piso del geriátrico Castro Senior Apart, del barrio porteño de Almagro. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas por personal del SAME a un hospital debido a las heridas que les ocasionó el accidente: todos están fuera de peligro. Por su parte, Alberto Crescenti, titular del SAME, dijo que las heridas fueron una empleada del lugar y una abuela de 88 años.

El episodio ocurrió esta mañana en un edificio de 11 pisos y una planta baja ubicado sobre la calle Castro Barros al 90, entre la avenida Rivadavia y Don Bosco. De acuerdo con las primeras informaciones, el ascensor descendía desde el sexto piso y se desplomó por motivos que todavía son materia de investigación. Después se desplomó y pasó el límite de la planta baja, los heridos tuvieron que ser rescatados por personal de Bomberos de la Ciudad.

“Cedió el ascensor desde el sexto piso, donde había seis abuelos. Por suerte fue un descenso controlado, se abrieron los frenos y eso posibilitó que dos de los que iban arriba sufrieran traumatismos”, dijo Crescenti al canal C5N.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que las dos mujeres fueron trasladas por las ambulancias del servicio médico de la Ciudad hasta el hospital Durand: una sufrió un latigazo cervical y a la otra le diagnosticaron luxación de tobillo.

Al lugar concurrió personal de la Comisaría Vecinal 5-A de la Policía porteña, quienes resolvieron cortar la calle para realizar el operativo de rescate. Según indicó el canal TN, trabajaron en la zona varias ambulancias SAME. Por su parte, los Bomberos realizaron una revisión en la sala de máquinas de los ascensores para tratar de encontrar las causas de la caída del ascensor.

“Un trabajador de la institución sufrió un traumatismo cervical, de miembro inferior y fue trasladado al Durand. Y una abuela de 88 con una probable fractura en el miembro inferior izquierdo. El resto están todos bien”, agregó el director del SAME.

Crescenti agregó detalles del hecho: “Abrieron las puertas en el descenso, pero por suerte trabajaron los bomberos y nosotros hicimos un operativo de asistencia rápida y por suerte no hay que lamentar ninguna víctima”. Y completó: “Nosotros ya teníamos dispuesto una decena de unidades para el caso”, añadió el médico.

